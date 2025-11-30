Kết quả bóng đá Sunderland - Bournemouth: Cơn mưa bàn thắng & thẻ phạt (Ngoại hạng Anh)

Sunderland tiếp đón Bournemouth trên sân nhà ở vòng 13 Ngoại hạng Anh. Đội khách nhập cuộc cực tốt và có bàn mở tỉ số ngay từ phút thứ 7. Thủ thành Roefs chỉ cản được cú sút của Evanilson còn pha đá bồi của Amine Adli là quá khó để cản phá.

Trận đấu cực "nóng" trong những phút cuối trận

Chưa dừng lại ở đó, đội khách nhân đôi cách biệt ở phút 15 với pha lốp bóng cực kỳ tinh tế của Tyler Adams. Sunderland không muốn mất điểm trên sân nhà nên cố gắng dồn lên. Phút 27, họ được hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi của Alex Scott và Le Fée hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sunderland còn có thêm một vài cơ hội nữa trong hiệp một nhưng không tận dụng được. Ngay đầu hiệp hai, Xhaka có đường kiến tạo tốt để Traoré băng vào đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà. 2 phút sau, Evanilson đưa bóng vào lưới Sunderland nhưng tổ VAR tư vấn và trọng tài không công nhận bàn thắng.

Những phút tiếp theo, cả hai bên nỗ lực tấn công nhưng chỉ một đội có thêm bàn thắng. Đó là chủ nhà sau cú đánh đầu uy lực của Brian Brobbey. Bournemouth không muốn trắng tay ra về nên dồn lên tấn công mạnh mẽ. Tavernier suýt nữa đem về bàn thắng nhưng xà ngang lại từ chối nỗ lực của cầu thủ này.

Càng về cuối, trận đấu lại càng nóng. Các cầu thủ Bournemouth đã mất bình tĩnh trước chiêu trò của đội chủ nhà. Họ phải nhận 5 thẻ vàng và 1 tấm thẻ đỏ của Lewis Cook chỉ từ trong vòng từ phút 86 đến phút 90+6. Bên phía Sunderland cũng không kém cạnh khi phải nhận thêm 3 thẻ vàng.

Chung cuộc, Sunderland ngược dòng thành công trước Bournemouth trong trận cầu có nhiều bàn thắng và cũng nhiều thẻ phạt.

Tỉ số chung cuộc: Sunderland 3-2 Bournemouth (H1: 1-1)

Ghi bàn

Sunderland: Le Fée 30' (phạt đền), Traoré 46', Brobbey 69'

Bournemouth: Adli 7', Adams 15'

Thẻ đỏ: Cook 90+6'

Đội hình xuất phát

Sunderland: Roefs, Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava, Xhaka, Sadiki, Traoré, Le Fée, Talbi, Isidor

Bournemouth: Petrovic, Smith, Diakite, Senesi, Truffert, Scott, Adams, Semenyo, Tavernier, Adli, Evanilson