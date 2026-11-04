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Trực tiếp bóng đá Seoul - Thể Công Viettel: Thử thách cực đại (Cúp C2 châu Á)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay CLB Viettel

(17h, 4/11, vòng bảng AFC Champions League Two) Thể Công - Viettel dự báo sẽ đối diện với nhiều thách thức khi hành quân đến sân của Seoul.

17h, 4/11 | Seoul World Cup

Seoul
Trực tiếp bóng đá Seoul - Thể Công Viettel: Thử thách cực đại (Cúp C2 châu Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Seoul - Thể Công Viettel: Thử thách cực đại (Cúp C2 châu Á) - 1
Thể Công Viettel
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Seoul - Thể Công Viettel: Thử thách cực đại (Cúp C2 châu Á) - 1
Baek Jong Beom, Park Soo Il, Juan Ros, Park Seong Hun, Kim Jin Su, Moon Seon Min, Hwang Do Yun, Babec, Oliveira, Leonardo, Cho Young Wook
Trực tiếp bóng đá Seoul - Thể Công Viettel: Thử thách cực đại (Cúp C2 châu Á) - 1
Văn Việt, Tuấn Tài, Colonna, Araujo, Viết Tú, Trung Hiếu, Hoàng Minh, Văn Tú, Văn Khang, Ribamar, Weslet Nata

Thử thách cực đại với Thể Công - Viettel 

Thể Công Viettel đang có phong độ vô cùng tệ hại. Trận thua 1-3 trước Nam Định gần đây khiến họ trải qua 8 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trên mọi đấu trường. Điều này dẫn tới việc HLV Popov bị sa thải.

Trong bối cảnh nhiều khó khăn đó, Thể Công - Viettel phải hành quân đến sân của Seoul, đội bóng đến từ Hàn Quốc. Nên nhớ đội bóng này từng thắng Thể Công - Viettel tới 5-0 ngay trên sân khách vào tháng 10 đã qua. 

Rõ ràng chuyến làm khách sắp tới của Thể Công - Viettel sẽ đối diện với nhiều giông bão. Giới chuyên môn không mong đợi nhiều vào việc "Cơn lốc đỏ" giành chiến thắng. 

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Seoul FC vs Thể Công Viettel (17 giờ ngày 4/11, AFC Champions League Two 2026/2027): Thay tướng nhưng khó đổi vận
Seoul FC vs Thể Công Viettel (17 giờ ngày 4/11, AFC Champions League Two 2026/2027): Thay tướng nhưng khó đổi vận

Seoul FC vs Thể Công Viettel là cuộc so tài thuộc lượt trận thứ 4 bảng E AFC Champions League Two 2026/2027 và đội khách rất khó giành điểm.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/truc-tiep-bong-da-seoul-the-cong-viettel-th...

-04/11/2026 12:02 PM (GMT+7)
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