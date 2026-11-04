Video bóng đá MU - AS Roma: Ngược dòng cảm xúc, Cunha chói sáng (Cúp C1)

MU tiếp đón AS Roma trên sân nhà ở lượt 4 vòng bảng UEFA Champions League. Cả hai đội đều không có đội hình mạnh nhất nhưng trận đấu vẫn bắt đầu rất hấp dẫn. Như thường lệ, hàng thủ của MU lại mắc sai lầm nghiêm trọng từ sớm.

Tuyến giữa của MU bị bóp nghẹt

Phút 11, Dalot bỏ vị trí và Soule thoải mái nhận bóng từ Mora. Cầu thủ này tung cú dứt điểm hạ gục Lammens để mở tỉ số trận đấu. 5 phút sau, hậu vệ người Bồ Đào Nha tiếp tục đóng phim "Mất tích" và Soule thoải mái xử lý trước vòng cấm. Heaven vội vã cản phá và để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền và Malen hoàn thành tốt nhiệm vụ để nhân đôi cách biệt.

Những phút tiếp theo, MU cầm bóng nhiều nhưng bế tắc hoàn toàn do không tạo được đột biến. Trong khi đó, Roma suýt nữa có bàn thắng thứ ba nếu Malen hay Soule dứt điểm tốt hơn. Ngay đầu hiệp hai, MU đã bất lợi khi Baleba sớm chấn thương rời sân.

Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" không gục mà còn chiến đấu mạnh mẽ hơn. Phút 55, Cunha ngã trong vòng cấm và trọng tài cho chủ nhà hưởng phạt đền. Bruno Fernandes sút hỏng nhưng tổ VAR đã can thiệp và trọng tài cho MU đá lại. Lần này, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã ghi bàn rút ngắn tỉ số cho MU.

Một phút sau, Mbeumo có cơ hội đối mặt với thủ môn nhưng cầu thủ này lại sút bóng trúng 2 cột dọc rồi nảy ra ngoài. Những phút tiếp theo, MU dồn ép không ngừng nghỉ và chiến quả tới ở phút 83. Bruno Fernandes tạt bóng và Balerdi mắc sai lầm. Cunha thoải mái hạ gục Vasquez ở cự ly gần.

Bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Phút 86, Lacey chuyền bóng và Cunha đã bước một cực hay và tung cú dứt điểm không thể cản phá. Pha ăn mừng đầy cảm xúc khiến cầu thủ này phải nhận thẻ vàng. 5 phút sau, Cunha nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu.

Mặc dù vậy, MU vẫn bảo toàn được tỉ số cho tới cuối trận và có chiến thắng thứ hai tại Champions League.

Tỉ số chung cuộc: MU 3-2 AS Roma (H1: 0-2)

Ghi bàn:

MU: Fernandes 57' (phạt đền), Cunha 83' 86'

AS Roma: Soule 11', Malen 18' (phạt đền)

Đội hình xuất phát

MU: Lammens, Yoro, Maguire, Heaven, Dalot, Mainoo, Baleba, Amad Diallo, Fernandes, Cunha, Mbeumo

AS Roma: Vasquez, Mancini, Balerdi, Hermoso, Rensch, De Roon, Cristante, Wesley, Mora, Soule, Malen

Thông số trận đấu

MU Roma Sút khung thành 15(6) 7(4) Thời gian kiểm soát bóng 52% 48% Phạm lỗi 11 14 Thẻ vàng 5 3 Thẻ đỏ 1 0 Việt vị 1 2 Phạt góc 3 1 Cứu thua 2 2

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)