Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Melbourne Victory: Vượt khó trên sân nhà (Cúp C2 châu Á)
(19h15, 16/9, lượt 1 bảng E) Thể Công Viettel vẫn bị đánh giá thấp hơn đối thủ dù được thi đấu trên sân nhà ở trận ra quân cúp C2 châu Á.
19h15 ngày 16/9 |
Điểm
Văn Việt
Trung Hiếu
Colonna
Việt Tú
Tuấn Tài
Andre Luiz
Ngọc Tân
Nata Wachholz
Paulinho Curua
Nhật Nam
Lucas Ribamar
Điểm
Duncan
Inserra
Lockyer
Lino
Davidson
D’Arrigo
Valadon
Jelacic
Grimaldi
Rodrigues
Nduka
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Thể Công Viettel sẽ bước vào hành trình tại AFC Champions League Two 2026/2027 bằng cuộc tiếp đón Melbourne Victory trên sân Hàng Đẫy. Dù có lợi thế sân nhà, đại diện bóng đá Việt Nam được dự báo sẽ đối mặt với nhiều khó khăn khi phải chạm trán đối thủ giàu kinh nghiệm đến từ Australia.
Một trong những vấn đề lớn nhất của Thể Công Viettel trước trận đấu này là sự hao hụt về thể trạng và chấn thương của các cầu thủ.
Trước khi sang Việt Nam, đội bóng Australia đã có 4 trận toàn thắng. Điều đó cho thấy Melbourne Victory đang có phong độ tốt, bên cạnh việc sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng.
Tuy nhiên ở trận đấu tối nay, Melbourne Victory thiếu vắng ngôi sao đáng chú ý nhất: Juan Mata, người từng chơi cho cả MU và Chelsea và là nhà vô địch World Cup 2010. Việc cựu sao MU Juan Mata không còn thi đấu là một tổn thất lớn với Melbourne Victory, nhưng đội bóng này vẫn được đánh giá mạnh hơn nhiều so với Thể Công Viettel.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-16/09/2026 12:20 PM (GMT+7)