Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc)
(Chung kết) Chủ nhà Indonesia và đương kim vô địch Iran đã phải bước vào loạt luân lưu để tìm ra nhà vô địch.
FA Cup | 19h, 7/2 |
Điểm
Habibie
Xavier
Iqbal
Megantara
Adriansyah
Điểm
Mohammadi
Derakhshani
Karimi
Aghapour
Azimi
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU
Indonesia giao bóng trước.
18'55'’
KHÔNG VÀO!
Azimi đi bóng bên cánh trái rồi dứt điểm ở góc hẹp, bóng đi trúng mép ngoài lưới Indonesia.
17'44'’
CỨU THUA!!!
Saud cướp bóng và khởi xướng pha phối hợp nhanh, trước khi Pangestu dứt điểm buộc thủ môn Mohammadi phải trổ tài cứu thua cho Iran.
17'08'’
VÀO!!! 1-0 CHO IRAN
Từ quả đá biên, Tayebi chạy chỗ dứt điểm một chạm tung lưới Indonesia.
15'10'’
CƠ HỘI!
Abbasi khéo léo loại bỏ Rizki, tiếc rằng anh lại dứt điểm chệch cột dọc.
13'32'’
VÀO!!! 1-1 CHO INDONESIA
Thủ môn Mohammadi bắt không dính cú sút xa của Rizki, tạo điều kiện cho Gunawan băng vào đá bồi tung lưới Iran.
12'24'’
VÀO!!! 2-1 CHO INDONESIA
Thủ môn Habibie ném bóng dài chính xác, Megantara khống chế gọn gàng trước khi dứt điểm chìm hạ gục nốt thủ môn Mohammadi.
11'32'’
VÀO!!! 3-1 CHO INDONESIA
Thủ môn Habibie tiếp tục khởi xướng pha phản công nhanh, Megantara ngoặt bóng loại bỏ Azimi rồi dứt điểm tung nóc lưới Iran.
8'03'’
PHẢN CÔNG!
Megantara đi bóng từ phần sân nhà rồi tung cú sút xa, bóng chưa đủ khó dành cho thủ môn Mohammadi.
6'40'’
CỘT DỌC!!!
Iqbal tung đường chuyền xuyên tuyến cho Adriansyah băng xuống dứt điểm đánh bại thủ môn Mohammadi, nhưng bóng lại tìm tới cột dọc.
4'49'’
BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!!
Pangestu dứt điểm tung lưới Indonesia, nhưng đội bóng xứ vạn đảo đã khiếu nại thành công khi bóng đá đi hết đường biên trong tình huống trước đó.
4'06'’
BỎ LỠ!!!
Iran được hưởng quả phạt trực tiếp, nhưng Aghapour không thể đánh bại được thủ môn Habibie.
2'00'’
VÀO!!! 2-3 CHO IRAN
Từ chấm đá phạt ở vạch vòng bán nguyệt, Aghapour nhả ngược cho Karimi dứt điểm chìm tung lưới Indonesia.
HẾT HIỆP 1!
Indonesia bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn Iran cách biệt 1 bàn.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU!
Iran giao bóng.
18'33'’
KHÔNG VÀO!
Sabzi tung cú sút xa rất căng nhưng bóng đi chệch khung thành Indonesia.
17'03'’
VÀO!!! 3-3 CHO INDONESIA
Từ pha phối hợp đá biên, Abbasi tung cú sút đập chân Samuel Eko và đổi hướng khiến thủ môn Habibie bó tay.
16'40'’
SAI LẦM!!! 4-3 CHO INDONESIA
Iran mắc sai lầm khi để mất bóng ngay trước vòng bán nguyệt, Samuel Eko lập tức trừng phạt với cú sút hạ gục thủ môn Mohammadi.
16'00'’
CỨU THUA!!!
Thủ môn Habibie mắc sai làm, nhưng anh đã tự sửa sai khi cản phá cú sút của Karimi.
9'05'’
CƠ HỘI!!!
Iqbal nỗ lực đoạt bóng ngay bên phần sân của Iran, Ardiansyah Nur chuyền ngang cho Samuel Eko dứt điểm bị thủ môn Mohammadi cản phá.
8'03'’
CỨU THUA!!!
Thủ môn Habibie xuất sắc cản phá cú dứt điểm cận thành của Khalilvand bên phía Iran.
7'16'’
CỘT DỌC!!!
Iran triển khai bóng nhịp nhàng từ phần sân nhà, trước khi Aghapour dứt điểm đánh bại thủ môn Habibie nhưng cột dọc đã cứu thua cho Indonesia.
5'25'’
XÀ NGANG!!!
Tayebi chuyền sang cánh trái cho Derakhshani dứt điểm dội xà ngang khung thành Indonesia.
3'06'’
VÀO!!! 4-4 CHO IRAN
Chiến thuật power play của Iran đã phát huy tác dụng. Đại diện Tây Á phối hợp bài bản, tạo điều kiện cho Karimi dứt điểm tung lưới Indonesia.
2'25'’
CỘT DỌC!!!
Aghapour tung cú sút uy lực khiến thủ môn Habibie không thể bắt dính, Yousef đá bồi ở cự ly gần đưa bóng đi trúng cột dọc đáng tiếc.
HẾT GIỜ!
Hai đội sẽ phải bước hiệp phụ để phân định thắng thua.
HIỆP PHỤ THỨ NHẤT BẮT ĐẦU!
Iran giao bóng.
1'54'’
NGUY HIỂM!
Abbasi đảo chân khéo léo rồi dứt điểm chạm chân Ardiansyah Nur, đổi hướng khiến thủ môn Habibie phải đẩy bóng chịu quả phạt góc.
0'30'’
BỎ LỠ!!!
Sabzi xoay xở khéo léo rồi chuyền cho Azimi, nhưng anh lại dứt điểm đi ra ngoài.
HẾT HIỆP PHỤ THỨ NHẤT!
Hai đội vẫn chưa có thêm bàn thắng.
HIỆP PHỤ THỨ HAI BẮT ĐẦU!
Indonesia giao bóng.
1'57'’
VÀO!!! 5-4 CHO INDONESIA
Indonesia tổ chức đá phạt góc nhanh để Megantara trừng phạt Iran, qua đó hoàn tất cú hat-trick.
1'18'’
VÀO!!! 5-5 CHO IRAN
Chiến thuật power play của Iran thêm lần nữa phát huy tác dụng. Aghapour tung cú sút xa trái phá, gỡ hòa 5-5 cho nhà đương kim vô địch.
HẾT GIỜ!
Hai đội hòa nhau 5-5 và sẽ phải bước vào loạt luân lưu.
1-0’
VÀO!!! INDONESIA 1-0 IRAN
Adriansyah thực hiện thành công với cú sút chìm.
1-0’
KHÔNG VÀO!!! INDONESIA 1-0 IRAN
Yousef không thể đánh bại được thủ môn Nizar.
2-0’
VÀO!!! INDONESIA 2-0 IRAN
Pangestu thực hiện thành công.
2-1’
VÀO!!! INDONESIA 2-1 IRAN
Derakhshani rút ngắn tỷ số cho Iran.
3-1’
VÀO!!! INDONESIA 3-1 IRAN
Xavier tái lập cách biệt lợi thế cho Indonesia.
3-2’
VÀO!!! INDONESIA 3-2 IRAN
Đại diện Tây Á tiếp tục nuôi hy vọng lật ngược tình thế.
3-2’
KHÔNG VÀO!!! INDONESIA 3-2 IRAN
Indonesia bỏ lỡ cơ hội tái lập cách biệt.
3-3’
VÀO!!! INDONESIA 3-3 IRAN
Iran đã quân bình được tỷ số.
4-3’
VÀO!!! INDONESIA 4-3 IRAN
Đại diện Đông Nam Á có lợi thế ở lượt quyết định.
4-4’
VÀO!!! INDONESIA 4-4 IRAN
Iran tiếp tục đưa tỷ số luân lưu về vạch xuất phát.
4-4’
KHÔNG VÀO!!! INDONESIA 4-4 IRAN
Megantara thực hiện cú sút đi ra ngoài.
4-5’
VÀO!!! INDONESIA 4-5 IRAN
Sabzi không mắc sai lầm nào ở lượt sút quyết định, qua đó giúp Iran bảo vệ thành công chức vô địch.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Báo Indonesia: "Thử thách cực đại"
“Indonesia đang tiến rất gần tới danh hiệu vô địch, tuy nhiên thử thách cuối cùng trên hành trình lên đỉnh châu Á được dự báo không hề dễ dàng. Iran từ lâu được xem là thế lực thống trị của futsal châu Á, với 13 lần vô địch trong lịch sử. Không chỉ vậy, đội tuyển futsal Iran hiện còn xếp hạng 5 thế giới, cho thấy đẳng cấp vượt trội”, tờ Bola của Indonesia nhận định.
Sự hùng mạnh của Futsal Iran
Kể từ khi giải vô địch futsal châu Á được thành lập, ĐT futsal Iran đã thống trị bộ môn này khi vô địch tới 13/17 lần tổ chức. 4 lần họ để vuột mất ngôi đầu, Nhật Bản đều đăng quang. Tại giải đấu năm nay, Futsal Iran tiếp tục thể hiện sự hùng mạnh ấy. Họ toàn thắng 3 trận vòng bảng và tiến vào trong với tư cách đội nhất bảng D. Họ hạ gục Uzbekistan ở tứ kết với tỉ số 7-4, đả bại Iraq với tỉ số 4-2 ở bán kết để có mặt trong trận đấu cuối cùng.
Câu chuyện cổ tích của Indonesia
Mặc dù Indonesia là nước chủ nhà của VCK futsal châu Á 2026, nhưng không nhiều người nghĩ họ có thể đi tới trận chung kết. Họ đã cực kỳ vất vả trước ĐT Futsal Việt Nam ở tứ kết nhưng vẫn vượt khó thành công. Đội bóng của "Xứ vạn đảo" tiếp tục gây bất ngờ khi đả bại Nhật Bản trong trận bán kết nghẹt thở.
Đội tuyển futsal Indonesia đã viết nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào chung kết futsal châu Á.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-07/02/2026 11:54 AM (GMT+7)