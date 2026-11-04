Trực tiếp bóng đá Seoul - Thể Công Viettel: Thử thách cực đại (Cúp C2 châu Á)
(17h, 4/11, vòng bảng AFC Champions League Two) Thể Công - Viettel dự báo sẽ đối diện với nhiều thách thức khi hành quân đến sân của Seoul.
17h, 4/11 | Seoul World Cup
Điểm
Baek Jong Beom
Park Soo Il
Juan Ros
Park Seong Hun
Kim Jin Su
Moon Seon Min
Hwang Do Yun
Babec
Oliveira
Leonardo
Cho Young Wook
Điểm
Văn Việt
Tuấn Tài
Colonna
Araujo
Viết Tú
Trung Hiếu
Hoàng Minh
Văn Tú
Văn Khang
Ribamar
Weslet Nata
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Thử thách cực đại với Thể Công - Viettel
Thể Công Viettel đang có phong độ vô cùng tệ hại. Trận thua 1-3 trước Nam Định gần đây khiến họ trải qua 8 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trên mọi đấu trường. Điều này dẫn tới việc HLV Popov bị sa thải.
Trong bối cảnh nhiều khó khăn đó, Thể Công - Viettel phải hành quân đến sân của Seoul, đội bóng đến từ Hàn Quốc. Nên nhớ đội bóng này từng thắng Thể Công - Viettel tới 5-0 ngay trên sân khách vào tháng 10 đã qua.
Rõ ràng chuyến làm khách sắp tới của Thể Công - Viettel sẽ đối diện với nhiều giông bão. Giới chuyên môn không mong đợi nhiều vào việc "Cơn lốc đỏ" giành chiến thắng.
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Seoul FC vs Thể Công Viettel là cuộc so tài thuộc lượt trận thứ 4 bảng E AFC Champions League Two 2026/2027 và đội khách rất khó giành điểm.