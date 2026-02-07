Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay

(Chung kết) Chủ nhà Indonesia và đương kim vô địch Iran đã phải bước vào loạt luân lưu để tìm ra nhà vô địch.

FA Cup | 19h, 7/2 |

Futsal Indonesia
Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1
5 - 5
Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1
Futsal Iran
(Penalty: 4 - 5) (H1: 3-2)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận
Megantara 1'57'' Xem video
Megantara 11'32'' Xem video
Megantara 12'24'' Xem video
Gunawan 13'32'' Xem video
Samuel Eko 16'40'' Xem video
Xem video 1'18'' Aghapour
Xem video 17'03'' Samuel Eko (phản lưới)
Xem video 17'08'' Tayebi
Xem video 2'00'' Karimi
Xem video 3'06'' Karimi

Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU

Indonesia giao bóng trước.

18'55'’

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

KHÔNG VÀO!

Azimi đi bóng bên cánh trái rồi dứt điểm ở góc hẹp, bóng đi trúng mép ngoài lưới Indonesia.

17'44'’

CỨU THUA!!!

Saud cướp bóng và khởi xướng pha phối hợp nhanh, trước khi Pangestu dứt điểm buộc thủ môn Mohammadi phải trổ tài cứu thua cho Iran.

17'08'’

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

VÀO!!! 1-0 CHO IRAN

Từ quả đá biên, Tayebi chạy chỗ dứt điểm một chạm tung lưới Indonesia.

15'10'’

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

CƠ HỘI!

Abbasi khéo léo loại bỏ Rizki, tiếc rằng anh lại dứt điểm chệch cột dọc.

13'32'’

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

VÀO!!! 1-1 CHO INDONESIA

Thủ môn Mohammadi bắt không dính cú sút xa của Rizki, tạo điều kiện cho Gunawan băng vào đá bồi tung lưới Iran.

12'24'’

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

VÀO!!! 2-1 CHO INDONESIA

Thủ môn Habibie ném bóng dài chính xác, Megantara khống chế gọn gàng trước khi dứt điểm chìm hạ gục nốt thủ môn Mohammadi.

11'32'’

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

VÀO!!! 3-1 CHO INDONESIA

Thủ môn Habibie tiếp tục khởi xướng pha phản công nhanh, Megantara ngoặt bóng loại bỏ Azimi rồi dứt điểm tung nóc lưới Iran.

8'03'’

PHẢN CÔNG!

Megantara đi bóng từ phần sân nhà rồi tung cú sút xa, bóng chưa đủ khó dành cho thủ môn Mohammadi.

6'40'’

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

CỘT DỌC!!!

Iqbal tung đường chuyền xuyên tuyến cho Adriansyah băng xuống dứt điểm đánh bại thủ môn Mohammadi, nhưng bóng lại tìm tới cột dọc.

4'49'’

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!!

Pangestu dứt điểm tung lưới Indonesia, nhưng đội bóng xứ vạn đảo đã khiếu nại thành công khi bóng đá đi hết đường biên trong tình huống trước đó.

4'06'’

BỎ LỠ!!!

Iran được hưởng quả phạt trực tiếp, nhưng Aghapour không thể đánh bại được thủ môn Habibie.

2'00'’

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

VÀO!!! 2-3 CHO IRAN

Từ chấm đá phạt ở vạch vòng bán nguyệt, Aghapour nhả ngược cho Karimi dứt điểm chìm tung lưới Indonesia.

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

HẾT HIỆP 1!

Indonesia bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn Iran cách biệt 1 bàn.

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

HIỆP 2 BẮT ĐẦU!

Iran giao bóng.

18'33'’

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

KHÔNG VÀO!

Sabzi tung cú sút xa rất căng nhưng bóng đi chệch khung thành Indonesia.

17'03'’

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

VÀO!!! 3-3 CHO INDONESIA

Từ pha phối hợp đá biên, Abbasi tung cú sút đập chân Samuel Eko và đổi hướng khiến thủ môn Habibie bó tay.

16'40'’

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

SAI LẦM!!! 4-3 CHO INDONESIA

Iran mắc sai lầm khi để mất bóng ngay trước vòng bán nguyệt, Samuel Eko lập tức trừng phạt với cú sút hạ gục thủ môn Mohammadi.

16'00'’

CỨU THUA!!!

Thủ môn Habibie mắc sai làm, nhưng anh đã tự sửa sai khi cản phá cú sút của Karimi.

9'05'’

CƠ HỘI!!!

Iqbal nỗ lực đoạt bóng ngay bên phần sân của Iran, Ardiansyah Nur chuyền ngang cho Samuel Eko dứt điểm bị thủ môn Mohammadi cản phá.

8'03'’

CỨU THUA!!!

Thủ môn Habibie xuất sắc cản phá cú dứt điểm cận thành của Khalilvand bên phía Iran.

7'16'’

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

CỘT DỌC!!!

Iran triển khai bóng nhịp nhàng từ phần sân nhà, trước khi Aghapour dứt điểm đánh bại thủ môn Habibie nhưng cột dọc đã cứu thua cho Indonesia.

5'25'’

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

XÀ NGANG!!!

Tayebi chuyền sang cánh trái cho Derakhshani dứt điểm dội xà ngang khung thành Indonesia.

3'06'’

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

VÀO!!! 4-4 CHO IRAN

Chiến thuật power play của Iran đã phát huy tác dụng. Đại diện Tây Á phối hợp bài bản, tạo điều kiện cho Karimi dứt điểm tung lưới Indonesia.

2'25'’

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

CỘT DỌC!!!

Aghapour tung cú sút uy lực khiến thủ môn Habibie không thể bắt dính, Yousef đá bồi ở cự ly gần đưa bóng đi trúng cột dọc đáng tiếc.

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

HẾT GIỜ!

Hai đội sẽ phải bước hiệp phụ để phân định thắng thua.

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

HIỆP PHỤ THỨ NHẤT BẮT ĐẦU!

Iran giao bóng.

1'54'’

NGUY HIỂM!

Abbasi đảo chân khéo léo rồi dứt điểm chạm chân Ardiansyah Nur, đổi hướng khiến thủ môn Habibie phải đẩy bóng chịu quả phạt góc.

0'30'’

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

BỎ LỠ!!!

Sabzi xoay xở khéo léo rồi chuyền cho Azimi, nhưng anh lại dứt điểm đi ra ngoài.

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

HẾT HIỆP PHỤ THỨ NHẤT!

Hai đội vẫn chưa có thêm bàn thắng.

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

HIỆP PHỤ THỨ HAI BẮT ĐẦU!

Indonesia giao bóng.

1'57'’

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

VÀO!!! 5-4 CHO INDONESIA

Indonesia tổ chức đá phạt góc nhanh để Megantara trừng phạt Iran, qua đó hoàn tất cú hat-trick.

1'18'’

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

VÀO!!! 5-5 CHO IRAN

Chiến thuật power play của Iran thêm lần nữa phát huy tác dụng. Aghapour tung cú sút xa trái phá, gỡ hòa 5-5 cho nhà đương kim vô địch.

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

HẾT GIỜ!

Hai đội hòa nhau 5-5 và sẽ phải bước vào loạt luân lưu.

1-0’

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

VÀO!!! INDONESIA 1-0 IRAN

Adriansyah thực hiện thành công với cú sút chìm.

1-0’

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

KHÔNG VÀO!!! INDONESIA 1-0 IRAN

Yousef không thể đánh bại được thủ môn Nizar.

2-0’

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

VÀO!!! INDONESIA 2-0 IRAN

Pangestu thực hiện thành công.

2-1’

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

VÀO!!! INDONESIA 2-1 IRAN

Derakhshani rút ngắn tỷ số cho Iran.

3-1’

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

VÀO!!! INDONESIA 3-1 IRAN

Xavier tái lập cách biệt lợi thế cho Indonesia.

3-2’

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

VÀO!!! INDONESIA 3-2 IRAN

Đại diện Tây Á tiếp tục nuôi hy vọng lật ngược tình thế.

3-2’

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

KHÔNG VÀO!!! INDONESIA 3-2 IRAN

Indonesia bỏ lỡ cơ hội tái lập cách biệt.

3-3’

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

VÀO!!! INDONESIA 3-3 IRAN

Iran đã quân bình được tỷ số.

4-3’

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

VÀO!!! INDONESIA 4-3 IRAN

Đại diện Đông Nam Á có lợi thế ở lượt quyết định.

4-4’

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

VÀO!!! INDONESIA 4-4 IRAN

Iran tiếp tục đưa tỷ số luân lưu về vạch xuất phát.

4-4’

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

KHÔNG VÀO!!! INDONESIA 4-4 IRAN

Megantara thực hiện cú sút đi ra ngoài.

4-5’

 Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1

VÀO!!! INDONESIA 4-5 IRAN

Sabzi không mắc sai lầm nào ở lượt sút quyết định, qua đó giúp Iran bảo vệ thành công chức vô địch.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1
Habibie, Xavier, Iqbal, Megantara, Adriansyah
Trực tiếp bóng đá chung kết Indonesia - Iran: Luân lưu định đoạt (Futsal châu Á) (Kết thúc) - 1
Mohammadi, Derakhshani, Karimi, Aghapour, Azimi

Báo Indonesia: "Thử thách cực đại"

“Indonesia đang tiến rất gần tới danh hiệu vô địch, tuy nhiên thử thách cuối cùng trên hành trình lên đỉnh châu Á được dự báo không hề dễ dàng. Iran từ lâu được xem là thế lực thống trị của futsal châu Á, với 13 lần vô địch trong lịch sử. Không chỉ vậy, đội tuyển futsal Iran hiện còn xếp hạng 5 thế giới, cho thấy đẳng cấp vượt trội”, tờ Bola của Indonesia nhận định.

Sự hùng mạnh của Futsal Iran

Kể từ khi giải vô địch futsal châu Á được thành lập, ĐT futsal Iran đã thống trị bộ môn này khi vô địch tới 13/17 lần tổ chức. 4 lần họ để vuột mất ngôi đầu, Nhật Bản đều đăng quang. Tại giải đấu năm nay, Futsal Iran tiếp tục thể hiện sự hùng mạnh ấy. Họ toàn thắng 3 trận vòng bảng và tiến vào trong với tư cách đội nhất bảng D. Họ hạ gục Uzbekistan ở tứ kết với tỉ số 7-4, đả bại Iraq với tỉ số 4-2 ở bán kết để có mặt trong trận đấu cuối cùng.

Câu chuyện cổ tích của Indonesia

Mặc dù Indonesia là nước chủ nhà của VCK futsal châu Á 2026, nhưng không nhiều người nghĩ họ có thể đi tới trận chung kết. Họ đã cực kỳ vất vả trước ĐT Futsal Việt Nam ở tứ kết nhưng vẫn vượt khó thành công. Đội bóng của "Xứ vạn đảo" tiếp tục gây bất ngờ khi đả bại Nhật Bản trong trận bán kết nghẹt thở. 

Indonesia vào chung kết futsal châu Á: AFC sốc, báo chí xứ vạn đảo "không tin nổi"
Indonesia vào chung kết futsal châu Á: AFC sốc, báo chí xứ vạn đảo "không tin nổi"

Đội tuyển futsal Indonesia đã viết nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào chung kết futsal châu Á.

Bấm xem >>

Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

-07/02/2026 11:54 AM (GMT+7)
