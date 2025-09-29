Tottenham mua sắm thả ga nếu nhận 4,5 tỷ bảng: Mơ tái hợp Kane, hỏi mua Vinicius & Palmer

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Everton vs West Ham United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Kairat vs Real Madrid
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Pafos vs Bayern Munich
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Tottenham Hotspur
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Slavia Praha
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Chelsea vs Benfica
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Tottenham mua sắm thả ga nếu nhận 4,5 tỷ bảng: Mơ tái hợp Kane, hỏi mua Vinicius & Palmer

Sự kiện: Premier League 2025-26 Tottenham Vinicius Junior
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tottenham có cơ hội chiêu mộ tới 6 ngôi sao lớn ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026 nếu được tiếp quản bởi chủ mới.

   

🔄Tottenham có thể cải tổ mạnh hàng thủ

Theo tờ The Sun tiết lộ, một tập đoàn từ Mỹ đã đưa ra lời đề nghị gây sốc để thâu tóm Tottenham. Nhóm 12 thành viên này do doanh nhân công nghệ Brooklyn Earick dẫn đầu, sẵn sàng chi 3,3 tỷ bảng cho thương vụ mua lại Spurs, cộng thêm 1,2 tỷ bảng cho phí chuyển nhượng, lương cầu thủ và phí hoa hồng dành cho những người đại diện.

Tottenham liệu có thể đổi đời trong thời gian tới?

Tottenham liệu có thể đổi đời trong thời gian tới?

Tottenham hiện có tài chính ổn định. Nếu thương vụ này hoàn tất, đội bóng có thể khởi động đợt mua sắm lớn dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Frank. Cụ thể, Tottenham có thể đón tới 6 gương mặt mới ngay từ kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026. 

Ở hàng thủ, Spurs có thể tận dụng tình hình của trung vệ Marc Guehi tại Crystal Palace. Hậu vệ này sẽ hết hợp đồng vào mùa hè năm sau và từng thất bại trong thương vụ chuyển nhượng sang Liverpool vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

Bộ đôi Cristian Romero và Van De Ven đang tạo thành cặp trung vệ xuất sắc, nhưng cả hai đều có tiền sử chấn thương. Với chất lượng, độ tin cậy và danh tiếng là tuyển thủ Anh, Guehi là lựa chọn không cần bàn cãi. Đặc biệt, phí chuyển nhượng của anh sẽ tương đối thấp khi hợp đồng chỉ còn sáu tháng kể từ tháng 1 năm sau. 

Ở vị trí khác trong hàng thủ, Tottenham có thể cân nhắc một nước đi táo bạo nhằm chiêu mộ đội trưởng Chelsea là Reece James. Hậu vệ đa năng này liên tục gặp vấn đề về thể lực và không thể đảm bảo suất đá chính thường xuyên tại Stamford Bridge. Chelsea rất muốn giữ James, nhưng lời đề nghị hấp dẫn có thể khiến ban lãnh đạo "The Blues" phải cân nhắc. Nên nhớ James là sản phẩm do chính Chelsea đào tạo ra nên họ không mất khoản phí nào nếu bán anh.

Ở tuyến giữa, HLV Thomas Frank có thể nhắm đến một tiền vệ mới. Frenkie De Jong của Barcelona, từng là mục tiêu lớn của Spurs cách đây vài năm, có thể là cái tên phù hợp. Kỹ thuật và tầm nhìn của anh chính là điều Tottenham còn thiếu ở khu trung tuyến. Barcelona cũng luôn sẵn sàng bán các ngôi sao lớn để cân bằng tài chính.

💵Tạo đột biến ở hàng công

Khu vực đáng chú ý nhất chính là hàng công Tottenham, nơi mọi thứ có thể trở nên cực kỳ sôi động. Mohamed Kudus đã nhanh chóng hòa nhập sau khi chuyển đến từ West Ham. Để hỗ trợ anh, Tottenham có thể thực hiện bước đi đột phá nhằm chiêu mộ siêu sao của Chelsea là Cole Palmer.

Các báo cáo cho thấy tiền vệ người Anh đang không hài lòng với vai trò của mình dưới thời HLV Enzo Maresca. Trong khi đó, các ông chủ mới của Spurs muốn tạo dấu ấn lớn bằng bản hợp đồng "bom tấn". Còn gì ấn tượng hơn việc cướp đi ngôi sao sáng giá nhất của đối thủ lớn cùng thành phố London. 

Bên cạnh đó, Tottenham cũng có thể mạnh tay chi tiền để chiêu mộ Vinicius. Cầu thủ này dường như chưa thể lấy lại phong độ đỉnh cao kể từ tranh cãi về Quả bóng Vàng năm ngoái, khi anh thua Rodri của Man City.

Hàng loạt sao bự chờ Tottenham chiêu mộ

Hàng loạt sao bự chờ Tottenham chiêu mộ

HLV mới của Real là Xabi Alonso đã chuyển sang hệ thống không sử dụng tiền đạo cánh, với Kylian Mbappe trở thành trung tâm trong hàng công. Vinicius từ đó không thể luôn có cơ hội đá chính. Với tình hình như vậy, ngôi sao người Brazil có thể muốn thử sức ở Anh, đồng thời nhận được mức lương khủng của mình.

Cuối cùng, thương vụ mua lại Harry Kane sẽ khiến nhiều CĐV hào hứng. Không có bất kỳ mâu thuẫn nào khi anh rời Spurs để gia nhập Bayern Munich. Tiền đạo người Anh đã trở thành một chân sút sắc bén hơn trong thời gian ở Đức.

Tottenham được cho là có điều khoản mua lại Kane từ mùa hè tới. Với việc Bayern Munich ngày càng đi theo hướng mới dưới thời HLV Vincent Kompany, Kane có thể cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để trở lại dẫn dắt đội bóng thời niên thiếu của mình vươn tới những đỉnh cao mới.

8

Minigame đã kết thúc

Thông báo kết quả dự đoán

Ateltico Madrid
Real Madrid

Số người dự đoán có kết quả đúng hợp lệ

0

Danh sách trúng thưởng
Kết quả bóng đá Tottenham - Bournemouth: Đòn đau phút thứ 5, ngỡ ngàng thế trận (Ngoại hạng Anh)
Kết quả bóng đá Tottenham - Bournemouth: Đòn đau phút thứ 5, ngỡ ngàng thế trận (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 3 Ngoại hạng Anh) Mặc dù là đội chủ nhà nhưng Tottenham lại bị Bournemouth ép từ đầu tới cuối.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/09/2025 12:22 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN