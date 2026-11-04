Trực tiếp bóng đá Seoul - Thể Công Viettel: Thử thách cực đại (Cúp C2 châu Á)

17h, 4/11 | Seoul World Cup Seoul 0 - 0 Thể Công Viettel (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Seoul vs Thể Công Viettel Thể Công Viettel Điểm Baek Jong Beom Park Soo Il Juan Ros Park Seong Hun Kim Jin Su Moon Seon Min Hwang Do Yun Babec Oliveira Leonardo Cho Young Wook Điểm Văn Việt Tuấn Tài Colonna Araujo Viết Tú Trung Hiếu Hoàng Minh Văn Tú Văn Khang Ribamar Weslet Nata Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Seoul Seoul Thể Công Viettel Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Baek Jong Beom, Park Soo Il, Juan Ros, Park Seong Hun, Kim Jin Su, Moon Seon Min, Hwang Do Yun, Babec, Oliveira, Leonardo, Cho Young Wook Văn Việt, Tuấn Tài, Colonna, Araujo, Viết Tú, Trung Hiếu, Hoàng Minh, Văn Tú, Văn Khang, Ribamar, Weslet Nata

Thử thách cực đại với Thể Công - Viettel

Thể Công Viettel đang có phong độ vô cùng tệ hại. Trận thua 1-3 trước Nam Định gần đây khiến họ trải qua 8 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trên mọi đấu trường. Điều này dẫn tới việc HLV Popov bị sa thải.

Trong bối cảnh nhiều khó khăn đó, Thể Công - Viettel phải hành quân đến sân của Seoul, đội bóng đến từ Hàn Quốc. Nên nhớ đội bóng này từng thắng Thể Công - Viettel tới 5-0 ngay trên sân khách vào tháng 10 đã qua.

Rõ ràng chuyến làm khách sắp tới của Thể Công - Viettel sẽ đối diện với nhiều giông bão. Giới chuyên môn không mong đợi nhiều vào việc "Cơn lốc đỏ" giành chiến thắng.

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