Trực tiếp bóng đá PVF CAND - Nam Định: Khó có bất ngờ (V-League)
(18h, 8/3, vòng 15) Nam Định có cơ hội giành thêm 3 điểm khi chỉ phải làm khách trên sân của PVF CAND, đội bóng đang chìm trong khủng hoảng.
Danh sách các trận đấu HOT
V-League | 18h, 8/3 | SVĐ PVF
Điểm
Minh Long
Vũ Tín
Enyenga
Lucas
Lý Đức
Xuân Bắc
Alastair
Văn Thuận
Thái Quý
Thanh Nhàn
Samson
Điểm
Nguyên Mạnh
Văn Vĩ
Lucas
Văn Tới
Văn Kiên
Hoàng Anh
Caio Cesar
Văn Vũ
Văn Đạt
Ababa
Xuân Son
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Được thi đấu trên sân nhà, PVF CAND rất muốn thắng để thoát khỏi vị trí cuối bảng. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không hề đơn giản cho thầy trò HLV Nguyễn Thành Công. Nam Định dưới bàn tay của HLV Vũ Hồng Việt đang có những dấu hiệu hồi sinh đầy tích cực. Chiến thắng trước Ninh Bình đã giúp đội bóng thành Nam cắt đứt chuỗi trận thất vọng và leo lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Mục tiêu của nhà đương kim vô địch trong chuyến làm khách này chẳng gì khác ngoài 3 điểm.
Xuân Son đã thi đấu rất nỗ lực và giúp Nam Định có màn ngược dòng trên sân Thiên Trường.
