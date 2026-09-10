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Trực tiếp bóng đá Thể Công - Công an Hà Nội: Chủ nhà có vũ khí lợi hại (V-League)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay V-League 2026-27 CLB Viettel

(19h15, 10/9, vòng 2 V-League) Thể Công Viettel có vũ khí lợi hại là những pha tạt bóng từ hai biên.

   

V-League | 19h15, 10/9 | Hàng Đẫy

Thể Công
Trực tiếp bóng đá Thể Công - Công an Hà Nội: Chủ nhà có vũ khí lợi hại (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Thể Công - Công an Hà Nội: Chủ nhà có vũ khí lợi hại (V-League) - 1
Công an Hà Nội
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Thể Công - Công an Hà Nội: Chủ nhà có vũ khí lợi hại (V-League) - 1
Văn Việt, Colonna, Lucas, Tuấn Tài, Viết Tú, Nhật Nam, Việt Hưng, Danh Trung, Nata, Luiz, Ribamar
Trực tiếp bóng đá Thể Công - Công an Hà Nội: Chủ nhà có vũ khí lợi hại (V-League) - 1
Nguyễn Filip, Pedant Quang Vinh, Văn Hậu, Việt Anh, Adou Minh, Sabater Damia, Quang Hải, Henen Boris, Đình Bắc, Alan, Leo Artur

Chủ nhà có vũ khí lợi hại

Trong trận đấu với CLB Đồng Nai, Thể Công Viettel có được 2 bàn thắng và đều tới từ những pha đánh đầu. Ribamar là mẫu tiền đạo có khả năng chọn vị trí và dứt điểm bằng đầu rất tốt. Trong khi đó, hai cánh của Thể Công Viettel luôn có những cầu thủ tạt bóng chất lượng như Tuấn Tài hay Danh Trung. Đây sẽ là vũ khí lợi hại của Thể Công trong mùa giải này và Công an Hà Nội cần phải hết sức lưu tâm. 

Đại chiến đến sớm

Thể Công chuẩn bị cho mùa giải mới khi tuyển tận 11 tân binh để HLV Popov sử dụng. Họ đã ra quân thắng lợi khi đánh bại Đồng Nai 2-0 nhờ các bàn thắng của Ribamar và Colonna. Nhưng giờ sẽ là trận gặp đội ĐKVĐ để đánh giá đúng sức mạnh của họ.

Công an Hà Nội cũng thắng trong ngày ra quân V-League khi đánh bại Hà Tĩnh. Mặc dù có dàn cầu thủ hùng hậu, HLV Mano Polking sẽ rất dè chừng Thể Công bởi mùa trước CAHN đã không thắng được đội bóng này trong 3 lần gặp nhau, trong đó có 1 thắng lợi cho Thể Công ở V-League và 1 trận thắng trong loạt luân lưu ở Cúp quốc gia.

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

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-10/09/2026 12:25 PM (GMT+7)
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