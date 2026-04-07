Arteta muốn biến nỗi đau thành động lực, mất 2 trụ cột ở lượt đi tứ kết Cúp C1

Arteta quyết biến nỗi đau thành động lực

Arsenal hành quân tới Bồ Đào Nha để chuẩn bị cho trận lượt đi tứ kết Champions League gặp Sporting Lisbon, trong bối cảnh vừa bị Southampton loại sốc ở tứ kết FA Cup, sau thất bại trước Man City ở chung kết Carabao Cup. Đây là lần đầu tiên mùa này Arsenal thua hai trận liên tiếp, làm dấy lên những nghi ngại về bản lĩnh của “Pháo thủ” ở giai đoạn then chốt. Tuy nhiên, Arteta tỏ ra điềm tĩnh.

HLV Mikel Arteta kêu gọi các cầu thủ Arsenal biến nỗi thất vọng thành động lực trước thềm tứ kết Champions League với Sporting Lisbon

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh toàn đội cần biết “chấp nhận thất bại”, đồng thời nhớ rằng họ vẫn đang cạnh tranh tại Ngoại hạng Anh và Champions League, đồng thời bỏ ngoài tai những hoài nghi về khả năng hụt hơi ở giai đoạn cuối mùa.

Trong cuộc họp báo trước trận tứ kết lượt đi Champions League, Arteta cho biết: “Điều quan trọng là phải rõ ràng. Thay vì hoảng loạn, hãy hiểu vì sao mọi chuyện xảy ra và mang lại sự minh bạch. Khi phân tích và chấp nhận điều đó, bạn sẽ trở nên tốt hơn.

Hãy nhìn nhận thực tế về mức độ khó khăn. Cảm nhận nỗi đau, cảm xúc đó và dùng nó để cải thiện bản thân. Chúng tôi đã trao đổi nội bộ về một số vấn đề, và tôi tin rằng ngày mai đội bóng sẽ thể hiện điều đó. Tôi hiểu các cầu thủ muốn chiến thắng đến mức nào. Đây là thời điểm để chứng minh, và chúng tôi phải làm điều đó ở đẳng cấp cao nhất. Arsenal đang khao khát hơn bao giờ hết, rất háo hức và cực kỳ quyết tâm”.

Saka và Timber vắng mặt, ba trụ cột trở lại

Về lực lượng, Arsenal đón nhận tin vui khi Declan Rice và Leandro Trossard sẵn sàng trở lại ở trận đấu tại Bồ Đào Nha. Trung vệ Gabriel cũng đủ khả năng ra sân dù trước đó rời sân với dấu hiệu đau đầu gối trong trận gặp Southampton.

Ở chiều ngược lại, Bukayo Saka và Jurrien Timber không thể cùng đội sang Bồ Đào Nha, nhưng nhiều khả năng sẽ kịp trở lại trong trận gặp Bournemouth tại Premier League trên sân Emirates vào cuối tuần. Hiện Arsenal đang hơn Man City 9 điểm trên bảng xếp hạng.

Chia sẻ về tình hình của Saka và Timber, Arteta cho biết: “Họ không cùng đội di chuyển. Họ vẫn chưa sẵn sàng. Hy vọng mọi thứ diễn ra suôn sẻ, họ có thể trở lại vào cuối tuần. Đó sẽ là cú hích rất lớn, bởi trong những ngày qua chúng tôi đã mất quá nhiều cầu thủ quan trọng và điều đó cần được cải thiện ngay lập tức”.

Đáng chú ý, Arteta tiết lộ ông đã trao đổi với tiền đạo Viktor Gyokeres để hiểu rõ hơn về Sporting Lisbon, đội bóng cũ của chân sút người Thụy Điển.

“Tất nhiên tôi có hỏi cậu ấy, để hiểu về cách vận hành, văn hóa CLB và có thêm thông tin phục vụ cho trận đấu. Họ có rất nhiều phẩm chất, những gì họ làm được là rất ấn tượng, và thành tích sân nhà của họ thật đáng kinh ngạc. Cậu ấy rất biết ơn quãng thời gian ở đây. Cách cậu ấy nói về CLB, các cầu thủ, ban huấn luyện… cho thấy trải nghiệm tại Sporting Lisbon là một phần cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp của mình”, Arteta nói thêm.