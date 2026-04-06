Arsenal run rẩy đấu Sporting tứ kết C1: Thống kê báo động, HLV Arteta hết bài?

Kịch bản quen thuộc khiến CĐV lo lắng

Khi Arsenal bại trận trước Southampton, người hâm mộ "Pháo thủ" có lý do để bất an bởi họ đã từng chứng kiến kịch bản này quá nhiều lần.

Arsenal vừa thua đau Southampton ở FA Cup

Một mùa giải khởi đầu đầy kỳ vọng, nhưng khi bước vào giai đoạn “nước rút”, mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Thất bại trước Southampton cuối tuần qua có thể được xem là một cú sốc tại cúp quốc nội, nhưng thực tế lại không khiến nhiều người bất ngờ.

Arsenal dường như đã hình thành “thói quen” mắc sai lầm khi áp lực tăng cao. Sau ba mùa liên tiếp về nhì và chuỗi sáu năm trắng tay danh hiệu, những vết sẹo tâm lý vẫn chưa lành.

Việc để thua hai trận liên tiếp lần đầu tiên trong mùa giải không chỉ là dấu hiệu phong độ, mà còn phản ánh rõ ràng vấn đề bản lĩnh trong những thời điểm quyết định.

Con số biết nói: Sai lầm cá nhân phá hủy tham vọng

Nếu cần một bằng chứng rõ ràng nhất, thì thống kê chính là “cú tát” vào tham vọng của Arsenal.

Trong 28 trận từ tháng 8 đến tháng 12, “Pháo thủ” chỉ mắc 1 lỗi dẫn đến bàn thua. Nhưng kể từ tháng 1 đến nay, con số này đã tăng vọt lên 8 bàn thua từ sai lầm cá nhân chỉ sau 23 trận.

Sai lầm của Ben White khiến Arsenal bị loại khỏi FA Cup

Hai sai lầm gần nhất mang tính bước ngoặt: pha đánh đầu lỗi của Ben White trước Southampton và sai lầm tai hại của Kepa Arrizabalaga tại chung kết League Cup. Chỉ trong 180 phút, giấc mơ “ăn bốn” đã tan thành mây khói, giờ đây Arsenal chỉ còn hy vọng ở hai đấu trường.

Ở chiều ngược lại, Manchester City lại cho thấy bản lĩnh của một nhà vô địch. Dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, họ càng chơi càng hay khi áp lực gia tăng.

Chiến thắng trước Arsenal ở chung kết League Cup và màn hủy diệt Liverpool 4-0 tại FA Cup là minh chứng rõ nét. Điều này khiến người hâm mộ Arsenal lo ngại rằng Man City hoàn toàn có thể bám đuổi quyết liệt trong cuộc đua Premier League.

Lối chơi bị “bắt bài”: Khi đối thủ không còn e ngại

Không chỉ vấn đề tâm lý, Arsenal còn đang bị đối thủ “giải mã”.

Nếu như đầu mùa, họ là một tập thể chắc chắn, hiệu quả và cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống cố định, thì hiện tại lại trở nên dễ đoán và thiếu ý tưởng tấn công.

Ban huấn luyện Arsenal thực sự đang bí bài

Các đội bóng giờ đây chủ động chơi tấn công trước Arsenal. Southampton nhập cuộc đầy tự tin, trong khi Man City áp đảo hoàn toàn hiệp hai bằng cách dồn ép "Pháo thủ" về phần sân nhà.

Thống kê càng khiến tình hình trở nên đáng lo: Arsenal đã để lọt lưới 4 bàn từ 6 cú sút trúng đích gần nhất, trong khi họ chỉ ghi được 1 bàn từ 10 cú sút trúng đích của mình.

Ở trận thua gần nhất, tài năng trẻ Max Dowman (16 tuổi) lại là người hiếm hoi thể hiện được tinh thần lãnh đạo trên hàng công. Đây là chi tiết cho thấy sự thiếu hụt đầu tàu ở thời điểm then chốt.

Áp lực bủa vây: Bài kiểm tra bản lĩnh của Arteta

Trong bối cảnh đó, mọi trận đấu giờ đây với Arsenal đều mang tính “chung kết”. Và chính điều này lại tạo thêm áp lực, thứ mà họ đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát.

Man City của HLV Guardiola đang gây ra sức ép lớn với Arsenal

Arteta đã đứng ra nhận trách nhiệm và bảo vệ học trò, khẳng định sẽ “bảo vệ họ hơn bao giờ hết”. Tuy nhiên, những sai lầm cá nhân như pha va chạm giữa David Raya và Gabriel Magalhaes hay lỗi của Ben White không thể đổ lỗi hoàn toàn cho chiến thuật.

Dù vẫn đang dẫn đầu Premier League với khoảng cách 9 điểm và thể hiện tốt tại Champions League, Arsenal hiểu rằng nếu không vượt qua được rào cản tâm lý, họ hoàn toàn có thể đánh mất tất cả như những mùa giải trước.

Thử thách tiếp theo sẽ là chuyến làm khách trước Sporting Lisbon tại tứ kết Champions League (2h ngày 8/4 - giờ Hà Nội). Tuy nhiên, danh sách chấn thương đang khiến Arteta đau đầu khi Gabriel Magalhaes nhiều khả năng vắng mặt, bên cạnh những cái tên như Jurrien Timber, Bukayo Saka, Declan Rice và Eberechi Eze.

Trong khi đó, phía Sporting đã sẵn sàng “đánh hơi” cơ hội. Cầu thủ chạy cánh Geny Catamo tự tin tuyên bố đội bóng của anh đủ khả năng đánh bại Arsenal.

Nếu không sớm chấn chỉnh, một mùa giải tưởng chừng rực rỡ của Arsenal có thể lại kết thúc trong thất vọng. Đây rõ ràng là kịch bản mà người hâm mộ "Pháo thủ" đã quá quen thuộc, và chắc chắn không muốn xem lại lần nữa.