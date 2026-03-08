Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Australia - Hàn Quốc: Đua tranh ngôi đầu (Asian Cup)

16h, 8/3 | ĐT nữ Australia 0 - 0 ĐT nữ Hàn Quốc (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: ĐT nữ Australia vs ĐT nữ Hàn Quốc ĐT nữ Hàn Quốc Điểm Lincoln Carpenter Nevin Hunt Rule Sayer Kennedy Rgmond Fowler Kerr Foord Điểm Kim Min Jung Kim Hye Ri Ko Yoo Jin Noh Jin Yuong Jang Sel Gi Mun Eun Ju Jung Min Young Kang Chae Rim Choe Yu Ri Ji So Yun Choi Yoo Jung Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận ĐT nữ Australia ĐT nữ Australia ĐT nữ Hàn Quốc Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Lincoln, Carpenter, Nevin, Hunt, Rule, Sayer, Kennedy, Rgmond, Fowler, Kerr, Foord Kim Min Jung, Kim Hye Ri, Ko Yoo Jin, Noh Jin Yuong, Jang Sel Gi, Mun Eun Ju, Jung Min Young, Kang Chae Rim, Choe Yu Ri, Ji So Yun, Choi Yoo Jung

Australia và Hàn Quốc đua tranh ngôi đầu

ĐT nữ Australia và Hàn Quốc đều toàn thắng ở 2 lượt trận đầu vòng bảng Asian Cup nữ 2026. Hàn Quốc dẫn đầu bảng A khi có hiệu số bàn thắng - bàn thua ấn tượng hơn (+6 so với +5). Điều đó đồng nghĩa đội bóng xứ kim chi chỉ cần hòa trận tới là đủ để bảo toàn ngôi đầu.

Nhưng không dễ gì để Hàn Quốc có được kết quả tốt trước Australia. Nên nhớ trong 8 lần gần nhất 2 đội chạm mặt nhau, có tới 6 lần Hàn Quốc nếm mùi thất bại. Thống kê này sẽ tiếp thêm sự tự tin để Australia hướng đến việc soán ngôi đầu của đối thủ.

