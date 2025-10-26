Sunderland nhì bảng: Sắm vai "Leicester 2.0", số phận lại trêu ngươi Arsenal?

Không phải tay mơ

Những mùa giải qua Premier League đã thường xuyên chứng kiến các đội mới lên hạng lập tức rớt trở lại Championship chỉ sau 1 mùa giải. Do đó việc Sunderland bất ngờ leo lên tận nhì bảng sau buổi tối thứ Bảy là một hiện tượng thực sự.

Sunderland đã ngoi lên nhóm đầu bảng dù được dự đoán sẽ đua trụ hạng

Trận thắng Chelsea 2-1 khiến Sunderland và các fan tha hồ cười nhạo hàng xóm Newcastle, đội lúc này vẫn đang đứng ở nửa dưới BXH dù vừa vất vả thắng Fulham với cùng tỷ số. Nhiều khả năng Sunderland sẽ không giữ được vị trí này khi vòng đấu kết thúc, nhưng việc họ hơn điểm cả những MU, Liverpool, Tottenham hay Chelsea cho thấy tính cạnh tranh của Premier League đang ngày càng thú vị.

Đối với một đội mới lên hạng, Sunderland thực tế khá mát tay trên thị trường hè. Họ bán Jobe Bellingham để đút túi 30 triệu bảng trong khi không mất quá nhiều tiền để đầu tư cho những Granit Xhaka, Nordi Mukiele hay Reinildo, những cầu thủ chất lượng đã từng khoác áo các CLB lớn. Chiều sâu đội hình Sunderland rất tốt nên họ vẫn ổn khi Reinildo bị treo giò, và trong trận thắng Chelsea, 2 dự bị Brobbey và Talbi phối hợp để ghi bàn thắng mang lại 3 điểm.

Cách đá của Sunderland chủ yếu xoay quanh việc họ chuyển trạng thái ra sao, nhưng không có nghĩa họ đá kém khi phải chơi kiểm soát. Sunderland có rất nhiều cá nhân có khả năng dứt điểm tốt nên họ có khá nhiều bài phối hợp, Wilson Isidor là tiền đạo ghi bàn chủ lực nhưng đến lúc này Sunderland còn có 6 cầu thủ khác đã ghi tên lên bảng tỷ số, trong đó có 3 hậu vệ.

"Cổ tích" kéo dài thêm bao lâu?

Phong độ của Sunderland đang khiến nhiều fan so sánh họ với Leicester City mùa 2015/16. Không hẳn là Sunderland giống Leicester về lối chơi hay con người, mà là yếu tố gây sốc. Đa số nghĩ Leicester mùa đó sẽ xuống hạng chứ chưa nói đến chuyện tranh ngôi, và dư luận cũng đánh giá Sunderland dễ tụt hạng nhưng họ đang tỏ ra là một đội rất khó nhằn.

Xhaka và Isidor, 2 nhân tố tỏa sáng nhất của Sunderland từ đầu mùa

2015/16 cũng là mùa mà Arsenal về nhì dù đã có cơ hội vô địch, khiến họ vẫn phải tiếp tục chờ đợi danh hiệu Premier League thêm 1 thập kỷ nữa. Sẽ là rất trớ trêu nếu Arsenal mùa này, với cơ hội vô địch tăng cao do Liverpool sa sút, lại bị một đội bóng “ngựa ô” khác ngáng đường, và đội bóng đó còn có cả cựu Pháo thủ Xhaka.

Dù vậy mới chỉ 9 vòng đấu diễn ra và mùa giải vẫn còn dài để kiểm chứng Sunderland thực sự mạnh cỡ nào. Khó khăn sẽ nằm ở việc họ đấu ra sao trước những đối thủ cũng chơi phản công như họ. Mùa trước khi còn đá ở Championship, “Mèo đen” cũng có không ít trận thi đấu khá bế tắc khi gặp những đội kiểu này, và ở Championship thì vị thế của họ lớn hơn so với một đội mới thăng hạng Premier League.

Nhưng mùa trước họ chưa có nhiều cá nhân nổi trội như Xhaka, Taibi, Brobbey, Mukiele, Reinildo hay Adingra. Dàn cầu thủ này không chỉ chất lượng mà mỗi thời điểm từng cá nhân lại hợp một kiểu thế trận khác (ví dụ như Brobbey, cực kỳ to khỏe và đá trung phong cắm được để Sunderland chơi bóng dài & làm tường), nên họ có thể sẽ còn giữ phong độ này thêm một thời gian nữa.