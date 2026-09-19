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Alonso thừa nhận Chelsea mất kiểm soát, chỉ ra 4 "tử huyệt" sau thảm bại

Sự kiện: Premier League 2026-27 Chelsea

HLV Xabi Alonso cho rằng Chelsea đã đánh mất sự ổn định và tinh thần cạnh tranh trong hiệp 2 trận thua Brentford 0-3.

   

Chelsea đánh mất thế trận trong hiệp hai

Chelsea đã trải qua 90 phút ác mộng ở vòng 5 Ngoại hạng Anh khi nhận thất bại 0-3 trước Brentford. Trận thua này khiến "The Blues" trải qua 3 trận liên tiếp không thắng. Trả lời truyền thông sau trận, HLV Xabi Alonso chỉ trích khả năng kiểm soát thế trận của Chelsea, đặc biệt trong hiệp 2 (cả 3 bàn thua đều đến từ khoảng thời gian này):

Alonso thất vọng vì trận thua của Chelsea

Alonso thất vọng vì trận thua của Chelsea

"Tôi có thể nói rằng chúng tôi đã đánh mất sự ổn định và tinh thần cạnh tranh cần thiết trong hiệp hai. Bạn biết rằng những chi tiết nhỏ có thể mang tính quyết định. Bạn không được phép trao lợi thế cho đối thủ trong những trận đấu như thế này. Nhưng trận đấu kéo dài 95 phút và chúng tôi đã không thể duy trì được đẳng cấp đó trong suốt những trận đấu gần đây ở đầu mùa giải. Đây là điều chúng tôi phải làm tốt hơn".

Trong khi đó, đội trưởng Levi Colwill cho rằng Chelsea không đủ tốt trong hiệp hai, đặc biệt ở những tình huống cố định. Trả lời Sky Sports, trung vệ này sử dụng từ "bullied" (bị áp đảo) để mô tả cách Chelsea bị Brentford áp đảo trong các pha bóng chết:

"Đây là trận đấu khó khăn. Có lẽ chúng tôi đã để lộ quá nhiều khoảng trống khi bị dẫn 0-1 và để Brentford có cơ hội phản công, điều mà họ rất giỏi. Trong hiệp hai, chúng tôi không đủ tốt. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm. Có lẽ đôi lúc chúng tôi bị áp đảo ở những tình huống cố định và phải cải thiện điều đó. Chúng tôi không thể chỉ trông chờ vào 3 cầu thủ tấn công, toàn đội đều phải hỗ trợ lẫn nhau".

Alonso chỉ ra 4 "tử huyệt"

Dù đồng ý với nhận xét của Colwill, Alonso cho rằng những vấn đề của Chelsea không chỉ xuất hiện trong các tình huống cố định. Theo HLV người Tây Ban Nha, đội bóng còn gặp khó khăn trong tranh chấp, phòng ngự và triển khai bóng.

"Không chỉ là những tình huống cố định, mà còn ở các pha tranh chấp, phòng ngự, triển khai bóng và cả thời điểm chúng tôi bị thủng lưới trước. Khi đó chúng tôi vẫn còn ở trong trận đấu, nhưng khi bạn đánh mất cấu trúc, bạn sẽ mất kiểm soát".

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhận định việc hiểu trận đấu và biết cách duy trì khả năng cạnh tranh đến phút cuối là một quá trình mà các cầu thủ Chelsea cần thời gian để thích nghi:

"Khả năng hiểu trận đấu, biết điều gì cần thiết để cạnh tranh cho đến cuối trận là một quá trình. Các cầu thủ cần thời gian để cảm nhận được điều đó. Và hiện tại, chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn cảm nhận được điều đó để có thể cạnh tranh trong cả trận".

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Video bóng đá Brentford - Chelsea: Thảm họa phòng ngự, choáng váng 3 bàn (Ngoại hạng Anh)
Video bóng đá Brentford - Chelsea: Thảm họa phòng ngự, choáng váng 3 bàn (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 5) Chelsea đã bị hàng xóm Brentford nhấn chìm một cách thuyết phục trong trận derby London.

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Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/09/2026 07:41 AM (GMT+7)
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