Công an Hà Nội thắng Ninh Bình 3-2, HLV Gerard tố trọng tài Malaysia phá hỏng trận đấu

HLV Gerard nhận định trọng tài phá hỏng công sức 2 đội

Tối 1/2, trên sân nhà Hàng Đẫy (Hà Nội), Công an Hà Nội đã thắng đội khách Ninh Bình 3-2 (Alan lập hat - trick cho Công an Hà Nội ở các phút 31, 35 (pen) và 45'+2, trong khi Geovane, Thành Trung ghi bàn cho Ninh Bình).Đáng chú ý, trận đấu đã có những tranh cãi sau tiếng còi của trọng tài Razlan Joffri Bin Ali, đặc biệt là phản ứng từ đội khách.

HLV Gerard Albadalejo

"Thực sự là trước trận này tôi đọc tin tức về việc trọng tài người Malaysia bắt chính. Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đây chỉ là cái cớ để trọng tài phá hỏng trận đấu. Tôi rất không hài lòng.Tôi không thể tưởng tượng nổi trọng tài này lại có hành động như vậy, có những quyết định rất khó hiểu. Đó là vấn đề nghiêm trọng, hổ thẹn”, HLV Gerard Albadalejo của Ninh Bình tỏ vẻ bức xúc sau trận.

Sau khi trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-2 thuộc về CAHN, HLV Gerard Albadajejo đã chạy vào sân phản ứng dữ dội với trọng tài chính người Malaysia, ông Razlan Joffri Bin Ali.

“Trọng tài Việt Nam nên cầm còi trận này, vì họ xứng đáng, xứng đáng vì đây là giải VĐQG Việt Nam. Còn trọng tài Malaysia đến đây để phá hỏng trận đấu, tôi không thể hiểu nổi.

Phút 20, cầu thủ của chúng tôi mắc lỗi và trọng tài rút ngay thẻ vàng, trong khi cầu thủ đối phương cũng lỗi tương tự lại không bị nhận thẻ. Những lỗi cao chân của cầu thủ CAHN cũng không bị thổi phạt.

Cuối trận, khi hai cầu thủ đối phương nằm sân, trọng tài không bù thêm phút nào. Đó là sự hổ thẹn. Tôi không thể chấp nhận được. Nếu sòng phẳng, với trọng tài Việt Nam không có gì phức tạp điều hành trận đấu này”, thuyền trưởng CLB Ninh Bình nói.

Dụng Quang Nho nhận thẻ đỏ trong trận đấu

“Tấm thẻ đỏ của của Dụng Quang Nho không phải là bước ngoặt, mà việc cầm còi của trọng tài có hành động xử ép. Ông ta nên ở Malaysia chứ đừng nên đến Việt Nam, điều hành một trận đấu có tính chất chung kết lượt đi V-League như thế này. Trọng tài phá hỏng công sức của hai đội, phá hỏng công sức của cầu thủ chuẩn bị suốt thời gian vừa qua để có một trận đấu mãn nhãn”, HLV Gerard Albadajejo khẳng định.

Về chấn thương của Thái Sơn, HLV Gerard Albadajejo hi vọng cầu thủ U23 Việt Nam không gặp đề nghiêm trọng, có thể tiếp tục thi đấu ở những vòng đấu tới.

Trong khi đó, trợ lý Phạm Thành Lương vào phòng họp báo thay cho HLV Polking đang nhận án phạt cấm chỉ đạo. Thành Lương cho biết: “Việc không có HLV trưởng ảnh hưởng tới tâm lý, sự liên lạc giữa HLV và cầu thủ. Tuy nhiên chúng tôi đã giành chiến thắng quan trọng và tôi vui với kết quả này.

Chấn thương của Văn Hậu hi vọng không nặng. Cậu ấy là cầu thủ đẳng cấp mới chỉ trở lại sau thời gian dài nghỉ vì chấn thương".Trước sự quan tâm của công chúng với ngôi sao trẻ Đình Bắc (đá dự bị và vào sân ở phút 83 thay Quang Hải) sau giải U23 châu Á, trợ lý Thành Lương nói: "Với Đình Bắc, chúng tôi luôn có phương án bảo vệ, giúp cậu ấy giữ được thăng bằng, phát triển và hoàn thiện hơn”.