Trực tiếp bóng đá Sunderland - Chelsea: Cặp bài trùng Rogers - Palmer ấn tượng (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h, 8/11 | SVĐ Ánh sáng Sunderland 0 - 0 Chelsea (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Sunderland vs Chelsea Chelsea Điểm Roefs Hume Mukiele O'Nien Reinildo Xhaka Sadiki Rigg Le Fee Angulo Brobbey Điểm Penders Acheampong Fofana Colwill Palestra Henderson Lavia Estevao Palmer Rogers Neto Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Sunderland Sunderland Chelsea Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Roefs, Hume, Mukiele, O'Nien, Reinildo, Xhaka, Sadiki, Rigg, Le Fee, Angulo, Brobbey Penders, Acheampong, Fofana, Colwill, Palestra, Henderson, Lavia, Estevao, Palmer, Rogers, Neto

Cặp bài trùng Rogers - Palmer giúp hàng công Chelsea thăng hoa

Chelsea chưa có khởi đầu mùa giải thực sự hoàn hảo trong kỷ nguyên mới dưới thời HLV Xabi Alonso, nhưng hàng công của “The Blues” gần như đã đáp ứng mọi kỳ vọng. Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự khởi sắc ấy là khả năng hòa nhập nhanh chóng của Morgan Rogers kể từ khi chuyển tới Stamford Bridge.

Palmer và Rogers phối hợp ăn ý nhất giải Ngoại hạng Anh

Đóng vai trò then chốt trong thành công của Rogers là mối liên kết đặc biệt với Cole Palmer. Cả hai vốn là bạn thân từ thuở nhỏ, đồng thời từng sát cánh trong học viện Manchester City. Quãng thời gian trưởng thành cùng nhau giúp họ hình thành sự thấu hiểu và ăn ý trong lối chơi, điều đang được thể hiện rõ nét tại Chelsea.

Đáng chú ý, Rogers đã tạo ra tới 10 cơ hội ghi bàn cho Palmer tại Ngoại hạng Anh mùa này. Đây là con số cao nhất mà một cầu thủ tạo ra cho một đồng đội cụ thể tại giải đấu tính đến thời điểm hiện tại.

Ở chiều ngược lại, Palmer cũng đã tạo ra 4 cơ hội ghi bàn cho Rogers. Những thống kê ấy cho thấy mối liên kết giữa hai ngôi sao đang trở thành vũ khí tấn công lợi hại của Chelsea, góp phần quan trọng giúp đội bóng thành London tìm lại sức mạnh dưới thời Alonso.

HLV Regis Le Bris chịu sức ép lớn

Sunderland đang rất cần một chiến thắng trước khi các giải đấu tạm nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế. Tuy nhiên, nhiệm vụ ấy không hề đơn giản khi đối thủ của họ là Chelsea, đội bóng đang có phong độ ấn tượng.

Những vấn đề của Sunderland tiếp tục bộc lộ rõ trong trận thua Dinamo Zagreb 0-2 tại Europa League hôm thứ Năm. Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Sunderland phải hứng chịu những tiếng la ó từ chính người hâm mộ đội nhà.

Thất bại này càng khiến tình hình trở nên nghiêm trọng, bởi Sunderland đã thua tới 5 trong 6 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, chỉ giành được 1 trận hòa.

Chuỗi kết quả nghèo nàn khiến Sunderland rơi xuống vị trí cuối bảng xếp hạng, đồng thời đẩy HLV Régis Le Bris vào tình thế hết sức khó khăn. Chiến lược gia người Pháp đang chịu áp lực ngày càng lớn và cần một kết quả tích cực để giải tỏa sức ép lên chiếc ghế huấn luyện.

Sunderland đối mặt thống kê đáng báo động

Không chỉ sa sút về kết quả, Sunderland còn gặp vấn đề nghiêm trọng trong khâu ghi bàn, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà.

Tính riêng tại Ngoại hạng Anh trong năm 2026, không đội bóng nào có nhiều trận sân nhà không ghi được bàn thắng hơn Sunderland, với tổng cộng 8 trận.

Đáng lo ngại hơn, "Mèo đen" đã bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương ở cả 3 trận sân nhà gần nhất tại giải đấu, chỉ giành được 1 trận hòa và nhận 2 thất bại.

Những thống kê này cho thấy Stadium of Light không còn là điểm tựa vững chắc của Sunderland. Khả năng tận dụng lợi thế sân nhà yếu kém, cùng hàng công thiếu hiệu quả, đang trở thành những nguyên nhân quan trọng khiến đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh chìm sâu vào khủng hoảng.

Đối đầu Chelsea đang lấy lại sự tự tin, Sunderland sẽ phải cải thiện đáng kể hiệu suất tấn công nếu muốn chấm dứt chuỗi trận thất vọng và thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Chelsea hướng tới chiến thắng thứ tư

Trái ngược với Sunderland, Chelsea đang cho thấy những tín hiệu khởi sắc rõ rệt. Đội bóng thành London có trọn một tuần nghỉ ngơi sau chiến thắng 2-0 trước Manchester United vào thứ Bảy tuần trước, qua đó có thêm thời gian chuẩn bị cho chuyến làm khách tới Stadium of Light.

Đó là chiến thắng thứ ba của Chelsea trong 4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, bên cạnh 1 thất bại. Chuỗi kết quả tích cực giúp "The Blues" vươn lên nhóm 4 đội dẫn đầu bảng xếp hạng trước khi vòng đấu mới khởi tranh.

Đáng chú ý, 3 chiến thắng vừa qua cũng bằng tổng số trận thắng mà Chelsea giành được trong 14 vòng đấu trước đó, giai đoạn họ chỉ có 3 chiến thắng, 2 trận hòa và nhận tới 9 thất bại.

Không những vậy, cả 3 chiến thắng gần nhất của Chelsea tại Ngoại hạng Anh đều có cách biệt ít nhất 2 bàn. Điều này cho thấy đội bóng thành London đang dần tìm lại sự hiệu quả dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso.

Bản thân chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng sở hữu thống kê đối đầu đặc biệt ấn tượng với Sunderland. Khi còn thi đấu, Alonso đã thắng cả 5 lần chạm trán "Mèo đen", đạt tỷ lệ chiến thắng tuyệt đối 100%.

Tuy nhiên, Chelsea vẫn còn một vấn đề cần giải quyết: phong độ sân khách. Trong 10 chuyến hành quân xa nhà gần nhất trên mọi đấu trường, "The Blues" chỉ giành được 2 chiến thắng, hòa 1 và thua tới 7 trận.

Bởi vậy, chuyến làm khách trước đội cuối bảng Sunderland được xem là cơ hội thuận lợi để Chelsea cải thiện thành tích xa nhà, đồng thời tiếp tục khẳng định sự hồi sinh dưới thời Alonso.

Sunderland là khắc tinh của Chelsea tại Stadium of Light

Dù đang trải qua giai đoạn khó khăn, Sunderland vẫn có lý do để tự tin khi nhìn vào thành tích đối đầu gần đây với Chelsea.

Ở mùa giải trước, "Mèo đen" đã giành chiến thắng trong cả 2 lần chạm trán đội bóng Tây London tại Ngoại hạng Anh, cùng với tỷ số 2-1.

Nếu tiếp tục đánh bại Chelsea, Sunderland sẽ có lần đầu tiên kể từ năm 2001 giành 3 chiến thắng liên tiếp trước đội bóng thành London này tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Đặc biệt, Stadium of Light cũng không phải điểm đến dễ chịu đối với Chelsea trong những năm gần đây. Trong 5 chuyến làm khách gần nhất tới sân đấu này trên mọi đấu trường, "The Blues" chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 1 và nhận tới 3 thất bại.

Những thống kê đối đầu cho thấy Chelsea không thể chủ quan, bất chấp sự chênh lệch đáng kể về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng.

Với 3 chiến thắng trong 4 vòng đấu gần nhất cùng hàng công đang dần tìm lại sự sắc bén, Chelsea có cơ sở để được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, thành tích sân khách thiếu ổn định của "The Blues" và lịch sử đối đầu bất lợi tại Stadium of Light có thể khiến cuộc chạm trán Sunderland trở nên khó lường.

Nỗi lo hàng thủ Chelsea

Thất bại đáng thất vọng trước Tottenham từng làm dấy lên những hoài nghi về khả năng xoay xở của HLV Xabi Alonso khi thiếu vắng tiền đạo chủ lực Joao Pedro. Tuy nhiên, Chelsea đã đáp trả những chỉ trích ở vòng đấu thứ chín bằng chiến thắng 2-0 trước MU trên sân nhà.

Dù vậy, với 15 bàn thua, Chelsea vẫn là đội có hàng phòng ngự tệ nhất trong top 10 Premier League mùa này. “The Blues” cũng đã để lọt lưới 8 bàn sau 5 trận sân khách trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, 7 trong số đó đến ở ba chuyến làm khách đầu tiên, còn trong 2 trận xa nhà gần nhất, họ chỉ nhận thêm 1 bàn thua.