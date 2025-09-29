Tottenham mua sắm thả ga nếu nhận 4,5 tỷ bảng: Mơ tái hợp Kane, hỏi mua Vinicius & Palmer

🔄Tottenham có thể cải tổ mạnh hàng thủ

Theo tờ The Sun tiết lộ, một tập đoàn từ Mỹ đã đưa ra lời đề nghị gây sốc để thâu tóm Tottenham. Nhóm 12 thành viên này do doanh nhân công nghệ Brooklyn Earick dẫn đầu, sẵn sàng chi 3,3 tỷ bảng cho thương vụ mua lại Spurs, cộng thêm 1,2 tỷ bảng cho phí chuyển nhượng, lương cầu thủ và phí hoa hồng dành cho những người đại diện.

Tottenham liệu có thể đổi đời trong thời gian tới?

Tottenham hiện có tài chính ổn định. Nếu thương vụ này hoàn tất, đội bóng có thể khởi động đợt mua sắm lớn dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Frank. Cụ thể, Tottenham có thể đón tới 6 gương mặt mới ngay từ kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026.

Ở hàng thủ, Spurs có thể tận dụng tình hình của trung vệ Marc Guehi tại Crystal Palace. Hậu vệ này sẽ hết hợp đồng vào mùa hè năm sau và từng thất bại trong thương vụ chuyển nhượng sang Liverpool vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

Bộ đôi Cristian Romero và Van De Ven đang tạo thành cặp trung vệ xuất sắc, nhưng cả hai đều có tiền sử chấn thương. Với chất lượng, độ tin cậy và danh tiếng là tuyển thủ Anh, Guehi là lựa chọn không cần bàn cãi. Đặc biệt, phí chuyển nhượng của anh sẽ tương đối thấp khi hợp đồng chỉ còn sáu tháng kể từ tháng 1 năm sau.

Ở vị trí khác trong hàng thủ, Tottenham có thể cân nhắc một nước đi táo bạo nhằm chiêu mộ đội trưởng Chelsea là Reece James. Hậu vệ đa năng này liên tục gặp vấn đề về thể lực và không thể đảm bảo suất đá chính thường xuyên tại Stamford Bridge. Chelsea rất muốn giữ James, nhưng lời đề nghị hấp dẫn có thể khiến ban lãnh đạo "The Blues" phải cân nhắc. Nên nhớ James là sản phẩm do chính Chelsea đào tạo ra nên họ không mất khoản phí nào nếu bán anh.

Ở tuyến giữa, HLV Thomas Frank có thể nhắm đến một tiền vệ mới. Frenkie De Jong của Barcelona, từng là mục tiêu lớn của Spurs cách đây vài năm, có thể là cái tên phù hợp. Kỹ thuật và tầm nhìn của anh chính là điều Tottenham còn thiếu ở khu trung tuyến. Barcelona cũng luôn sẵn sàng bán các ngôi sao lớn để cân bằng tài chính.

💵Tạo đột biến ở hàng công

Khu vực đáng chú ý nhất chính là hàng công Tottenham, nơi mọi thứ có thể trở nên cực kỳ sôi động. Mohamed Kudus đã nhanh chóng hòa nhập sau khi chuyển đến từ West Ham. Để hỗ trợ anh, Tottenham có thể thực hiện bước đi đột phá nhằm chiêu mộ siêu sao của Chelsea là Cole Palmer.

Các báo cáo cho thấy tiền vệ người Anh đang không hài lòng với vai trò của mình dưới thời HLV Enzo Maresca. Trong khi đó, các ông chủ mới của Spurs muốn tạo dấu ấn lớn bằng bản hợp đồng "bom tấn". Còn gì ấn tượng hơn việc cướp đi ngôi sao sáng giá nhất của đối thủ lớn cùng thành phố London.

Bên cạnh đó, Tottenham cũng có thể mạnh tay chi tiền để chiêu mộ Vinicius. Cầu thủ này dường như chưa thể lấy lại phong độ đỉnh cao kể từ tranh cãi về Quả bóng Vàng năm ngoái, khi anh thua Rodri của Man City.

Hàng loạt sao bự chờ Tottenham chiêu mộ

HLV mới của Real là Xabi Alonso đã chuyển sang hệ thống không sử dụng tiền đạo cánh, với Kylian Mbappe trở thành trung tâm trong hàng công. Vinicius từ đó không thể luôn có cơ hội đá chính. Với tình hình như vậy, ngôi sao người Brazil có thể muốn thử sức ở Anh, đồng thời nhận được mức lương khủng của mình.

Cuối cùng, thương vụ mua lại Harry Kane sẽ khiến nhiều CĐV hào hứng. Không có bất kỳ mâu thuẫn nào khi anh rời Spurs để gia nhập Bayern Munich. Tiền đạo người Anh đã trở thành một chân sút sắc bén hơn trong thời gian ở Đức.

Tottenham được cho là có điều khoản mua lại Kane từ mùa hè tới. Với việc Bayern Munich ngày càng đi theo hướng mới dưới thời HLV Vincent Kompany, Kane có thể cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để trở lại dẫn dắt đội bóng thời niên thiếu của mình vươn tới những đỉnh cao mới.