Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Australia - Hàn Quốc: Đua tranh ngôi đầu (Asian Cup)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
PVF-CAND vs Thép Xanh Nam Định
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Hà Nội vs Công An Hà Nội
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Getafe vs Real Betis
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Leeds United vs Norwich City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Norwich City - NOR Norwich City
-
Milan vs Inter Milan
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atlético de Madrid vs Tottenham Hotspur
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Bayern Munich
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Newcastle United vs Barcelona
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Australia - Hàn Quốc: Đua tranh ngôi đầu (Asian Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay

(16h, 8/3, bảng A Asian Cup nữ 2026) ĐT nữ Australia và Hàn Quốc sẽ quyết đấu cho ngồi đầu, khi đôi bên hiện bằng điểm nhau.

16h, 8/3 |

ĐT nữ Australia
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Australia - Hàn Quốc: Đua tranh ngôi đầu (Asian Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Australia - Hàn Quốc: Đua tranh ngôi đầu (Asian Cup) - 1
ĐT nữ Hàn Quốc
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Australia - Hàn Quốc: Đua tranh ngôi đầu (Asian Cup) - 1
Lincoln, Carpenter, Nevin, Hunt, Rule, Sayer, Kennedy, Rgmond, Fowler, Kerr, Foord
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Australia - Hàn Quốc: Đua tranh ngôi đầu (Asian Cup) - 1
Kim Min Jung, Kim Hye Ri, Ko Yoo Jin, Noh Jin Yuong, Jang Sel Gi, Mun Eun Ju, Jung Min Young, Kang Chae Rim, Choe Yu Ri, Ji So Yun, Choi Yoo Jung

Australia và Hàn Quốc đua tranh ngôi đầu 

ĐT nữ Australia và Hàn Quốc đều toàn thắng ở 2 lượt trận đầu vòng bảng Asian Cup nữ 2026. Hàn Quốc dẫn đầu bảng A khi có hiệu số bàn thắng - bàn thua ấn tượng hơn (+6 so với +5). Điều đó đồng nghĩa đội bóng xứ kim chi chỉ cần hòa trận tới là đủ để bảo toàn ngôi đầu. 

Nhưng không dễ gì để Hàn Quốc có được kết quả tốt trước Australia. Nên nhớ trong 8 lần gần nhất 2 đội chạm mặt nhau, có tới 6 lần Hàn Quốc nếm mùi thất bại. Thống kê này sẽ tiếp thêm sự tự tin để Australia hướng đến việc soán ngôi đầu của đối thủ. 

Xem trọn vẹn VCK Giải vô địch nữ châu Á (từ 1/3 đến 21/3) trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

8

Real Madrid - Man City 12.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Real Madrid
Man City
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 12/03
Thể lệ
Video bóng đá ĐT nữ Hàn Quốc - Iran: Á quân phô diễn đẳng cấp (Asian Cup)
Video bóng đá ĐT nữ Hàn Quốc - Iran: Á quân phô diễn đẳng cấp (Asian Cup)

(Lượt trận mở màn bảng A, giải bóng đá nữ vô địch châu Á) Các cô gái Iran đã chiến đấu kiên cường nhưng hoàn toàn bất lực trước đương kim á quân Hàn...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/03/2026 11:59 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN