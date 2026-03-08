Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Australia - Hàn Quốc: Đua tranh ngôi đầu (Asian Cup)
(16h, 8/3, bảng A Asian Cup nữ 2026) ĐT nữ Australia và Hàn Quốc sẽ quyết đấu cho ngồi đầu, khi đôi bên hiện bằng điểm nhau.
Điểm
Lincoln
Carpenter
Nevin
Hunt
Rule
Sayer
Kennedy
Rgmond
Fowler
Kerr
Foord
Điểm
Kim Min Jung
Kim Hye Ri
Ko Yoo Jin
Noh Jin Yuong
Jang Sel Gi
Mun Eun Ju
Jung Min Young
Kang Chae Rim
Choe Yu Ri
Ji So Yun
Choi Yoo Jung
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Australia và Hàn Quốc đua tranh ngôi đầu
ĐT nữ Australia và Hàn Quốc đều toàn thắng ở 2 lượt trận đầu vòng bảng Asian Cup nữ 2026. Hàn Quốc dẫn đầu bảng A khi có hiệu số bàn thắng - bàn thua ấn tượng hơn (+6 so với +5). Điều đó đồng nghĩa đội bóng xứ kim chi chỉ cần hòa trận tới là đủ để bảo toàn ngôi đầu.
Nhưng không dễ gì để Hàn Quốc có được kết quả tốt trước Australia. Nên nhớ trong 8 lần gần nhất 2 đội chạm mặt nhau, có tới 6 lần Hàn Quốc nếm mùi thất bại. Thống kê này sẽ tiếp thêm sự tự tin để Australia hướng đến việc soán ngôi đầu của đối thủ.
