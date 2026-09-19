Chelsea thua tan nát: Công cùn thủ kém, "The Blues" phơi bày bộ mặt thật

Chelsea không thể xuyên phá hàng thủ Brentford

Chelsea đã phải nhận thất bại 0-3 trên sân của Brentford trong trận đấu sớm vòng 5 Premier League. Đột nhiên, đội bóng từng được ca ngợi là sắc bén trên hàng công (dù phòng ngự hỗn loạn) lại trở nên bế tắc và rụt rè, trong khi hàng thủ vẫn để lộ quá nhiều khoảng trống.

Alonso thể hiện sự thất vọng trong trận thua đậm của Chelsea trên sân Brentford

Brentford không có bất kỳ sự màu mè nào, dù là trong tưởng tượng hay trên thực tế. HLV Keith Andrews, với sự hỗ trợ của đội ngũ tuyển dụng không đối thủ và hệ thống tổ chức ở mọi cấp độ trong CLB, đã xây dựng một trong những đội bóng khó đối phó nhất Premier League với ngân sách eo hẹp. Trong 1 giờ đầu tiên, “Bầy ong” thể hiện sự kiên cường, qua đó phơi bày một thực tế đau đớn về Chelsea hiện tại: đội bóng này đơn giản không giỏi triển khai bóng từ hàng thủ.

“The Blues” là một trong hai đội Premier League bước vào cuối tuần với thành tích ghi bàn ở mức hai chữ số, nhưng phần lớn mối đe dọa của họ ở mùa giải này lại đến từ những pha phản công và tình huống cố định. Không đội nào bước vào vòng 5 với tỷ lệ cú sút từ các đợt phản công nhanh cao hơn Chelsea (22,7%).

Brentford đơn giản sẽ không cho Chelsea cơ hội chuyển trạng thái, đồng thời được dẫn dắt bởi cựu HLV phụ trách các tình huống cố định của đội, người luôn đề cao việc vô hiệu hóa mọi tình huống bóng chết. Chelsea gần như không còn phương án nào khác trong trận đấu trên sân Gtech Community.

“The Blues” khép lại trận đấu với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) từ bóng sống đáng thất vọng, ở mức 0,58, và chỉ khiến thủ môn Kelleher phải thực hiện đúng 2 pha cứu thua không quá khó. Khi đối mặt với hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Brentford, Chelsea đơn giản không thể tìm ra cách xuyên phá.

Các học trò của HLV Xabi Alonso gần như luôn tìm cách đưa bóng sang hành lang trái để một trong hai cầu thủ Levi Colwill hoặc Pep Chavarria phất bóng mạnh lên phía trước với hy vọng nhiều hơn là kỳ vọng, như thể họ đang làm theo một bộ chỉ dẫn được viết bằng thứ ngôn ngữ mà cả hai đều không thể hiểu.

Diễn biến trận đấu cũng không đứng về phía Chelsea. Đây là lần đầu tiên họ không ghi bàn trong 7 phút đầu tiên của một trận Premier League dưới thời Alonso, qua đó đánh mất cơ hội tận dụng việc đối thủ phải đẩy cao đội hình.

Alonso đã quở trách Cole Palmer trong hiệp một vì không bó vào trung lộ đủ nhiều khi hàng thủ triển khai bóng từ phía sau, nhưng anh không phải điểm tập trung trên hàng công mà Chelsea đang thiếu.

Nỗi nhớ Joao Pedro

Joao Pedro đang là cầu thủ có tầm ảnh hưởng quyết định nhất Premier League mùa này, khi sở hữu tổng cộng 6 bàn thắng và kiến tạo (3 bàn, 3 kiến tạo), nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Tiền đạo người Brazil đã trực tiếp ghi bàn hoặc kiến tạo 4 trong 5 bàn thắng gần nhất của Chelsea tại giải đấu cao nhất nước Anh, và thành tích này vẫn được duy trì ngay cả khi anh buộc phải vắng mặt vì chấn thương trong trận thua Brentford.

Cole Palmer thậm chí không có cú sút trúng đích nào

Pedro có khả năng xoay xở khéo léo này là mắt xích gắn kết Morgan Rogers và Palmer trong bộ ba tấn công từng khuấy đảo Premier League ở 4 vòng đấu đầu tiên. “Chúng tôi bổ trợ cho nhau”, Pedro giải thích hồi đầu tháng. Khi thiếu anh, Chelsea rõ ràng đã cho thấy sự thiếu hoàn chỉnh.

Đây là cầu thủ từng được Alonso so sánh với Karim Benzema, tiền đạo từng đoạt Quả bóng vàng và hiện là chân sút ghi nhiều bàn thứ hai trong lịch sử Real Madrid. Danny Welbeck không đến mức tệ khi thay thế Pedro, nhưng anh thậm chí không tung ra nổi một cú sút nào trong trận đấu với Brentford, gần như đơn độc hoạt động ở khu vực mà hàng thủ Brentford cho phép tiếp cận.

Sự trở lại của Pedro chắc chắn sẽ giúp Chelsea tìm lại phần nào sự sắc bén, nhưng trong 6 lần đóng góp vào bàn thắng của anh, chỉ 1 đến từ tình huống bóng sống. Alonso vẫn còn nhiều vấn đề mang tính hệ thống cần giải quyết.

Chelsea không thể tìm ra lời giải tuyến giữa

Hàng công đang cùn mòn của Chelsea không được bù đắp bằng sự chắc chắn hơn ở tuyến dưới. Trong trận thứ sáu liên tiếp gặp một đối thủ Premier League, Alonso chứng kiến đội bóng của mình để thủng lưới ít nhất 3 bàn. Kết quả vẫn không thay đổi, dù cách tiếp cận đã khác.

Alonso sử dụng bộ đôi tiền vệ trung tâm mới, những người cạnh tranh nhau để xem ai nhận được nhiều tiếng la ó hơn trong suốt trận đấu. Tuyển thủ Argentina Valentin Barco hứng chịu phản ứng dữ dội từ các CĐV Anh, những người vẫn chưa quên World Cup, nhưng Jordan Henderson mới là “tội đồ” lớn nhất trong lần đầu trở lại Gtech Community kể từ khi rời Brentford để gia nhập Chelsea vào mùa hè vừa qua.

Jordan Henderson có màn ra mắt Chelsea không như ý

Cả hai tiền vệ đều bắt đầu trận đấu bằng việc tích cực gây sức ép phía sau bộ ba tấn công, qua đó giúp bịt những khoảng trống từng bị phơi bày khi Alonso kiên quyết sử dụng một cặp tiền vệ có ít nhất một người là hậu vệ biên. Tuy nhiên, nguồn năng lượng đó dần biến mất sau phút 60, kéo theo sự chắc chắn của Chelsea cũng suy giảm.

Mỗi kilomet Henderson di chuyển đều đáng được tính toán nhiều hơn so với một cầu thủ bình thường, bởi anh phải cần thêm sức để vừa chạy nước rút vừa liên tục hò hét. Tuyển thủ Anh không ngừng vung tay, hướng dẫn đồng đội vào vị trí trong quá trình triển khai bóng, chẳng khác nào một giáo viên khốn khổ đang cố đưa những học sinh thiếu tập trung vào đúng vị trí để chuẩn bị cho một vở kịch ở trường. Barco trông vẫn đủ nhỏ con để có thể đang thử vai cho chính vở kịch đó.

Hàng thủ Chelsea đang gặp vấn đề

Cả hai tiền vệ đều có xu hướng chuyền bóng đơn giản thay vì thực hiện những đường chuyền sắc bén, đồng thời không tạo ra được sự đột biến từ khu vực giữa sân. Trong một lần hiếm hoi Henderson đưa bóng lên phía trước, đường chuyền dễ đoán của anh bị đối thủ cắt được và nhanh chóng đưa vào lưới bởi Igor Thiago.

Brentford phát huy tối đa những phương án mà Chelsea bị hạn chế: chuyển trạng thái và các tình huống cố định. Nếu điều đó trước đây chưa đủ rõ ràng, giờ đây mọi thứ đã được phơi bày trước mắt tất cả. Alonso phải tìm ra một con đường mới để đưa Chelsea tới thành công.