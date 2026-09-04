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Nhận định Đồng Nai vs Thể Công Viettel: Ngày trở lại của Công Phượng

Sự kiện: V-League 2026-27 Công Phượng: Ngôi sao bóng đá Việt Nam

Tiền đạo Công Phượng đánh dấu sự trở lại sân chơi LPBank V-League khi cùng Đồng Nai tiếp đón Thể Công Viettel, trận mở màn mùa giải 2026/27, lúc 18h ngày 4/9.

Sau khi giành vé lên hạng, Đồng Nai có trận đấu đầu tiên tại sân chơi LPBank V-League, gặp đối thủ mạnh Thể Công Viettel. Ở giải đấu cao nhất trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, đội tân binh V-League cải tổ mạnh mẽ về lực lượng.

HLV Nguyễn Việt Thắng mang về nhiều cầu thủ chất lượng như Bùi Tiến Dụng, Phan Văn Hiếu, Nguyễn Văn Đức, thủ môn Phạm Văn Phong, bên cạnh đó là 4 ngoại binh đến từ châu Âu. 

Công Phượng trở lại V-League.&nbsp;

Công Phượng trở lại V-League. 

Sự kỳ vọng lớn nhất của HLV Việt Thắng cũng như Ban lãnh đạo và CĐV Đồng Nai vẫn là những cái tên quen thuộc đã giúp đội giành suất V-League lịch sử, như Công Phượng, Xuân Trường, Tự Nhân, Hữu Tuấn,...

Dù chuẩn bị kỹ lưỡng và có đầy sự tự tin, nhưng V-League chưa bao giờ là giải đấu dễ chơi với các đội tân binh. Công Phượng cùng các đồng đội rõ ràng phải thi đấu hết khả năng khi đối đầu với một Thể Công Viettel được đánh giá cao hơn về lực lượng, kinh nghiệm thi đấu.

Ở mùa giải năm nay, Thể Công Viettel thể hiện rõ quyết tâm chinh phục những mục tiêu cao nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử, đội bóng áo lính chiêu mộ tới 11 tân binh bao gồm 4 nội binh, 6 ngoại binh và 1 cầu thủ Việt kiều. Có thể kể đến các gương mặt như Doãn Ngọc Tân, Triệu Việt Hưng, Phạm Trung Hiếu, Lucas Alves, Ribamar, Rimario, Andree Luiz, Hernadez Rodrigues…

Dù phải làm khách nhưng đoàn quân của HLV Popov không ngại chơi một trận sòng phẳng, đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Trận đấu giữa Đồng Nai vs Thể Công Viettel lăn bóng vào lúc 18h ngày 4/9 trên SVĐ Bình Phước (Đồng Nai).

Nhận định Đồng Nai vs Thể Công Viettel: Ngày trở lại của Công Phượng - 2

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Theo Đại Nam ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/09/2026 06:30 AM (GMT+7)
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