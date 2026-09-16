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Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Melbourne Victory: Vượt khó trên sân nhà (Cúp C2 châu Á)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay CLB Viettel

(19h15, 16/9, lượt 1 bảng E) Thể Công Viettel vẫn bị đánh giá thấp hơn đối thủ dù được thi đấu trên sân nhà ở trận ra quân cúp C2 châu Á.

19h15 ngày 16/9 |

Thể Công Viettel
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Melbourne Victory: Vượt khó trên sân nhà (Cúp C2 châu Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Melbourne Victory: Vượt khó trên sân nhà (Cúp C2 châu Á) - 1
Melbourne Victory
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Melbourne Victory: Vượt khó trên sân nhà (Cúp C2 châu Á) - 1
Văn Việt, Trung Hiếu, Colonna, Việt Tú, Tuấn Tài, Andre Luiz, Ngọc Tân, Nata Wachholz, Paulinho Curua, Nhật Nam, Lucas Ribamar
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Melbourne Victory: Vượt khó trên sân nhà (Cúp C2 châu Á) - 1
Duncan, Inserra, Lockyer, Lino, Davidson, D’Arrigo, Valadon, Jelacic, Grimaldi, Rodrigues, Nduka

Thể Công Viettel sẽ bước vào hành trình tại AFC Champions League Two 2026/2027 bằng cuộc tiếp đón Melbourne Victory trên sân Hàng Đẫy. Dù có lợi thế sân nhà, đại diện bóng đá Việt Nam được dự báo sẽ đối mặt với nhiều khó khăn khi phải chạm trán đối thủ giàu kinh nghiệm đến từ Australia.

Một trong những vấn đề lớn nhất của Thể Công Viettel trước trận đấu này là sự hao hụt về thể trạng và chấn thương của các cầu thủ. 

Trước khi sang Việt Nam, đội bóng Australia đã có 4 trận toàn thắng. Điều đó cho thấy Melbourne Victory đang có phong độ tốt, bên cạnh việc sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng.

Tuy nhiên ở trận đấu tối nay, Melbourne Victory thiếu vắng ngôi sao đáng chú ý nhất: Juan Mata, người từng chơi cho cả MU và Chelsea và là nhà vô địch World Cup 2010. Việc cựu sao MU Juan Mata không còn thi đấu là một tổn thất lớn với Melbourne Victory, nhưng đội bóng này vẫn được đánh giá mạnh hơn nhiều so với Thể Công Viettel. 

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Atlético Madrid - Real Madrid 20.09

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Atlético Madrid
Real Madrid
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Trước 21:15 ngày 20/09
Thể lệ
Video bóng đá Thể Công Viettel - Công an Hà Nội: Cay đắng thẻ đỏ, vỡ òa phút bù giờ (V-League)
Video bóng đá Thể Công Viettel - Công an Hà Nội: Cay đắng thẻ đỏ, vỡ òa phút bù giờ (V-League)

(Vòng 2 V-League) Văn Hậu bất ngờ phải nhận thẻ đỏ nhưng Công an Hà Nội vẫn tìm thấy bàn thắng ở phút 90+3.

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Theo DA tổng hợp ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/09/2026 12:20 PM (GMT+7)
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