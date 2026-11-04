Video bóng đá MU - AS Roma: Ngược dòng cảm xúc, Cunha chói sáng (Cúp C1)
MU đã có màn lội ngược dòng cực kỳ cảm xúc trong hiệp hai trước AS Roma.
MU tiếp đón AS Roma trên sân nhà ở lượt 4 vòng bảng UEFA Champions League. Cả hai đội đều không có đội hình mạnh nhất nhưng trận đấu vẫn bắt đầu rất hấp dẫn. Như thường lệ, hàng thủ của MU lại mắc sai lầm nghiêm trọng từ sớm.
Tuyến giữa của MU bị bóp nghẹt
Phút 11, Dalot bỏ vị trí và Soule thoải mái nhận bóng từ Mora. Cầu thủ này tung cú dứt điểm hạ gục Lammens để mở tỉ số trận đấu. 5 phút sau, hậu vệ người Bồ Đào Nha tiếp tục đóng phim "Mất tích" và Soule thoải mái xử lý trước vòng cấm. Heaven vội vã cản phá và để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền và Malen hoàn thành tốt nhiệm vụ để nhân đôi cách biệt.
Những phút tiếp theo, MU cầm bóng nhiều nhưng bế tắc hoàn toàn do không tạo được đột biến. Trong khi đó, Roma suýt nữa có bàn thắng thứ ba nếu Malen hay Soule dứt điểm tốt hơn. Ngay đầu hiệp hai, MU đã bất lợi khi Baleba sớm chấn thương rời sân.
Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" không gục mà còn chiến đấu mạnh mẽ hơn. Phút 55, Cunha ngã trong vòng cấm và trọng tài cho chủ nhà hưởng phạt đền. Bruno Fernandes sút hỏng nhưng tổ VAR đã can thiệp và trọng tài cho MU đá lại. Lần này, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã ghi bàn rút ngắn tỉ số cho MU.
Một phút sau, Mbeumo có cơ hội đối mặt với thủ môn nhưng cầu thủ này lại sút bóng trúng 2 cột dọc rồi nảy ra ngoài. Những phút tiếp theo, MU dồn ép không ngừng nghỉ và chiến quả tới ở phút 83. Bruno Fernandes tạt bóng và Balerdi mắc sai lầm. Cunha thoải mái hạ gục Vasquez ở cự ly gần.
Bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Phút 86, Lacey chuyền bóng và Cunha đã bước một cực hay và tung cú dứt điểm không thể cản phá. Pha ăn mừng đầy cảm xúc khiến cầu thủ này phải nhận thẻ vàng. 5 phút sau, Cunha nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu.
Mặc dù vậy, MU vẫn bảo toàn được tỉ số cho tới cuối trận và có chiến thắng thứ hai tại Champions League.
Tỉ số chung cuộc: MU 3-2 AS Roma (H1: 0-2)
Ghi bàn:
MU: Fernandes 57' (phạt đền), Cunha 83' 86'
AS Roma: Soule 11', Malen 18' (phạt đền)
Đội hình xuất phát
MU: Lammens, Yoro, Maguire, Heaven, Dalot, Mainoo, Baleba, Amad Diallo, Fernandes, Cunha, Mbeumo
AS Roma: Vasquez, Mancini, Balerdi, Hermoso, Rensch, De Roon, Cristante, Wesley, Mora, Soule, Malen
Thông số trận đấu
Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)
Điểm
Lammens6.5
Yoro6.8
Maguire7.0
Heaven6.4
Dalot7.7
Mainoo7.4
Baleba6.9
Amad Diallo6.6
Fernandes8.1
Cunha9.0
Mbeumo6.0
Điểm
5.8Vasquez
5.7Mancini
6.1Balerdi
6.3Hermoso
6.3Rensch
6.4De Roon
6.8Cristante
6.9Wesley
7.5Mora
6.8Soule
6.0Malen
Thay người
Tielemans6.5
Lisandro6.4
Lacey7.1
De Ligt
Mount
Thay người
5.9Lulli
6.4Pisilli
6.4Ghilardi
6.3Ndicka
6.3Castro
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
(Lượt 4 vòng bảng Cúp C1 châu Á) Công an Hà Nội không thể chọc thủng lưới Kyoto Sanga dù có nhiều cơ hội tốt.