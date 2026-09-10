Trực tiếp bóng đá Thể Công - Công an Hà Nội: Chủ nhà có vũ khí lợi hại (V-League)
(19h15, 10/9, vòng 2 V-League) Thể Công Viettel có vũ khí lợi hại là những pha tạt bóng từ hai biên.
V-League | 19h15, 10/9 | Hàng Đẫy
Điểm
Văn Việt
Colonna
Lucas
Tuấn Tài
Viết Tú
Nhật Nam
Việt Hưng
Danh Trung
Nata
Luiz
Ribamar
Điểm
Nguyễn Filip
Pedant Quang Vinh
Văn Hậu
Việt Anh
Adou Minh
Sabater Damia
Quang Hải
Henen Boris
Đình Bắc
Alan
Leo Artur
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Chủ nhà có vũ khí lợi hại
Trong trận đấu với CLB Đồng Nai, Thể Công Viettel có được 2 bàn thắng và đều tới từ những pha đánh đầu. Ribamar là mẫu tiền đạo có khả năng chọn vị trí và dứt điểm bằng đầu rất tốt. Trong khi đó, hai cánh của Thể Công Viettel luôn có những cầu thủ tạt bóng chất lượng như Tuấn Tài hay Danh Trung. Đây sẽ là vũ khí lợi hại của Thể Công trong mùa giải này và Công an Hà Nội cần phải hết sức lưu tâm.
Đại chiến đến sớm
Thể Công chuẩn bị cho mùa giải mới khi tuyển tận 11 tân binh để HLV Popov sử dụng. Họ đã ra quân thắng lợi khi đánh bại Đồng Nai 2-0 nhờ các bàn thắng của Ribamar và Colonna. Nhưng giờ sẽ là trận gặp đội ĐKVĐ để đánh giá đúng sức mạnh của họ.
Công an Hà Nội cũng thắng trong ngày ra quân V-League khi đánh bại Hà Tĩnh. Mặc dù có dàn cầu thủ hùng hậu, HLV Mano Polking sẽ rất dè chừng Thể Công bởi mùa trước CAHN đã không thắng được đội bóng này trong 3 lần gặp nhau, trong đó có 1 thắng lợi cho Thể Công ở V-League và 1 trận thắng trong loạt luân lưu ở Cúp quốc gia.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/09/2026 12:25 PM (GMT+7)