Trực tiếp bóng đá Crystal Palace - Liverpool: “Lữ đoàn đỏ” quyết thắng (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h, 8/11 | Selhurst Park Crystal Palace 0 - 0 Liverpool (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Crystal Palace vs Liverpool Liverpool Điểm Henderson Canvot Disasi Richards Khalaili Wharton Kamada Mitchell Pino Guessand Nketiah Điểm Alisson Araujo Jacquet Van Dijk Kerkez Szoboszlai Mac Allister Gakpo Wirtz Barcola Isak Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Crystal Palace Crystal Palace Liverpool Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Henderson, Canvot, Disasi, Richards, Khalaili, Wharton, Kamada, Mitchell, Pino, Guessand, Nketiah Alisson, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Gakpo, Wirtz, Barcola, Isak

Crystal Palace khủng hoảng, nguy cơ xuống hạng hiện hữu

Crystal Palace bước vào vòng đấu cuối tuần với vị trí trong nhóm 3 đội cuối bảng, hệ quả của chuỗi phong độ nghèo nàn. Đội chủ sân Selhurst Park đã thua cả 3 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh mà không ghi nổi bàn thắng nào. Nếu tiếp tục bất lực trước Liverpool, họ sẽ lần đầu tiên kể từ năm 2017 trải qua 4 thất bại liên tiếp tại giải đấu mà không một lần tìm thấy mành lưới đối phương.

Tình hình của Crystal Palace cũng chẳng mấy sáng sủa ở đấu trường châu Âu. Trong cuộc tiếp đón Hoffenheim tại Europa League hồi giữa tuần, đội bóng thành London một lần nữa rơi vào thế bị dẫn trước 0-1 ngay trên sân nhà. Phải đến phút 91, bàn gỡ hòa mới giúp họ tránh khỏi thất bại đáng xấu hổ.

Tuy nhiên, kết quả này không đủ để xoa dịu sức ép ngày càng gia tăng lên HLV Pierre Sage. Màn trình diễn thiếu thuyết phục ấy càng khiến người hâm mộ Crystal Palace lo lắng trước cuộc chạm trán Liverpool.

Đáng chú ý, Selhurst Park cũng không còn là điểm tựa đáng tin cậy của "Đại bàng". Trong 7 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Crystal Palace chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 2 và nhận tới 4 thất bại.

Liverpool liên tiếp vấp ngã, tham vọng top 4 bị đe dọa

Không chỉ Crystal Palace, Liverpool cũng đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn. Ở vòng đấu Ngoại hạng Anh gần nhất, "Lữ đoàn đỏ" nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Arsenal.

Nỗi thất vọng tiếp tục kéo dài tới đấu trường châu Âu hồi giữa tuần. Dù từng dẫn Fenerbahçe 2-1, Liverpool vẫn để đối thủ lội ngược dòng và giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Hai thất bại liên tiếp khiến đội bóng vùng Merseyside đối mặt áp lực lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới. Liverpool cần nhanh chóng tìm lại cảm giác chiến thắng nếu không muốn bị các đối thủ cạnh tranh trực tiếp bỏ lại phía sau.

Dẫu vậy, chuyến làm khách trước Crystal Palace vẫn mang đến cơ hội để thầy trò HLV Andoni Iraola lấy lại sự tự tin, nhất là khi phong độ sân khách của họ thời gian qua tương đối ấn tượng.

Thành tích sân khách là điểm tựa của Liverpool

Trước chuyến hành quân tới Thổ Nhĩ Kỳ gặp Fenerbahçe, Liverpool đã toàn thắng cả 4 trận sân khách gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có 3 chiến thắng tại Ngoại hạng Anh.

Điều đó đồng nghĩa với việc Liverpool có cơ hội lần đầu tiên kể từ tháng 10/2024 giành 4 chiến thắng liên tiếp trên sân khách tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Một thống kê khác càng củng cố niềm tin cho đội bóng vùng Merseyside. HLV Andoni Iraola vẫn chưa phải nhận bất kỳ thất bại nào trên sân khách tại Ngoại hạng Anh trong năm 2026, với thành tích 8 chiến thắng và 5 trận hòa.

Sự ổn định đáng nể này có thể trở thành vũ khí quan trọng giúp Liverpool vượt qua áp lực, đặc biệt khi Crystal Palace đang gặp vấn đề nghiêm trọng cả trong khâu tấn công lẫn khả năng tận dụng lợi thế sân nhà.

Nếu tiếp tục duy trì được sự hiệu quả trong những chuyến hành quân xa nhà, Liverpool hoàn toàn có cơ sở để hướng tới 3 điểm, qua đó cải thiện vị trí và tiếp tục bám đuổi nhóm 4 đội dẫn đầu.

Lịch sử đối đầu: Crystal Palace có lợi thế, Iraola là khắc tinh

Dù đang sa sút, Crystal Palace vẫn có lý do để tự tin khi nhìn vào thành tích đối đầu gần đây với Liverpool.

Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Crystal Palace chỉ nhận 1 thất bại, giành tới 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Đây là thống kê đáng chú ý, cho thấy đội bóng thành London không hề e ngại đối thủ giàu truyền thống vùng Merseyside.

Tuy nhiên, một chi tiết khác lại nghiêng về phía Liverpool. Crystal Palace chưa từng đánh bại bất kỳ đội bóng nào do HLV Andoni Iraola dẫn dắt, với thành tích 3 trận hòa và 3 thất bại sau 6 lần đối đầu.

Sự tương phản giữa hai thống kê khiến cuộc chạm trán tại Selhurst Park trở nên khó lường. Crystal Palace cần chấm dứt chuỗi trận tệ hại để thoát khỏi nhóm xuống hạng, trong khi Liverpool quyết tâm tận dụng phong độ sân khách ấn tượng nhằm tiếp tục cuộc đua top 4.

Với lợi thế về phong độ thi đấu xa nhà cùng thành tích bất bại của HLV Iraola trên sân khách tại Ngoại hạng Anh trong năm 2026, Liverpool có cơ sở để được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu gần đây cho thấy Crystal Palace hoàn toàn có khả năng tạo ra bất ngờ.