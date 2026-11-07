Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Man City: Khó có bất ngờ tại City Ground (Ngoại hạng Anh)
(0h30, 8/11, vòng 10) Man City hướng đến chiến thắng trước Nottingham Forest để tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, trong khi đội chủ nhà đang chìm sâu trong khủng hoảng.
Premier League | 0h30, 8/11 | The City Ground
Điểm
Sels
Murillo
Milenkovic
Jair Cunha
Neco Williams
Schlager
McAtee
Aina
Gibbs-White
Ndoye
Delap
Điểm
Donnarumma
Gvardiol
Ruben Dias
Khusanov
Matheus Nunes;
Enzo Fernandez
Elliot Anderson
Bouaddi
Doku
Haaland
Ndiaye
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Nottingham Forest khủng hoảng, Glasner chịu áp lực
Nottingham Forest đang trải qua giai đoạn đáng thất vọng dưới thời HLV Oliver Glasner. Đội chủ sân City Ground chỉ giành được 1 điểm trong 5 vòng gần nhất, đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng với 6 điểm sau 9 trận. Đáng lo ngại hơn, Nottingham mới ghi được 6 bàn, trở thành đội bóng có hàng công kém nhất Premier League mùa này.
Phong độ sân nhà của Nottingham cũng không mang lại nhiều hy vọng khi họ đã trải qua 5 trận liên tiếp không thắng tại City Ground, gồm 4 thất bại và 1 trận hòa. Trước Man City sở hữu hàng công chất lượng, thầy trò HLV Glasner sẽ phải đối mặt với thử thách cực lớn.
Man City quyết thắng để bám đuổi Arsenal
Man City quyết thắng để bám đuổi Arsenal
Man City hiện đứng thứ 2 với 21 điểm, kém Arsenal 3 điểm. Chiến thắng kịch tính 3-2 trước RB Leipzig tại Champions League giúp thầy trò HLV Enzo Maresca lấy lại sự tự tin sau thất bại trước Brighton. Erling Haaland tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công với 9 bàn thắng sau 9 vòng đấu.
Dù vậy, hàng phòng ngự Man City vẫn tồn tại những vấn đề khi không thể giữ sạch lưới trong 7 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Đây có thể là cơ hội để Nottingham tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, xét về chất lượng đội hình, phong độ và thành tích đối đầu, Man City vẫn được đánh giá vượt trội và có nhiều cơ hội giành trọn 3 điểm.
2 đội bóng Manchester trải qua đêm thất vọng khi cả MU lẫn Man City đều nhận thất bại, mang đến nỗi buồn lớn cho người hâm mộ của họ.