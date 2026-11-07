Carrick và 3 HLV Ngoại hạng Anh khác nguy cơ đồng loạt bị sa thải sau vòng 10

Cuối tuần này sẽ là vòng đấu cuối của Premier League trước khi giai đoạn FIFA Days bắt đầu. Điều đó đồng nghĩa một loạt HLV sẽ cảm nhận sức nóng khủng khiếp dưới chiếc ghế của mình, bởi lúc các ĐTQG tập trung thường là thời điểm lý tưởng để các CLB thay tướng.

Tình hình ở Premier League đang chứng kiến 4 HLV trưởng rất có khả năng bị mất việc sau loạt trận sắp diễn ra, nhất là sau những thông tin đăng tải trên báo chí. Chúng ta sẽ cùng đánh giá về khả năng bám trụ của họ.

Michael Carrick (MU)

Nhân vật nổi trội nhất, nhưng có thể lại là người dễ thoát hiểm nhất. Trong thế bị dẫn 0-2 trên sân nhà Old Trafford, MU đã ngược dòng quả cảm để hạ Roma tại Champions League và trận thắng 3-2 cũng giải tỏa không ít áp lực cho Carrick sau 9 trận không có nổi một thắng lợi.

Michael Carrick

Dù vậy, MU sẽ phải cắt chuỗi tại Premier League khi gặp Aston Villa (23h30, 8/11). Aston Villa mới thua đậm Barca 0-3 nhưng thua Barca không phải điều gì ngạc nhiên, hơn nữa họ đã 5 vòng gần nhất không thua và chứng kiến sự vào đà của Nicolas Jackson ở vị trí tiền đạo. Thậm chí đáng lẽ họ đã thắng vòng trước nếu Zion Suzuki không mắc lỗi vô duyên trước Fulham.

Dù vậy thanh thế của MU đã được nhích lên sau trận đấu đêm thứ Ba, các cầu thủ đã được nếm lại cảm giác chiến thắng và các CĐV tại Old Trafford sống dậy chút niềm tin vào đội. MU sẽ lại đá ở Old Trafford cuối tuần này và không chừng ghế của Carrick sẽ lại an toàn nếu có thêm một thắng lợi nữa, dù quan điểm chung lúc này là ông vẫn chưa xứng tầm với vị trí đầy áp lực này.

Matthias Jaissle (Newcastle)

Thua 2 trận liên tiếp trước Everton khiến Newcastle vừa tụt bậc ở Premier League, vừa bị loại ở League Cup. Vấn đề là 2 trận thua đó đã đồng loạt khiến HLV Jaissle bị đặt dấu hỏi bởi chính cầu thủ của mình, nhất là vụ họ không hiểu chỉ đạo của Jaissle và đã ném tờ giấy chỉ thị của ông đi để tự đá theo ý mình.

Jaissle đang bị nghi không được các cầu thủ Newcastle phục

Việc lính kháng lệnh tướng là mối nguy rất lớn cho Newcastle, bởi dù các cầu thủ đáng bị chê trách bởi hành động của họ, Jaissle cũng không tạo được niềm tin từ các fan. Newcastle thua Everton ở trận 1 rồi vẫn ra sân với đội hình y hệt ở trận 2 và thua tiếp, đội không có một hộ công đúng nghĩa nhưng Jaissle vẫn cố nhồi nhét Joe Willock hoặc Jacob Murphy vào đó.

Khâu tuyển trạch của Newcastle đã trở nên nhộn nhạo từ khi Dan Ashworth rời CLB cách đây hơn 2 năm, mùa trước thậm chí Eddie Howe còn định tiếm quyền giám đốc thể thao nhưng bất thành và đã rời CLB ở cuối mùa. Nhưng kể cả với tình cảnh như vậy, việc Jaissle không linh hoạt trong đấu pháp đang tạo ra một tình huống giống Ruben Amorim ở MU. Và nếu thua nốt Fulham (22h, 7/11), Newcastle rất dễ sa thải Jaissle để tránh cuốn vào cuộc đua trụ hạng.

Oliver Glasner (Nottingham Forest)

Một điều rất ngạc nhiên là Nottingham Forest, dù đang đứng áp chót bảng xếp hạng, lại khá tốt về mặt thông số nâng cao. Nếu tính chỉ số bàn thắng kỳ vọng của họ rồi trừ chỉ số bàn thua kỳ vọng, đội bóng này lại đang đứng tận thứ 3 trên BXH Premier League. Nói cách khác, cầu thủ của Nottingham bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn, trong khi hàng thủ đôi lúc lọt lưới một cách khá ngô nghê.

Nottingham đang có khởi đầu mùa khá giống Crystal Palace 2024/25 của Glasner

Việc sai lầm cá nhân ảnh hưởng đến kết quả sẽ khiến Glasner càng kiên định với cách bố trí đội hình của mình, có chăng Glasner sẽ chỉ thay đổi chút ít về nhân sự. Tình cảnh hiện tại không mới cho HLV người Áo, bởi Crystal Palace ở mùa 2024/25 vô địch FA Cup đã đứng thứ 19 sau 12 vòng đầu, nhưng về đích thứ 12 và vô địch FA Cup.

Nhưng Nottingham liệu có kiên nhẫn được với Glasner lâu hơn? Ông chủ CLB này là một người thay HLV như thay áo ở Olympiakos và Glasner tiếng tăm tới đâu cũng chỉ là người làm thuê. Khó hơn nữa cho HLV 52 tuổi này, Man City sẽ là đối thủ tiếp theo của Nottingham (0h30, 8/11).

Pierre Sage (Crystal Palace)

Đang có đồn đoán rằng Glasner sẽ quay lại Palace nếu Sage bị sa thải, dù thực tế khả năng đó thấp vì Glasner được trả lương cao gấp 3 ở Nottingham so với ở Palace. Sage kế thừa công trình Glasner dể lại nhưng đã không còn Olise, không còn Eze, còn Mateta nhưng là một Mateta bị chấn thương, và một Ismaila Sarr hờn dỗi vì không được sang Liverpool.

Palace đang chật vật trong những tháng đầu dẫn dắt bởi Pierre Sage

Lực lượng hiện có của Palace bị chấn thương và thẻ phạt tàn phá khá nặng nề, cả Mateta, Sarr lẫn Dean Henderson đều đã có một số trận vắng mặt từ đầu mùa. Hàng thủ của họ dính đòn nhiều nhất: Riad dính chấn thương ngay ở vòng 1, Tomiyasu cũng chấn thương liên miên, trong khi Disasi ăn thẻ đỏ ngay trận đầu khoác áo CLB. Đá 9 trận thì Palace đã phải dùng 7 tổ hợp trung vệ khác nhau.

Không phải trận nào Palace cũng chơi tệ, họ lấn lướt Newcastle nhưng mắc sai lầm cá nhân liên tục ở 10 phút cuối, và thua Tottenham trong thế 10 người do thẻ đỏ quá sớm của Mateta. Sage đang ở thế phải xoay sở hết cỡ ở 3 đấu trường, và từ đầu mùa ông vẫn mang về 2 thắng lợi ở Premier League cũng như đang tiếp tục thi đấu ở League Cup, do đó sa thải Sage lúc này đang là một lựa chọn không được các fan Palace ủng hộ.