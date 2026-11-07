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Kết quả bóng đá Leeds - Tottenham: Thần tài từ ghế dự bị (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: V-League 2026-27 Tottenham Leeds United

(Vòng 10 Ngoại hạng Anh) Trận đấu đầy gay cấn này đã được định đoạt bởi duyên ghi bàn của một dự bị.

   

Tottenham đã thắng 3 vòng liên tiếp khiến đây là trận đấu không dễ cho Leeds, dù chủ nhà đón sự trở lại kịp thời của trung phong Calvert-Lewin sau chấn thương nhẹ. Hai đội đều nhập cuộc chủ động nhưng tỏ ra khá bí trong tấn công và ít cơ hội được tạo ra.

Leeds đáng lẽ phải mất người nhưng không có thẻ đỏ nào dù Tel bị đạp vào mắt cá phải rời sân

Leeds đáng lẽ phải mất người nhưng không có thẻ đỏ nào dù Tel bị đạp vào mắt cá phải rời sân

Tranh cãi nổ ra ở nửa sau hiệp đấu, Bogle bên phía Leeds đã có cú xoạc trúng vào mắt cá của Mathys Tel và ban đầu trọng tài đã không rút thẻ. Nhưng sau 4 phút kiểm tra VAR kèm mối nguy Bogle ăn thẻ đỏ, rốt cuộc trọng tài giữ nguyên quyết định trong sự tức giận của phía Tottenham, nhất là khi Tel quá đau phải rời sân ngay sau đó. Cuối hiệp 1, Kudus căng ngang cắt mặt cầu môn Leeds nhưng 3 cầu thủ Spurs băng vào đều không chạm được bóng ở gần cầu môn.

Leeds gia tăng sức ép đầu hiệp 2 và họ đã khiến Tottenham lao đao, Van de Ven suýt phản lưới phút 49 và 1 phút sau Calvert-Lewin đánh đầu trúng người Solanke đang đứng trước cầu môn Tottenham. Ngon ăn nhất cho Leeds là ở phút 54, Ao Tanaka đã đón bóng giữa vòng cấm Spurs không bị ai kèm nhưng lại bắn vọt xà ngang.

Sau 20 phút bị ép, HLV De Zerbi thay 3 người cho Tottenham và một trong số đó, Conor Gallagher, đã sút xa sạt cột dọc ở phút 68. Nhưng Leeds tiếp tục tạo ra nguy hiểm, phút 75 Longstaff đã có cú xoay người vô-lê rất hay nhưng Kinsky đẩy vọt xà ngang một cách xuất thần.

Okafor ghi bàn ngay sau khi vào sân từ ghế dự bị

Okafor ghi bàn ngay sau khi vào sân từ ghế dự bị

2 phút sau cơ hội đó, Daniel Farke dùng 2 quyền thay người cho Leeds để đưa Harry Wilson và Noah Okafor vào sân. Không lâu sau chính 2 cầu thủ này làm nên bàn mở tỷ số, Wilson đã làm tường từ một tình huống ném biên để Okafor lướt vào vòng cấm Tottenham ghi bàn. Đội khách phải dâng lên và ở phút 90+1, Van Hecke đã suýt đánh đầu gỡ hòa nhưng James Trafford đổ người cứu thua, bảo toàn chiến thắng tối thiểu cho Leeds.

Tỷ số trận đấu: Leeds United 1-0 Tottenham.

Ghi bàn (kiến tạo): Okafor 79' (Wilson)

Đội hình xuất phát: 

Leeds: Trafford, Justin, Elvedi, Muharemovic, Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson, Longstaff, Nmecha, Calvert-Lewin.

Tottenham: Kinsky, Porro, van Hecke, van de Ven, Robertson, Gray, Tonali, Kudus, Fernandes, Tel, Marmoush.

Kết quả bóng đá Leeds - Tottenham: Thần tài từ ghế dự bị (Ngoại hạng Anh) - 3Leeds UnitedTottenhamKết quả bóng đá Leeds - Tottenham: Thần tài từ ghế dự bị (Ngoại hạng Anh) - 4

Sút khung thành
16(4)
7(4)
Thời gian kiểm soát bóng
39%
61%
Phạm lỗi
11
15
Thẻ vàng
2
3
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
2
1
Phạt góc
6
4
Cứu thua
4
2
Leeds UnitedKết quả bóng đá Leeds - Tottenham: Thần tài từ ghế dự bị (Ngoại hạng Anh) - 5vsKết quả bóng đá Leeds - Tottenham: Thần tài từ ghế dự bị (Ngoại hạng Anh) - 6 Tottenham

Điểm

Trafford8.8

Justin7.2

Elvedi7.4

Muharemovic7.8

Bogle7.0

Ampadu6.8

Tanaka6.7

Gudmundsson7.0

Thẻ vàngLongstaff6.8

Nmecha7.0

Calvert Lewin6.8

Điểm

7.2Kinsky

6.2PorroThẻ vàng

8.2Van Hecke

6.9Van De VenThẻ vàng

6.6Robertson

6.9Fernandes

6.1TonaliThẻ vàng

6.2Kudus

6.7Gray

6.5Tel

6.5Marmoush

Thay người

Bard6.9

Kiến tạoWilson6.6

Ghi bànThẻ vàngOkafor7.7

Rodon

Gruev

Thay người

7.2Solanke

6.1Gallagher

6.6Kulusevski

7.1Bentancur

6.7Williams-Barnett

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

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8

Anh - Croatia 13.11

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Anh
Croatia
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Trước 02:45 ngày 13/11
Thể lệ
Trực tiếp bóng đá Leeds United - Tottenham: Trafford xuất sắc cản phá Van Hecke (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Leeds United - Tottenham: Trafford xuất sắc cản phá Van Hecke (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 10) James Trafford đã có pha đổ người hết cỡ từ chối cú đánh đầu của Van Hecke.

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/ket-qua-bong-da-leeds-tottenham-than-tai-tu...

-07/11/2026 20:25 PM (GMT+7)
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