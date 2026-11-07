Thần đồng JJ Gabriel tuyên bố muốn đoạt Quả bóng Vàng sau khi rời MU sang Real Madrid

JJ Gabriel đã chính thức đặt bút ký gia nhập Real Madrid vào hôm qua 6/11 và cầu thủ 15 tuổi này cũng vừa có buổi tập đầu tiên ở CLB mới. Gabriel là thương vụ lớn của “Los Blancos” khi họ đưa về cầu thủ này từ MU, rằng Gabriel được xem là thần đồng có tương lai tươi sáng cho “Quỷ Đỏ” nhưng đã quyết định ra đi.

JJ Gabriel cầm tờ Marca số thứ Bảy ngày 7/11 với ảnh mình trên trang nhất

Gabriel ngay trong ngày đầu tiên ở đội bóng mới đã có cuộc phỏng vấn cho tờ Marca, tờ thể thao hàng đầu tại Madrid. Gabriel lên trang nhất của tờ này ngay trong hôm đầu tiên là người của Madrid, dù cầu thủ này vẫn đang thuộc biên chế của đội dự bị MU về mặt danh nghĩa. Real Madrid sẽ trả 350.000 bảng đền bù cho MU, nhưng đội chủ sân Old Trafford đang dọa kiện.

Trong cuộc phỏng vấn nhanh cho Marca, Gabriel cho biết: “Giữa Madrid và Barcelona, dĩ nhiên Madrid là lựa chọn tốt hơn. Mục tiêu của tôi là tỏa sáng cho CLB này và đoạt Quả bóng Vàng”.

Gabriel hiện đang tập 2 buổi/ngày, sáng tập trên sân dưới sự giám sát của một HLV và chiều tối tập trong phòng gym. Hiện Gabriel chưa thể được đăng ký thi đấu cho đội trẻ Real Madrid do vẫn thuộc đăng ký ở giải UEFA Youth League với MU, mọi sự thay đổi phải chờ tới kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Đáng chú ý là mặc dù đã chính thức về Real Madrid, những tranh chấp pháp lý vẫn đang diễn ra giữa Real Madrid và MU xoay quanh JJ Gabriel. Điều 19 trong Luật chuyển nhượng cầu thủ của FIFA cấm việc chuyển nhượng quốc tế đối với các cầu thủ dưới 18 tuổi.

Gabriel và Sesko hồi tháng 9

Tuy nhiên quy định này có một ngoại lệ dành cho các cầu thủ từ 16 đến 18 tuổi mang quốc tịch châu Âu và thực hiện việc chuyển nhượng trong phạm vi khu vực châu Âu. JJ Gabriel sở hữu hộ chiếu của Ireland, một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU). Do đó Real Madrid đã đưa được Gabriel về, mặc dù Gabriel mang quốc tịch Anh.

Đây sẽ là bài học khá đắng nhưng cần thiết cho MU trong bối cảnh họ, dù sở hữu một học viện có tiếng, đang không thu được thành quả thi đấu trên sân cỏ từ những cầu thủ mình đào tạo ra thời gian gần đây. Và giờ họ còn có nguy cơ mất những cầu thủ sáng giá nhất vào các CLB châu Âu khác.