Kết quả bóng đá Leeds - Tottenham: Thần tài từ ghế dự bị (Ngoại hạng Anh)

Tottenham đã thắng 3 vòng liên tiếp khiến đây là trận đấu không dễ cho Leeds, dù chủ nhà đón sự trở lại kịp thời của trung phong Calvert-Lewin sau chấn thương nhẹ. Hai đội đều nhập cuộc chủ động nhưng tỏ ra khá bí trong tấn công và ít cơ hội được tạo ra.

Leeds đáng lẽ phải mất người nhưng không có thẻ đỏ nào dù Tel bị đạp vào mắt cá phải rời sân

Tranh cãi nổ ra ở nửa sau hiệp đấu, Bogle bên phía Leeds đã có cú xoạc trúng vào mắt cá của Mathys Tel và ban đầu trọng tài đã không rút thẻ. Nhưng sau 4 phút kiểm tra VAR kèm mối nguy Bogle ăn thẻ đỏ, rốt cuộc trọng tài giữ nguyên quyết định trong sự tức giận của phía Tottenham, nhất là khi Tel quá đau phải rời sân ngay sau đó. Cuối hiệp 1, Kudus căng ngang cắt mặt cầu môn Leeds nhưng 3 cầu thủ Spurs băng vào đều không chạm được bóng ở gần cầu môn.

Leeds gia tăng sức ép đầu hiệp 2 và họ đã khiến Tottenham lao đao, Van de Ven suýt phản lưới phút 49 và 1 phút sau Calvert-Lewin đánh đầu trúng người Solanke đang đứng trước cầu môn Tottenham. Ngon ăn nhất cho Leeds là ở phút 54, Ao Tanaka đã đón bóng giữa vòng cấm Spurs không bị ai kèm nhưng lại bắn vọt xà ngang.

Sau 20 phút bị ép, HLV De Zerbi thay 3 người cho Tottenham và một trong số đó, Conor Gallagher, đã sút xa sạt cột dọc ở phút 68. Nhưng Leeds tiếp tục tạo ra nguy hiểm, phút 75 Longstaff đã có cú xoay người vô-lê rất hay nhưng Kinsky đẩy vọt xà ngang một cách xuất thần.

Okafor ghi bàn ngay sau khi vào sân từ ghế dự bị

2 phút sau cơ hội đó, Daniel Farke dùng 2 quyền thay người cho Leeds để đưa Harry Wilson và Noah Okafor vào sân. Không lâu sau chính 2 cầu thủ này làm nên bàn mở tỷ số, Wilson đã làm tường từ một tình huống ném biên để Okafor lướt vào vòng cấm Tottenham ghi bàn. Đội khách phải dâng lên và ở phút 90+1, Van Hecke đã suýt đánh đầu gỡ hòa nhưng James Trafford đổ người cứu thua, bảo toàn chiến thắng tối thiểu cho Leeds.

Tỷ số trận đấu: Leeds United 1-0 Tottenham.

Ghi bàn (kiến tạo): Okafor 79' (Wilson)

Đội hình xuất phát:

Leeds: Trafford, Justin, Elvedi, Muharemovic, Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson, Longstaff, Nmecha, Calvert-Lewin.

Tottenham: Kinsky, Porro, van Hecke, van de Ven, Robertson, Gray, Tonali, Kudus, Fernandes, Tel, Marmoush.

Leeds United Tottenham Sút khung thành 16(4) 7(4) Thời gian kiểm soát bóng 39% 61% Phạm lỗi 11 15 Thẻ vàng 2 3 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 2 1 Phạt góc 6 4 Cứu thua 4 2

Leeds United vs Tottenham Điểm Trafford8.8 Justin7.2 Elvedi7.4 Muharemovic7.8 Bogle7.0 Ampadu6.8 Tanaka6.7 Gudmundsson7.0 Longstaff6.8 Nmecha7.0 Calvert Lewin6.8 Điểm 7.2Kinsky 6.2Porro 8.2Van Hecke 6.9Van De Ven 6.6Robertson 6.9Fernandes 6.1Tonali 6.2Kudus 6.7Gray 6.5Tel 6.5Marmoush Thay người Bard6.9 Wilson6.6 Okafor7.7 Rodon Gruev Thay người 7.2Solanke 6.1Gallagher 6.6Kulusevski 7.1Bentancur 6.7Williams-Barnett Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

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