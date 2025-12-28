Trực tiếp bóng đá Sunderland - Leeds United: "Mèo đen" mơ vượt mặt MU (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h, 28/12 | Ánh sáng Sunderland 0 - 0 Leeds United (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Sunderland vs Leeds United Leeds United Điểm Roefs Mukiele Ballard Alderete Hume Xhaka Geertruida Rigg Le Fee Adingra Brobbey Điểm Perri Rodon Bijol Struijk Bogle Aaronson Ampadu Stach Gudmundsson Calvert-Lewin Okafor Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Sunderland Sunderland Leeds United Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Roefs, Mukiele, Ballard, Alderete, Hume, Xhaka, Geertruida, Rigg, Le Fee, Adingra, Brobbey Perri, Rodon, Bijol, Struijk, Bogle, Aaronson, Ampadu, Stach, Gudmundsson, Calvert-Lewin, Okafor

Sunderland mơ qua mặt MU

Sunderland hiện có trong tay 27 điểm, kém Chelsea và MU chỉ 2 điểm, trong khi 2 đội bóng này đã đấu vòng 18. Điều đó đồng nghĩa nếu Sunderland thắng Leeds United ở trận tới, "Mèo đen" sẽ vượt mặt đối thủ.

Đây không phải nhiệm vụ quá khó để Sunderland thực hiện. Họ được chơi trên sân nhà, nơi chứng kiến họ bất bại trong 7 trận gần nhất.

Nhìn sang Leeds United, đội bóng này chơi khá tệ trong những trận chơi trên sân khách. Leeds United toàn hòa và thua trong cả 5 chuyến xa nhà gần nhất.