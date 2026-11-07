Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Man City: Khó có bất ngờ tại City Ground (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 0h30, 8/11 | The City Ground Nottingham Forest 0 - 0 Man City (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nottingham Forest vs Man City Man City Điểm Sels Murillo Milenkovic Jair Cunha Neco Williams Schlager McAtee Aina Gibbs-White Ndoye Delap Điểm Donnarumma Gvardiol Ruben Dias Khusanov Matheus Nunes; Enzo Fernandez Elliot Anderson Bouaddi Doku Haaland Ndiaye Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nottingham Forest Nottingham Forest Man City Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Sels, Murillo, Milenkovic, Jair Cunha, Neco Williams, Schlager, McAtee, Aina, Gibbs-White, Ndoye, Delap Donnarumma, Gvardiol, Ruben Dias, Khusanov, Matheus Nunes;, Enzo Fernandez, Elliot Anderson, Bouaddi, Doku, Haaland, Ndiaye

Nottingham Forest khủng hoảng, Glasner chịu áp lực

Nottingham Forest đang trải qua giai đoạn đáng thất vọng dưới thời HLV Oliver Glasner. Đội chủ sân City Ground chỉ giành được 1 điểm trong 5 vòng gần nhất, đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng với 6 điểm sau 9 trận. Đáng lo ngại hơn, Nottingham mới ghi được 6 bàn, trở thành đội bóng có hàng công kém nhất Premier League mùa này.

Phong độ sân nhà của Nottingham cũng không mang lại nhiều hy vọng khi họ đã trải qua 5 trận liên tiếp không thắng tại City Ground, gồm 4 thất bại và 1 trận hòa. Trước Man City sở hữu hàng công chất lượng, thầy trò HLV Glasner sẽ phải đối mặt với thử thách cực lớn.

Man City quyết thắng để bám đuổi Arsenal

Man City quyết thắng để bám đuổi Arsenal

Man City hiện đứng thứ 2 với 21 điểm, kém Arsenal 3 điểm. Chiến thắng kịch tính 3-2 trước RB Leipzig tại Champions League giúp thầy trò HLV Enzo Maresca lấy lại sự tự tin sau thất bại trước Brighton. Erling Haaland tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công với 9 bàn thắng sau 9 vòng đấu.

Dù vậy, hàng phòng ngự Man City vẫn tồn tại những vấn đề khi không thể giữ sạch lưới trong 7 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Đây có thể là cơ hội để Nottingham tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, xét về chất lượng đội hình, phong độ và thành tích đối đầu, Man City vẫn được đánh giá vượt trội và có nhiều cơ hội giành trọn 3 điểm.