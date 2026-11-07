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Trực tiếp bóng đá Arsenal - Hull City: Cơ hội để Arteta bứt tốc (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Arsenal Premier League 2026-27

(22h, 7/11, vòng 10) Sau chiến thắng trước Liverpool để trở lại ngôi đầu bảng, Arsenal quyết tâm đánh bại Hull City tại Emirates nhằm củng cố vị thế số 1 ở Premier League.

   

Premier League | 22h, 7/11 | Emirates

Arsenal
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Hull City: Cơ hội để Arteta bứt tốc (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Hull City: Cơ hội để Arteta bứt tốc (Ngoại hạng Anh) - 1
Hull City
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Hull City: Cơ hội để Arteta bứt tốc (Ngoại hạng Anh) - 1
Raya, White, Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice, Guimaraes, Tzolis, Odegaard, Madueke, Havertz
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Hull City: Cơ hội để Arteta bứt tốc (Ngoại hạng Anh) - 1
Tzolakis, Coyle, Ajayi, Egan, Mendy, Giles, Stroud, Slater, Iroegbunam, Belloumi, McBurrnie

Arsenal quyết giữ ngôi đầu

Arsenal quyết giữ ngôi đầu

Arsenal quyết giữ ngôi đầu

Arsenal đang có phong độ ấn tượng sau khi đánh bại Liverpool 1-0 ngay tại Anfield nhờ pha lập công của Kai Havertz. Chiến thắng quan trọng này giúp thầy trò HLV Mikel Arteta trở lại ngôi đầu bảng với 24 điểm, hơn Man City 3 điểm. Tiếp đón Hull City trên sân nhà, Pháo thủ có cơ hội lớn nối dài mạch thắng và bảo vệ vị trí dẫn đầu.

Cơ sở để Arsenal tự tin nằm ở phong độ sân nhà vượt trội. Đội bóng thành London toàn thắng trong 7 lần gần nhất tiếp đón các đối thủ tại Emirates, trong đó có 5 trận giữ sạch lưới. Đặc biệt, họ bất bại trong 8 lần chạm trán Hull City gần nhất trên sân nhà, với 5 chiến thắng và 3 trận hòa.

Hull City khó tạo bất ngờ

Trái ngược với Arsenal, Hull City đang trải qua giai đoạn bất ổn khi không thắng 8 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có 7 trận tại Ngoại hạng Anh. Thành tích sân khách của thầy trò HLV Sergej Jakirovic cũng không mấy khả quan khi chỉ thắng 2 trong 13 chuyến hành quân gần nhất, còn lại hòa 5 và thua 6.

Đáng lo hơn, Hull City thường gặp khó trước những đối thủ có khả năng kiểm soát bóng và pressing tốt. Đây lại là điểm mạnh của Arsenal dưới thời Mikel Arteta. Với sự chênh lệch về phong độ, chất lượng đội hình và lợi thế sân nhà, Pháo thủ được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng tương đối dễ dàng để tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng.

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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/truc-tiep-bong-da-arsenal-hull-city-co-hoi-...

-07/11/2026 15:30 PM (GMT+7)
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