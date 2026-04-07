Dự đoán tỷ số Cúp C1, Sporting Lisbon - Arsenal: "Pháo thủ" sa lầy ở Jose Alvalade?

Sporting Lisbon đáng sợ ra sao?

Sporting tiếp tục cuộc đua vô địch tại giải VĐQG Bồ Đào Nha bằng chiến thắng 4-2 cuối tuần qua. Nhờ vậy, đoàn quân của HLV Rui Borges có bước chạy đà hoàn hảo cho lần đầu góp mặt ở tứ kết Cúp C1/Champions League kể từ mùa 1982/83.

Sporting Lisbon xuất sắc lọt vào vòng đấu của những đội bóng mạnh nhất châu Âu

“Sư tử” đang duy trì phong độ ấn tượng với chỉ 1 thất bại trong 16 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 13, hòa 2). Tại đấu trường châu Âu, họ từng đánh bại nhà đương kim vô địch Paris Saint Germain và tạo nên một trong những màn ngược dòng đáng nhớ nhất khi vượt qua Bodo/Glimt với tổng tỷ số 5-3.

Điểm tựa sân nhà đang là vũ khí đáng sợ của Sporting. Đại diện Bồ Đào Nha toàn thắng cả 5 trận sân nhà tại Champions League mùa này. Nên nhớ, đây là thành tích tốt nhất của một CLB Bồ Đào Nha trong thế kỷ 21 ở đấu trường cúp châu Âu. Chuỗi 9 trận thắng liên tiếp trên sân nhà trên mọi đấu trường càng củng cố niềm tin cho đội bóng này.

"Pháo thủ" âu lo hành quân đến Bồ Đào Nha

Ở chiều ngược lại, tham vọng “ăn bốn” của Arsenal đã sụp đổ nhanh chóng. “Pháo thủ” lần lượt thất bại trước Manchester City ở chung kết League Cup, trước khi bị Southampton loại khỏi FA Cup cuối tuần qua. Dù vậy, với nhánh đấu được đánh giá thuận lợi, Arsenal vẫn là một trong những ứng viên sáng giá cho ngôi vương Champions League.

Arsenal đang có vấn đề về phong độ

Tuy nhiên, để tiến vào bán kết, đại diện nước Anh phải vượt qua rào cản tâm lý khi đã thua 5/8 cặp tứ kết gần nhất tại giải đấu này. Dẫu vậy, phong độ ấn tượng với 16 chiến thắng trong 20 trận Champions League gần nhất (hòa 2, thua 2), cùng thành tích thắng 9/10 trận mùa này, giúp Arsenal tiếp tục được đánh giá cao.

Đặc biệt, Sporting vẫn chưa thể giành chiến thắng sau 7 lần chạm trán Arsenal (hòa 4, thua 3), bao gồm thất bại nặng nề 1-5 ở lần gần nhất. Tuy nhiên, Arsenal cũng không dễ dàng khi thi đấu tại Bồ Đào Nha, khi họ chưa từng thắng trên sân khách trong các trận knock-out trước các đội bóng thuộc bán đảo Iberia này (hòa 4, thua 2 trận).

Ngày Gyokeres gặp lại đội bóng cũ

Tiền đạo Luis Suarez đã ghi 5 bàn tại Champions League mùa này cho Sporting, trong đó 4 bàn đến sau phút 60. Anh chỉ cần thêm 1 bàn để cân bằng kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải Champions League của CLB.

Gyokeres có cơ hội ghi bàn vào lưới đội bóng cũ

Người đang nắm giữ kỷ lục đó lại chính là chân sút bên phía Arsenal - Viktor Gyokeres. Đáng chú ý, tiền đạo người Thụy Điển có thể trở thành cầu thủ đầu tiên vừa ghi bàn cho Sporting Lisbon, lại vừa phá lưới Sporting Lisbon tại Champions League. Theo thống kê, 9/10 bàn gần nhất của Gyokeres cho Arsenal cũng đến trong hiệp hai.

Về lực lượng, Luís Guilherme là một trong nhiều ca chấn thương của Sporting. Trong khi đó, Arsenal lo lắng với tình trạng của Gabriel Magalhães, người đã phải rời sân vì chấn thương đầu gối ở trận thua tại FA Cup.

Dự đoán: Sporting Lisbon 1-1 Arsenal

Đội hình dự kiến

Sporting Lisbon: Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Mangas; Braganca, Morita; Catamo, Trincao, Goncalves; Suarez.

Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Saliba, Calafiori; Zubimendi, Rice, Odegaard; Martinelli, Gyokeres, Saka.