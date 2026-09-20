“Bi hài” ASIAD 2026: Đang thắng đậm bỗng thành thua 11-28

Đội Hàn Quốc bất ngờ về lỗi hiển thị kết quả trên màn hình tại ASIAD 2026

Các vấn đề đã lặp đi lặp lại ngay cả trước khi ASIAD 2026 chính thức khai mạc. Rắc rối đầu tiên liên quan đến chỗ ở. Thay vì xây dựng và sử dụng làng VĐV theo cách truyền thống, ban tổ chức ASIAD lần này đưa ra phương án khá đặc biệt. Với lý do “cắt giảm chi phí” và “thân thiện với môi trường”, các VĐV được phân bổ tới nhiều cơ sở lưu trú khác nhau như khách sạn, tàu du lịch cỡ lớn và cả khu nhà container. Tuy nhiên, việc bố trí chỗ ở chậm trễ cùng những bất tiện tại các khu container đã gây tranh luận.

Các vấn đề cũng xuất hiện ngay tại khu vực nhập cảnh. Đoàn thể thao Hàn Quốc đặt chân tới Nagoya thông qua sân bay quốc tế Chubu Centrair vào ngày 17/9 để chuẩn bị tham dự ASIAD 2026. Theo kế hoạch ban đầu, giống như khi xuất cảnh, hai VĐV Shin Yu-bin và Seo Seung-jae sẽ cầm lá cờ Taegukgi cỡ lớn dẫn đầu đoàn. Tuy nhiên, phía sân bay yêu cầu đoàn không mang cờ vào khu vực này, nên chỉ có người cầm cờ dẫn đầu đoàn mà không có Taegukgi.

Khi Hàn Quốc đang dẫn trước với cách biệt rất lớn, đồ họa trên màn hình truyền hình bất ngờ hiển thị Hong Kong dẫn Hàn Quốc 28-11.

Đoàn Hàn Quốc thậm chí đề xuất tháo cán cờ, chỉ mang phần lá cờ vào bên trong, nhưng đề nghị này cũng không được chấp thuận với lý do phải tuân thủ quy định.

Sau đó, một sự cố hy hữu liên quan đến quốc ca tiếp tục xảy ra. Ngày 18/9, trước trận đấu đầu tiên của đội tuyển hockey nam Hàn Quốc, quốc ca của hai đội đáng lẽ phải được phát trước trận. Người dẫn chương trình tại sân đã giới thiệu quốc ca Hàn Quốc, nhưng thay vào đó, quốc ca Triều Tiên bất ngờ vang lên.

Sau đó, do không còn đủ thời gian, quốc ca Bangladesh được phát. Phải đến khi các cầu thủ đang thực hiện màn chào hỏi, quốc ca Hàn Quốc mới được bật. Các cầu thủ Hàn Quốc thậm chí không thể hát quốc ca một cách đầy đủ trước khi bước vào trận đấu.

Sau khi Hội đồng Thể thao Hàn Quốc gửi khiếu nại, ban tổ chức đã phải công khai xin lỗi.

Đến ngày 19/9, sự cố tiếp tục xảy ra ngay trong lúc thi đấu.

Tại nhà thi đấu Entryo ở thành phố Inazawa, tỉnh Aichi, đội tuyển bóng ném nữ Hàn Quốc gặp Hong Kong ở trận đầu tiên vòng bảng ASIAD Aichi-Nagoya 2026. Hàn Quốc hoàn toàn kiểm soát trận đấu và giành chiến thắng với tỷ số 48-16. Khoảng cách giữa hai đội là rất lớn và Hong Kong gần như không thể tạo ra sự cạnh tranh với Hàn Quốc.

Sự cố tại ASIAD 2026 liên tục ập đến với đoàn thể thao Hàn Quốc.

Vấn đề lần này nằm ở khâu truyền hình.

Ngay đầu hiệp một, tín hiệu truyền hình địa phương không hiển thị đồ họa về thời gian và tỷ số. Sau đó, bảng tỷ số xuất hiện trở lại nhưng tiếp tục xảy ra trục trặc trong hiệp hai.

Khi Hàn Quốc đang dẫn trước với cách biệt rất lớn, đồ họa trên màn hình truyền hình bất ngờ hiển thị Hong Kong dẫn Hàn Quốc 28-11.

Những lỗi đồ họa liên tục khiến việc theo dõi trận đấu trở nên khó khăn đối với người hâm mộ. Đáng chú ý, một đài truyền hình địa phương thậm chí phải tự quay trực tiếp đồng hồ và bảng điện tử tại nhà thi đấu để đưa lên sóng, nhằm giúp khán giả theo dõi chính xác diễn biến trận đấu.

Từ công tác tổ chức, bố trí nơi ở, nhập cảnh, phát quốc ca cho đến khâu truyền hình, ASIAD được tổ chức tại Nhật Bản sau 32 năm đang liên tục xuất hiện những sự cố, gây ra nhiều phản ứng từ các VĐV và người hâm mộ.