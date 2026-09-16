Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Melbourne Victory: Vượt khó trên sân nhà (Cúp C2 châu Á)

19h15 ngày 16/9 | Thể Công Viettel 0 - 0 Melbourne Victory (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Thể Công Viettel vs Melbourne Victory Melbourne Victory Điểm Văn Việt Trung Hiếu Colonna Việt Tú Tuấn Tài Andre Luiz Ngọc Tân Nata Wachholz Paulinho Curua Nhật Nam Lucas Ribamar Điểm Duncan Inserra Lockyer Lino Davidson D’Arrigo Valadon Jelacic Grimaldi Rodrigues Nduka Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Thể Công Viettel Thể Công Viettel Melbourne Victory Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Việt, Trung Hiếu, Colonna, Việt Tú, Tuấn Tài, Andre Luiz, Ngọc Tân, Nata Wachholz, Paulinho Curua, Nhật Nam, Lucas Ribamar Duncan, Inserra, Lockyer, Lino, Davidson, D’Arrigo, Valadon, Jelacic, Grimaldi, Rodrigues, Nduka

Thể Công Viettel sẽ bước vào hành trình tại AFC Champions League Two 2026/2027 bằng cuộc tiếp đón Melbourne Victory trên sân Hàng Đẫy. Dù có lợi thế sân nhà, đại diện bóng đá Việt Nam được dự báo sẽ đối mặt với nhiều khó khăn khi phải chạm trán đối thủ giàu kinh nghiệm đến từ Australia.

Một trong những vấn đề lớn nhất của Thể Công Viettel trước trận đấu này là sự hao hụt về thể trạng và chấn thương của các cầu thủ.

Trước khi sang Việt Nam, đội bóng Australia đã có 4 trận toàn thắng. Điều đó cho thấy Melbourne Victory đang có phong độ tốt, bên cạnh việc sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng.

Tuy nhiên ở trận đấu tối nay, Melbourne Victory thiếu vắng ngôi sao đáng chú ý nhất: Juan Mata, người từng chơi cho cả MU và Chelsea và là nhà vô địch World Cup 2010. Việc cựu sao MU Juan Mata không còn thi đấu là một tổn thất lớn với Melbourne Victory, nhưng đội bóng này vẫn được đánh giá mạnh hơn nhiều so với Thể Công Viettel.

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