MU bết bát khiến HLV Carrick như "ngồi trên lửa", sếp lớn cũng vạ lây

MU bết bát nhưng Carrick vẫn an toàn

Sự chú ý tại MU đang hướng về Michael Carrick sau khởi đầu mùa giải đáng thất vọng. Trận thua 2-3 trước Brighton ở League Cup hôm thứ Tư, dù dẫn trước 2-0, khiến bầu không khí tại Old Trafford trở nên căng thẳng và làm gia tăng sự tức giận của người hâm mộ.

Tuy nhiên, những thông tin hiện có cho thấy MU chưa chuẩn bị phương án thay thế Carrick. Những người nắm được tình hình cho biết vị trí của ông hiện vẫn được bảo đảm. Dù vậy, kết quả thi đấu sẽ tiếp tục là yếu tố quyết định tương lai của HLV này.

Carrick bị nghi ngờ tương lai vì thành tích bết bát của MU

Giám đốc bóng đá Jason Wilcox, người có trách nhiệm đưa ra quyết định liên quan đến vị trí HLV trưởng, được mô tả là người ủng hộ sự ổn định. Carrick từng giúp MU giành 12 chiến thắng trong 17 trận Ngoại hạng Anh khi tạm quyền mùa trước. Trước thất bại liên tiếp trước Brighton, 3 trận thua trước đó của ông đều được nối tiếp bằng 1 chiến thắng.

Áp lực không chỉ nằm ở Carrick

Fabian Hurzeler - HLV trưởng Brighton - hiện làm việc trong một hệ thống được xây dựng tương đối nhất quán tại CLB, với nền tảng được hình thành từ năm 2009 dưới thời chủ sở hữu kiêm chủ tịch Tony Bloom. MU cũng đang cố gắng xây dựng cấu trúc tương tự Brighton, nhưng quá trình này có thêm yếu tố liên quan đến Sir Jim Ratcliffe, cổ đông thiểu số có sự tham gia trực tiếp vào nhiều vấn đề bóng đá.

Chiến lược của tập đoàn INEOS tại các CLB mà họ sở hữu cũng đang chịu sự chú ý. Lausanne-Sport của Thụy Sĩ, Nice của Pháp và đội nữ MU hiện đều đứng cuối bảng tại giải đấu hàng đầu của mình. Đội nữ Nice cũng đang đứng thứ 2 từ dưới lên ở giải hạng hai.

Tại Old Trafford, những quyết định liên quan đến giá vé của chủ sở hữu MU cũng ảnh hưởng đến bầu không khí trên khán đài. Sau tiếng còi mãn cuộc trận gặp Brighton, sự phản ứng của người hâm mộ trở nên căng thẳng. Nếu tình trạng này kéo dài, bầu không khí xung quanh CLB có thể tiếp tục tác động đến đội bóng.

Vấn đề tài chính cũng là một phần quan trọng trong bức tranh tổng thể. MU vẫn chịu ảnh hưởng từ thương vụ gia đình Glazer thâu tóm CLB năm 2005, vốn khiến đội bóng phải gánh khoản nợ 600 triệu bảng. Khoản nợ này tiếp tục tăng và tiền lãi hằng năm đã lên tới 37 triệu bảng mùa trước, đồng thời dự kiến tăng thêm 10 triệu bảng sau thỏa thuận tái cấp vốn mùa hè này.

Sir Jim Ratcliffe và bộ sậu chịu nhiều sức ép

Trận gặp Fulham có ý nghĩa quan trọng với Carrick

Chuyến làm khách của MU trước Fulham tại vòng 5 Ngoại hạng Anh (22h30, 20/9) trở nên đáng chú ý hơn. Fulham hiện chưa giành chiến thắng và đứng thứ 3 từ dưới lên. Nếu MU tiếp tục thất bại tại Craven Cottage, khoảng thời gian 3 tuần không thi đấu sau đó có thể trở nên nặng nề hơn đối với Carrick.

Khoảng thời gian này cũng có ý nghĩa với Jason Wilcox. Công việc của giám đốc bóng đá là theo sát hoạt động tập luyện, hỗ trợ Carrick về chuyên môn và tham gia các vấn đề tuyển mộ cầu thủ. Kể từ khi gia nhập MU vào tháng 4/2024, Wilcox đã chứng kiến CLB sa thải Erik ten Hag và Ruben Amorim.