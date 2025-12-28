Trực tiếp bóng đá Sunderland - Leeds United: "Mèo đen" mơ vượt mặt MU (Ngoại hạng Anh)
(21h, 28/12, vòng 18 Ngoại hạng Anh) Sunderland sẽ thăng tiến đáng kể trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh nếu đánh bại Leeds United.
Premier League | 21h, 28/12 | Ánh sáng
Điểm
Roefs
Mukiele
Ballard
Alderete
Hume
Xhaka
Geertruida
Rigg
Le Fee
Adingra
Brobbey
Điểm
Perri
Rodon
Bijol
Struijk
Bogle
Aaronson
Ampadu
Stach
Gudmundsson
Calvert-Lewin
Okafor
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Sunderland mơ qua mặt MU
Sunderland hiện có trong tay 27 điểm, kém Chelsea và MU chỉ 2 điểm, trong khi 2 đội bóng này đã đấu vòng 18. Điều đó đồng nghĩa nếu Sunderland thắng Leeds United ở trận tới, "Mèo đen" sẽ vượt mặt đối thủ.
Đây không phải nhiệm vụ quá khó để Sunderland thực hiện. Họ được chơi trên sân nhà, nơi chứng kiến họ bất bại trong 7 trận gần nhất.
Nhìn sang Leeds United, đội bóng này chơi khá tệ trong những trận chơi trên sân khách. Leeds United toàn hòa và thua trong cả 5 chuyến xa nhà gần nhất.
Sunderland đang gây bất ngờ ở Ngoại hạng Anh tới mức đã có sự so sánh với Leicester 2015/16.
-28/12/2025 16:36 PM (GMT+7)