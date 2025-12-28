Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Sunderland - Leeds United: "Mèo đen" mơ vượt mặt MU (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Sunderland A.F.C Leeds United

(21h, 28/12, vòng 18 Ngoại hạng Anh) Sunderland sẽ thăng tiến đáng kể trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh nếu đánh bại Leeds United.

   

Premier League | 21h, 28/12 | Ánh sáng

Sunderland
Trực tiếp bóng đá Sunderland - Leeds United: "Mèo đen" mơ vượt mặt MU (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Sunderland - Leeds United: "Mèo đen" mơ vượt mặt MU (Ngoại hạng Anh) - 1
Leeds United
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Sunderland - Leeds United: "Mèo đen" mơ vượt mặt MU (Ngoại hạng Anh) - 1
Roefs, Mukiele, Ballard, Alderete, Hume, Xhaka, Geertruida, Rigg, Le Fee, Adingra, Brobbey
Trực tiếp bóng đá Sunderland - Leeds United: "Mèo đen" mơ vượt mặt MU (Ngoại hạng Anh) - 1
Perri, Rodon, Bijol, Struijk, Bogle, Aaronson, Ampadu, Stach, Gudmundsson, Calvert-Lewin, Okafor

Sunderland mơ qua mặt MU

Sunderland hiện có trong tay 27 điểm, kém Chelsea và MU chỉ 2 điểm, trong khi 2 đội bóng này đã đấu vòng 18. Điều đó đồng nghĩa nếu Sunderland thắng Leeds United ở trận tới, "Mèo đen" sẽ vượt mặt đối thủ. 

Đây không phải nhiệm vụ quá khó để Sunderland thực hiện. Họ được chơi trên sân nhà, nơi chứng kiến họ bất bại trong 7 trận gần nhất.

Nhìn sang Leeds United, đội bóng này chơi khá tệ trong những trận chơi trên sân khách. Leeds United toàn hòa và thua trong cả 5 chuyến xa nhà gần nhất.

Sunderland nhì bảng: Sắm vai "Leicester 2.0", số phận lại trêu ngươi Arsenal?
Sunderland nhì bảng: Sắm vai "Leicester 2.0", số phận lại trêu ngươi Arsenal?

Sunderland đang gây bất ngờ ở Ngoại hạng Anh tới mức đã có sự so sánh với Leicester 2015/16.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

28/12/2025 16:36 PM (GMT+7)
Nhiều người đọc
