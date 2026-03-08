Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá PVF CAND - Nam Định: Khó có bất ngờ (V-League)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB Nam Định

(18h, 8/3, vòng 15) Nam Định có cơ hội giành thêm 3 điểm khi chỉ phải làm khách trên sân của PVF CAND, đội bóng đang chìm trong khủng hoảng.

   

V-League | 18h, 8/3 | SVĐ PVF

PVF CAND
Trực tiếp bóng đá PVF CAND - Nam Định: Khó có bất ngờ (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá PVF CAND - Nam Định: Khó có bất ngờ (V-League) - 1
Nam Định
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá PVF CAND - Nam Định: Khó có bất ngờ (V-League) - 1
Minh Long, Vũ Tín, Enyenga, Lucas, Lý Đức, Xuân Bắc, Alastair, Văn Thuận, Thái Quý, Thanh Nhàn, Samson
Trực tiếp bóng đá PVF CAND - Nam Định: Khó có bất ngờ (V-League) - 1
Nguyên Mạnh, Văn Vĩ, Lucas, Văn Tới, Văn Kiên, Hoàng Anh, Caio Cesar, Văn Vũ, Văn Đạt, Ababa, Xuân Son

Được thi đấu trên sân nhà, PVF CAND rất muốn thắng để thoát khỏi vị trí cuối bảng. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không hề đơn giản cho thầy trò HLV Nguyễn Thành Công. Nam Định dưới bàn tay của HLV Vũ Hồng Việt đang có những dấu hiệu hồi sinh đầy tích cực. Chiến thắng trước Ninh Bình đã giúp đội bóng thành Nam cắt đứt chuỗi trận thất vọng và leo lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Mục tiêu của nhà đương kim vô địch trong chuyến làm khách này chẳng gì khác ngoài 3 điểm.

Trực tiếp bóng đá PVF CAND - Nam Định: Khó có bất ngờ (V-League) - 1

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Xuân Son đã thi đấu rất nỗ lực và giúp Nam Định có màn ngược dòng trên sân Thiên Trường.

08/03/2026 11:59 AM (GMT+7)
