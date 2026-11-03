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Trực tiếp bóng đá MU - Roma: "Bầy sói" sẵn sàng náo loạn Old Trafford (Cúp C1)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay A.S Roma Cup C1 - Champions League 2026/27

(3h, 4/11, lượt 4 vòng bảng Cúp C1) Việc được chơi trên sân nhà không giúp MU có quá nhiều lợi thế trước Roma.

  

C1 - Champions League | 3h, 4/11 | Old Trafford

MU
Trực tiếp bóng đá MU - Roma: "Bầy sói" sẵn sàng náo loạn Old Trafford (Cúp C1) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá MU - Roma: "Bầy sói" sẵn sàng náo loạn Old Trafford (Cúp C1) - 1
Roma
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá MU - Roma: "Bầy sói" sẵn sàng náo loạn Old Trafford (Cúp C1) - 1
Lammens, Yoro, Maguire, Lisandro Martinez, Dalot, Tielemans, Andrey Santos, Amad Diallo, Fernandes, Cunha, Mbeumo
Trực tiếp bóng đá MU - Roma: "Bầy sói" sẵn sàng náo loạn Old Trafford (Cúp C1) - 1
Gollini, Mancini, Ndicka, Hermoso, Molina, De Roon, Pisilli, Wesley, Cristante, Soule, Malen

Làm loạn Old Trafford

MU đang trải qua quãng thời gian vô cùng tệ hại. Họ đã không thắng trong 9 trận liên tiếp. Chỉ xét riêng ở Cúp C1, họ đã thua 2 trận liên tiếp. Chiến thắng duy nhất diễn ra vào đầu mùa khi đoàn quân HLV Carrick thắng 4-0 đội bóng tí hon Sabah. 

Trong bối cảnh tệ hại như vậy, MU chuẩn bị phải đối đầu Roma tại Old Trafford, cái tên bất bại trong 5 trận gần nhất khi thắng 4 trận và hòa 1 trận. Ở Cúp C1, Roma có thời điểm gây khó dễ cho Real Madrid khi chỉ chịu thua với tỷ số 3-4. 

Nên nhớ Roma đã ghi tới 18 bàn trong 5 trận gần đây. Hàng thủ MU sẽ phải thực sự dè chừng khi đối diện với áp lực đó. 

Dự đoán kịch bản trận MU - Roma: Chủ nhà lại thủng lưới 2 bàn?
Dự đoán kịch bản trận MU - Roma: Chủ nhà lại thủng lưới 2 bàn?

Cả hai đội đều có khả năng tạo ra phạt góc tốt từ đầu mùa giải nên trận đấu này dễ có "mưa" phạt góc.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/truc-tiep-bong-da-mu-roma-bay-soi-san-sang-...

-03/11/2026 18:20 PM (GMT+7)
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