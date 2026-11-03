Trực tiếp bóng đá MU - Roma: "Bầy sói" sẵn sàng náo loạn Old Trafford (Cúp C1)
(3h, 4/11, lượt 4 vòng bảng Cúp C1) Việc được chơi trên sân nhà không giúp MU có quá nhiều lợi thế trước Roma.
C1 - Champions League | 3h, 4/11 | Old Trafford
Điểm
Lammens
Yoro
Maguire
Lisandro Martinez
Dalot
Tielemans
Andrey Santos
Amad Diallo
Fernandes
Cunha
Mbeumo
Điểm
Gollini
Mancini
Ndicka
Hermoso
Molina
De Roon
Pisilli
Wesley
Cristante
Soule
Malen
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Làm loạn Old Trafford
MU đang trải qua quãng thời gian vô cùng tệ hại. Họ đã không thắng trong 9 trận liên tiếp. Chỉ xét riêng ở Cúp C1, họ đã thua 2 trận liên tiếp. Chiến thắng duy nhất diễn ra vào đầu mùa khi đoàn quân HLV Carrick thắng 4-0 đội bóng tí hon Sabah.
Trong bối cảnh tệ hại như vậy, MU chuẩn bị phải đối đầu Roma tại Old Trafford, cái tên bất bại trong 5 trận gần nhất khi thắng 4 trận và hòa 1 trận. Ở Cúp C1, Roma có thời điểm gây khó dễ cho Real Madrid khi chỉ chịu thua với tỷ số 3-4.
Nên nhớ Roma đã ghi tới 18 bàn trong 5 trận gần đây. Hàng thủ MU sẽ phải thực sự dè chừng khi đối diện với áp lực đó.
Cả hai đội đều có khả năng tạo ra phạt góc tốt từ đầu mùa giải nên trận đấu này dễ có "mưa" phạt góc.