Kết quả bóng đá Sunderland - Bournemouth: Cơn mưa bàn thắng & thẻ phạt (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund 30/11/25 - Trực tiếp
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
1
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
2
Everton vs Newcastle United 30/11/25 - Trực tiếp
Logo Everton - EVE Everton
1
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
4
Milan vs Lazio
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Tottenham Hotspur vs Fulham
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Atlético de Madrid vs Real Oviedo
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Olympique Marseille vs Toulouse
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Crystal Palace vs Manchester United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Pisa vs Inter Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Aston Villa vs Wolverhampton Wanderers
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sevilla vs Real Betis
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Chelsea vs Arsenal
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Atalanta vs Fiorentina
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Freiburg vs Mainz 05
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Roma vs Napoli
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Olympique Lyonnais vs Nantes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Girona vs Real Madrid
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Fulham vs Manchester City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
AFC Bournemouth vs Everton
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Burnley vs Crystal Palace
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Arsenal vs Brentford
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Sunderland
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Chelsea
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

Kết quả bóng đá Sunderland - Bournemouth: Cơn mưa bàn thắng & thẻ phạt (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 A.F.C Bournemouth Clip Ngoại hạng Anh 2025/26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Cuộc đối đầu giữa Sunderland và Bournemouth đã có tới 5 bàn thắng nhưng bị che mờ bởi "cơn mưa thẻ" ở cuối trận.

   

Sunderland tiếp đón Bournemouth trên sân nhà ở vòng 13 Ngoại hạng Anh. Đội khách nhập cuộc cực tốt và có bàn mở tỉ số ngay từ phút thứ 7. Thủ thành Roefs chỉ cản được cú sút của Evanilson còn pha đá bồi của Amine Adli là quá khó để cản phá.

Trận đấu cực "nóng" trong những phút cuối trận

Trận đấu cực "nóng" trong những phút cuối trận

Chưa dừng lại ở đó, đội khách nhân đôi cách biệt ở phút 15 với pha lốp bóng cực kỳ tinh tế của Tyler Adams. Sunderland không muốn mất điểm trên sân nhà nên cố gắng dồn lên. Phút 27, họ được hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi của Alex Scott và Le Fée hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sunderland còn có thêm một vài cơ hội nữa trong hiệp một nhưng không tận dụng được. Ngay đầu hiệp hai, Xhaka có đường kiến tạo tốt để Traoré băng vào đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà. 2 phút sau, Evanilson đưa bóng vào lưới Sunderland nhưng tổ VAR tư vấn và trọng tài không công nhận bàn thắng.

Những phút tiếp theo, cả hai bên nỗ lực tấn công nhưng chỉ một đội có thêm bàn thắng. Đó là chủ nhà sau cú đánh đầu uy lực của Brian Brobbey. Bournemouth không muốn trắng tay ra về nên dồn lên tấn công mạnh mẽ. Tavernier suýt nữa đem về bàn thắng nhưng xà ngang lại từ chối nỗ lực của cầu thủ này.

Càng về cuối, trận đấu lại càng nóng. Các cầu thủ Bournemouth đã mất bình tĩnh trước chiêu trò của đội chủ nhà. Họ phải nhận 5 thẻ vàng và 1 tấm thẻ đỏ của Lewis Cook chỉ từ trong vòng từ phút 86 đến phút 90+6. Bên phía Sunderland cũng không kém cạnh khi phải nhận thêm 3 thẻ vàng.

Chung cuộc, Sunderland ngược dòng thành công trước Bournemouth trong trận cầu có nhiều bàn thắng và cũng nhiều thẻ phạt.

Tỉ số chung cuộc: Sunderland 3-2 Bournemouth (H1: 1-1)

Ghi bàn

Sunderland: Le Fée 30' (phạt đền), Traoré 46', Brobbey 69'

Bournemouth: Adli 7', Adams 15'

Thẻ đỏ: Cook 90+6'

Đội hình xuất phát

Sunderland: Roefs, Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava, Xhaka, Sadiki, Traoré, Le Fée, Talbi, Isidor

Bournemouth: Petrovic, Smith, Diakite, Senesi, Truffert, Scott, Adams, Semenyo, Tavernier, Adli, Evanilson

8

Barcelona - Atletico Madrid 03.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
Atletico Madrid
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 03/12
Thể lệ
Kết quả bóng đá Man City - Leeds: Rượt đuổi 5 bàn, Foden cứu rỗi (Ngoại hạng Anh)
Kết quả bóng đá Man City - Leeds: Rượt đuổi 5 bàn, Foden cứu rỗi (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 13 Ngoại hạng Anh) Man City giành chiến thắng vô cùng vất vả trước Leeds trong ngày Foden rực sáng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/11/2025 00:43 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN