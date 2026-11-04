Trực tiếp bóng đá AEK Athens - Real Madrid: Chờ Mbappe tỏa sáng (Cúp C1)

0h45, 5/11 | Allwyn Arena AEK Athens 0 - 0 Real Madrid (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: AEK Athens vs Real Madrid Real Madrid Điểm Brignoli Rota Moukoudi Relvas Pilios Majer Marin Vitalis Koita Varga Jovic Điểm Courtois Dumfries Rudiger Huijsen Carreras Camavinga Bernardo Silva Brahim Diaz Bellingham Vinicius Mbappe Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận AEK Athens AEK Athens Real Madrid Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Brignoli, Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios, Majer, Marin, Vitalis, Koita, Varga, Jovic Courtois, Dumfries, Rudiger, Huijsen, Carreras, Camavinga, Bernardo Silva, Brahim Diaz, Bellingham, Vinicius, Mbappe

AEK Athens có điểm tựa sân nhà

AEK Athens đang gặp nhiều khó khăn tại vòng phân hạng Champions League mùa này khi chỉ thắng 1 và thua 2 trận. Đáng chú ý, họ để thủng lưới ít nhất 3 bàn trong cả hai thất bại, qua đó tự đẩy mình vào thế bất lợi trong cuộc đua giành vé vào top 24.

Dù thường xuyên gặp khó khi phải làm khách trước những đối thủ hàng đầu châu Âu, AEK lại sở hữu thành tích sân nhà khá ấn tượng. Họ chỉ thua 1 trong 6 trận gần nhất tiếp đón các đối thủ tại đấu trường châu lục (thắng 4, hòa 1).

Phong độ tại Allwyn Arena mùa này thậm chí còn đáng khích lệ hơn khi AEK toàn thắng cả 7 trận. Đội bóng Hy Lạp đã ghi tới 30 bàn và chỉ để lọt lưới đúng 1 lần. Đây là cơ sở để họ tự tin gây ra nhiều khó khăn cho Real Madrid, dù khoảng cách về đẳng cấp giữa hai đội là không nhỏ.

Real Madrid thăng hoa với hàng công bùng nổ

Real Madrid là một trong năm đội bóng toàn thắng cả ba lượt trận đầu tiên tại vòng phân hạng Champions League mùa này. Tinh thần của thầy trò HLV Xabi Alonso cũng đang lên cao sau khi đánh bại Barcelona 2-1 ở trận El Clasico, trước khi vượt qua Racing Santander với tỷ số 3-0 hôm Chủ nhật.

Đáng chú ý, Los Blancos đã ghi tới 4 bàn trong mỗi trận đấu gần nhất tại đấu trường châu Âu. Nếu tiếp tục duy trì hiệu suất này, Real Madrid có thể giành chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Champions League với ít nhất 4 bàn thắng mỗi trận. Họ chưa từng làm được điều tương tự kể từ năm 2014.

Bàn thắng khó thoát khỏi tầm tay Real Madrid

Những thống kê sân khách càng củng cố niềm tin vào khả năng ghi bàn của Real Madrid. Trong 34 trận sân khách gần nhất thuộc vòng bảng hoặc vòng phân hạng Champions League, đội bóng Hoàng gia chưa từng kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 0-0.

Ở cả ba chuyến làm khách gần nhất tại đấu trường này, Real Madrid đều ghi ít nhất 2 bàn, với thành tích 2 chiến thắng và 1 thất bại. Với hàng công đang đạt phong độ cao, đội bóng Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra sức ép lớn lên hàng thủ AEK.

Real Madrid hiện là đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử Champions League với 15 lần đăng quang. Chuyến hành quân tới Hy Lạp là cơ hội để họ nối dài chuỗi trận toàn thắng và khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Lịch sử đối đầu ủng hộ AEK Athens

Xét về thành tích đối đầu, AEK Athens không hề lép vế hoàn toàn trước Real Madrid. Hai đội từng gặp nhau 4 lần trong quá khứ, trong đó đại diện Hy Lạp chỉ nhận 1 thất bại, bên cạnh 1 chiến thắng và 2 trận hòa.

Đáng chú ý, AEK chưa từng thua Real Madrid trong cả hai lần tiếp đón đối thủ này trên sân nhà, với thành tích 1 thắng và 1 hòa.

Những con số trong quá khứ mang đến cơ sở để AEK hy vọng tạo nên bất ngờ. Tuy nhiên, phong độ hiện tại cùng sức mạnh tấn công vượt trội vẫn giúp Real Madrid được đánh giá cao hơn trước cuộc chạm trán lần này.