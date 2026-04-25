Hà Nội FC thắng Ninh Bình, Văn Quyết nói: 'Có 3 Hoàng Đức cũng vậy'

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

Nguyễn Văn Quyết có những phát biểu đầy tự tin sau khi Hà Nội FC thắng Ninh Bình ở vòng 20 V.League.

"Ninh Bình nếu có 3 cầu thủ Hoàng Đức thì cũng vậy thôi. Kiểu bóng đá lúc có bóng chỉ treo lên cho tiền đạo thì không phải bóng đá. Tôi không thể đánh giá về đội bạn, nhưng hôm nay chúng tôi đã làm việc tốt”, Văn Quyết trả lời sau trận đấu giữa Ninh Bình và Hà Nội FC tại vòng 20 V.League.

Tâm điểm của vòng 20 V.League là cuộc đọ sức giữa Ninh Bình và Hà Nội FC. Quyết tâm đánh bại đội khách nhưng Ninh Bình sớm phải nhận "gáo nước lạnh". Ngay trong hiệp 1, Hùng Dũng và Anh Tiệp liên tiếp ghi bàn giúp Hà Nội FC vượt lên trước khi Geovane có pha lập công quan trọng rút ngắn tỉ số ở những phút cuối.

Nguyễn Văn Quyết ghi bàn giúp Hà Nội FC đánh bại Ninh Bình.

Bước sang hiệp 2, Văn Quyết ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1 trước khi Quốc Việt rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 cho Ninh Bình FC. Phút 69, Nguyễn Hoàng Đức được tung vào sân nhưng không tạo ra khác biệt. Tiền vệ sinh năm 1998 vẫn gặp chấn thương từ trước đó và chưa có thể trạng tốt nhất.

Nhận xét về trận đấu, Văn Quyết nói thêm: "Hôm nay chúng tôi có sự chuẩn bị tốt. Trong 5 bàn thắng của trận đấu thì chúng tôi ghi 3 bàn, tạo điều kiện để đội bạn ghi 2 bàn. Hôm nay, các em trẻ nỗ lực rất nhiều và cả đội có sự tập trung cực tốt trong những phút cuối trận, qua đó giành chiến thắng một cách xứng đáng. Tôi rất vui và hạnh phúc vì điều này”.

Gặp khó khăn trước Hà Nội FC, Ninh Bình phải chơi bóng dài để nhanh chóng tiếp cận khung thành đối phương. Dù vậy, ý đồ chiến thuật này phá sản. Trong khi đó, Hà Nội FC đang mang đến nhiều nét tích cực dưới thời huấn luyện viên Harry Kewell.

"Hà Nội có sự chuẩn bị tốt thời gian qua, 2 chiến thắng trên sân nhà và 1 trận thắng trên sân khách đã minh chứng điều ấy", Nguyễn Văn Quyết bày tỏ.

Chiến thắng này giúp Hà Nội FC chỉ còn kém Ninh Bình 1 điểm trên bảng xếp hạng.

Video bóng đá Ninh Bình - Hà Nội: Rượt đuổi 5 bàn, nghẹt thở tới phút cuối (V-League)

(Vòng 20) Trận đại chiến có tới 5 bàn thắng xuất hiện cùng những màn tỏa sáng của dàn tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia.

Theo Mai Phương

Nguồn:

-24/04/2026 22:33 PM (GMT+7)
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng
