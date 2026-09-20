Trực tiếp bóng đá Fullham - MU: Cunha mang về bàn gỡ hòa (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

Premier League | 22h30, 20/9 | Craven Cottage Fulham 1 - 1 Manchester United (H1: 0-0) Thông tin trước trận Fulham vs Manchester United Manchester United Điểm Leno 6.9 Robinson 7.4 Bassey 7.4 Affengruber 6.8 Castange 6.0 Berge 6.4 Charles 7.1 Bobb 6.4 King 6.5 Iwobi 7.6 Garcia 6.6 Điểm Lammens 8.1 Dalot 6.7 Maguire 6.7 Martinez 6.7 Shaw 6.4 Mainoo 7.2 Tielemans 7.7 Mbeumo 7.6 Fernandes 7.3 Cunha 7.7 Rashford 7.7 Thay người Kevin 6.5 Palacios 6.5 Larsson 6.3 Muniz 6.0 Andersen Thay người Zirkzee 6.4 Mount 6.0 Dorgu 6.1 Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Fulham Fulham Manchester United Sút khung thành 12(6) 29(6) Thời gian kiểm soát bóng 43% 57% Phạm lỗi 9 5 Thẻ vàng 3 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 1 2 Phạt góc 3 13 Cứu thua 5 6 Lisandro 63' 89' Cunha Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu! MU giao bóng. 5’ Không được! Gonzalo Garcia nhận được bóng trong tư thế có thể dứt điểm nhưng chưa thể đem về bàn thắng cho đội chủ nhà. 10’ Cứu thua hay! Lisandro băng vào vuốt bóng cực nhanh và thủ môn của Fulham đã bay người cứu thua thành công. 15’ Không được! Fulham đá phạt góc và có bài khá dị nhưng hậu vệ và thủ môn của MU đã cứu thua thành công. 18’ Suýt có bàn thắng! Fulham có đường lên bóng hay và Garcia băng vào đá bồi nhưng không thể chạm bóng. 25’ BÓNG TRÚNG CỘT DỌC! Bruno Fenandes băng vào đá nối cực nhanh nhưng bóng lại tìm tới cột dọc khung thành của Fulham. 31’ Nguy hiểm! Cunha nhận bóng trước vòng cấm và tung cú cứa lòng nhưng hậu vệ Fulham đã phá được. 36’ Phạm lỗi mất rồi! Mbeumo xử lý rất hay nhưng bàn thắng vẫn chưa tới cho Man United. 42’ Cứu bóng hay! Lammens có pha băng ra cứu bóng cực hay giúp MU bảo vệ được thành quả. 45’ Bù giờ! Hiệp một không có nhiều thời gian bù giờ 45+1’ Hết hiệp một! Tỉ số là 0-0. 46’ Hiệp hai bắt đầu! Fulham giao bóng. 52’ Không có phạt góc! Rashford nỗ lực đi bóng bên cánh trái và tưởng như MU có phạt góc nhưng trọng tài không nghĩ vậy. Bóng lên cho Fulham. 57’ Vất vả lên bóng! MU đang rất vất vả trong việc lên bóng khi thường xuyên mất bóng ngay khi đưa bóng sang phần sân của đối thủ. 61’ Nguy hiểm! Fulham cướp bóng được ở trước vòng cấm và Iwobi có cơ hội dứt điểm nhưng cầu thủ này dứt điểm đập chân hậu vệ MU và chủ nhà có phạt góc. 63’ VÀ...OOOOO!! FULHAM 1-0 MU! Bassey cướp bóng từ Cunha ở trước vòng cấm, rê thêm vài nhịp rồi tung cú dứt điểm. Bóng đi căng và Lammens phải đẩy ra. Martinez cố hãm bóng cho Lammens bắt gọn nhưng bóng đi quá mạnh và bàn thắng cho chủ nhà. 67’ Cứu thua đẳng cấp! Thủ thành Leno vừa có pha bay người cứu thua đẳng cấp sau cú cứa lòng chân trái của Mbeumo. 72’ Dứt điểm! Cunha nhả bóng cho Rashford nhưng cầu thủ người Anh hơi chậm trong pha dứt điểm nên hậu vệ Fulham đã kịp thời cản phá. 74’ Lại cứu thua tốt! Cunha đã rất nỗ lực tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng Leno mới là người giành chiến thắng. 77’ Thay người! Rashford rời sân và Zirkzee vào sân. 81’ Vô lê lên trời! Lisandro Martinez bắt vô lê từ ngoài vòng cấm nhưng bóng bay thẳng lên tầng 2 của sân Craven Cottage. 85’ Thẻ vàng cho Fulham! Muniz nhận thẻ vàng do lỗi cố tình ném bóng đi sau khi trọng tài thổi còi. 89’ VÀ....OOOOO!!! FULHAM 1-1 MU! Cunha có bóng bên cánh trái và quyết định sút luôn. Bóng chạm chân hậu vệ Fulham đổi hướng và đi thẳng vào lưới sau khi Leno lỡ trớn. 90’ Bù giờ! Hiệp hai có 3 phút bù giờ. 90+3’ Hết giờ! Chung cuộc, MU và Fulham hòa 1-1. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Leno, Robinson, Bassey, Affengruber, Castange, Berge, Charles, Bobb, King, Iwobi, Garcia Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, Mainoo, Tielemans, Mbeumo, Fernandes, Cunha, Rashford

Khủng hoảng hàng thủ và sức ép cho Carrick

Manchester United bước vào chuyến làm khách tới sân Craven Cottage trong bối cảnh niềm tin bị tổn hại nghiêm trọng sau hai trận thua đau đớn.

Việc bị Brighton ngược dòng đánh bại 3-2 ngay tại Old Trafford ở Cúp Liên đoàn Anh, nối tiếp thất bại cay đắng trước Man City chơi thiếu người, đã đẩy HLV Michael Carrick vào vị trí dẫn đầu danh sách chiến lược gia có nguy cơ bị sa thải cao nhất tại Ngoại hạng Anh.

Mặt trận tấn công vẫn thi đấu năng nổ khi đóng góp tới 84 cú dứt điểm sau 4 vòng đấu, tuy nhiên hệ thống phòng ngự yếu kém với 7 bàn thua đã phá hỏng mọi nỗ lực của Quỷ đỏ.

Sự ngổ ngáo của Fulham tại thánh địa Craven Cottage

Ở bên kia chiến tuyến, Fulham của HLV Alvaro Arbeloa cũng đang rất khao khát tìm kiếm chiến thắng đầu tay tại Premier League mùa này.

Mặc dù chưa có được niềm vui trọn vẹn tại giải quốc nội, đội chủ sân Craven Cottage vừa nhận liều thuốc tinh thần quan trọng sau trận hòa quả cảm trước Liverpool và chiến thắng 3-2 trước West Ham tại Cúp Liên đoàn.

Sự hòa nhập nhanh chóng của bộ đôi tài năng trẻ Tây Ban Nha Gonzalo Garcia, Cesar Palacios cùng sự trưởng thành của Josh King giúp hàng công Fulham duy trì trung bình 15 cú dứt điểm mỗi trận.

Trước một hàng thủ mỏng manh và chịu nhiều áp lực của MU, Fulham hoàn toàn đủ phương án để tạo nên bất ngờ.