Trực tiếp bóng đá MU - Roma: "Bầy sói" sẵn sàng náo loạn Old Trafford (Cúp C1)

C1 - Champions League | 3h, 4/11 | Old Trafford MU 0 - 0 Roma (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: MU vs Roma Roma Điểm Lammens Yoro Maguire Lisandro Martinez Dalot Tielemans Andrey Santos Amad Diallo Fernandes Cunha Mbeumo Điểm Gollini Mancini Ndicka Hermoso Molina De Roon Pisilli Wesley Cristante Soule Malen Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận MU MU Roma Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Lammens, Yoro, Maguire, Lisandro Martinez, Dalot, Tielemans, Andrey Santos, Amad Diallo, Fernandes, Cunha, Mbeumo Gollini, Mancini, Ndicka, Hermoso, Molina, De Roon, Pisilli, Wesley, Cristante, Soule, Malen

Làm loạn Old Trafford

MU đang trải qua quãng thời gian vô cùng tệ hại. Họ đã không thắng trong 9 trận liên tiếp. Chỉ xét riêng ở Cúp C1, họ đã thua 2 trận liên tiếp. Chiến thắng duy nhất diễn ra vào đầu mùa khi đoàn quân HLV Carrick thắng 4-0 đội bóng tí hon Sabah.

Trong bối cảnh tệ hại như vậy, MU chuẩn bị phải đối đầu Roma tại Old Trafford, cái tên bất bại trong 5 trận gần nhất khi thắng 4 trận và hòa 1 trận. Ở Cúp C1, Roma có thời điểm gây khó dễ cho Real Madrid khi chỉ chịu thua với tỷ số 3-4.

Nên nhớ Roma đã ghi tới 18 bàn trong 5 trận gần đây. Hàng thủ MU sẽ phải thực sự dè chừng khi đối diện với áp lực đó.