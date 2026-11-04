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Trực tiếp bóng đá Fenerbahce – Liverpool: Thử thách bản lĩnh “Lữ đoàn đỏ” (Cúp C1)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Liverpool Cup C1 - Champions League 2026/27

(0h45, 5/11, vòng phân hạng) Fenerbahce khủng hoảng sau những biến động trên băng ghế huấn luyện, trong khi Liverpool quyết nối dài mạch thắng để củng cố vị thế tại Champions League.

  

C1 - Champions League | 0h45, 5/11 | Şükrü Saracoğlu

Fenerbahce
Trực tiếp bóng đá Fenerbahce – Liverpool: Thử thách bản lĩnh “Lữ đoàn đỏ” (Cúp C1) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Fenerbahce – Liverpool: Thử thách bản lĩnh “Lữ đoàn đỏ” (Cúp C1) - 1
Liverpool
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Fenerbahce – Liverpool: Thử thách bản lĩnh “Lữ đoàn đỏ” (Cúp C1) - 1
Ederson, Oppong, Skriniar, Semedo, Brown, Guendouzi, Kante, Aydin, Akturkoglu, Greenwood, Muriqi
Trực tiếp bóng đá Fenerbahce – Liverpool: Thử thách bản lĩnh “Lữ đoàn đỏ” (Cúp C1) - 1
Alisson, Tsimikas, Van Dijk, Jacquet, Araujo, Mac Allister, Nyoni, Gakpo, Gravenberch, Ngumoha, Koumas

Fenerbahce khủng hoảng, tân HLV Dirk Kuyt chịu áp lực

Fenerbahce bước vào trận đấu với Liverpool trong bối cảnh bất ổn sau thất bại 1-2 trước Galatasaray khiến HLV Ismail Kartal từ chức. Cựu danh thủ Liverpool Dirk Kuyt được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền, nhưng màn ra mắt của ông cũng không suôn sẻ khi đội bóng tiếp tục nhận thất bại trước Goztepe.

Đáng lo hơn, Fenerbahce chưa thắng trận nào tại Champions League mùa này, thủng lưới 9 bàn sau 3 lượt trận và rơi xuống vị trí thứ 31. Dù vậy, sân nhà Sukru Saracoglu vẫn là điểm tựa đáng kể khi họ ghi 15 bàn trong 5 trận gần nhất tại đây. Những ngòi nổ như Mason Greenwood và Kerem Akturkoglu được kỳ vọng sẽ tạo nên khác biệt, nhưng hàng phòng ngự lỏng lẻo vẫn là điểm yếu chí mạng.

Liverpool quyết nối dài mạch thắng trên đất Thổ Nhĩ Kỳ

Liverpool quyết nối dài mạch thắng trên đất Thổ Nhĩ Kỳ

Liverpool quyết nối dài mạch thắng trên đất Thổ Nhĩ Kỳ

Trái ngược với đối thủ, Liverpool đang duy trì phong độ ấn tượng khi chỉ thua 1 trong 6 trận gần nhất, ghi 15 bàn và toàn thắng cả 3 lượt trận Champions League. Đặc biệt, "Lữ đoàn đỏ" đã giành 4 chiến thắng liên tiếp trên sân khách, ghi tới 11 bàn thắng, cho thấy sức mạnh đáng gờm mỗi khi xa nhà.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Andoni Iraola, Liverpool sở hữu hàng công đa dạng với Alexis Mac Allister, Bradley Barcola và Florian Wirtz. Dù hàng thủ vẫn chưa thực sự chắc chắn khi để thủng lưới cả 3 trận tại Champions League, sức mạnh tấn công vượt trội vẫn giúp đội khách được đánh giá cao hơn. Fenerbahce có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt, nhưng Liverpool đủ khả năng hướng tới chiến thắng tại Istanbul.

8

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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/truc-tiep-bong-da-fenerbahce-liverpool-thu-...

-04/11/2026 17:21 PM (GMT+7)
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