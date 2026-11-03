Dự đoán tỷ số MU - AS Roma: Hiểm họa từ "Độc cô cầu bại" Serie A (Cúp C1)

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Old Trafford không còn là điểm tựa tuyệt đối của MU

MU bước vào cuộc tiếp đón AS Roma trong bối cảnh phong độ sa sút nghiêm trọng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick, đội bóng thành Manchester trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 6 thất bại và 3 trận hòa.

MU chìm trong cuộc khủng hoảng không lối thoát

Thất bại 0-2 trước Chelsea ở vòng đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh tiếp tục phơi bày những vấn đề của MU. Hàng phòng ngự thiếu chắc chắn, khả năng kiểm soát tuyến giữa chưa hiệu quả, trong khi hàng công thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội có thể thay đổi cục diện trận đấu.

Tại Champions League, tình hình cũng không khả quan hơn. MU đã để thua Atletico Madrid 0-2 và Como 1-4 sau chiến thắng trước Sabah. Sau 3 lượt trận, đội bóng Anh mới có 3 điểm và đang đứng thứ 21 trên bảng xếp hạng league phase.

Trận gặp Roma vì thế mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một kết quả bất lợi tại Old Trafford không chỉ khiến MU gặp khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp mà còn gia tăng sức ép lên chiếc ghế HLV trưởng của Michael Carrick.

"Độc cô cầu bại" Serie A tràn đầy hưng phấn

Trái ngược MU, AS Roma đang có sự ổn định đáng kể dưới thời HLV Gian Piero Gasperini khi bất bại 10 trận ở Serie A mùa này (17 trận nếu tính cả mùa trước), trở thành 1 trong 2 đội hiếm hoi chưa biết mùi thất bại và chễm chệ trong top 3.

Đội bóng thủ đô Italia cũng thể hiện khả năng ghi bàn ấn tượng (28 bàn, thành tích tốt nhất Serie A). Trong trận đấu gần nhất, Roma đánh bại Udinese với tỷ số 5-2.

Tại Champions League, Roma hiện đứng thứ 15 với 4 điểm sau 3 lượt trận. Dưới triết lý của Gasperini, Roma thường triển khai lối chơi pressing cường độ cao, chủ động áp sát và tổ chức tấn công với quân số đông. Khả năng chuyển trạng thái nhanh cùng sự cơ động của các cầu thủ tấn công là những vũ khí có thể khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự MU.

Quá khứ đứng về phía "Quỷ đỏ"

Xét về chất lượng đội hình, MU vẫn sở hữu nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao tại Champions League. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của đội chủ sân Old Trafford nằm ở sự thiếu ổn định và khả năng duy trì cường độ thi đấu trong suốt 90 phút.

Roma có lợi thế về phong độ và sự gắn kết trong hệ thống chiến thuật. Đội khách cũng có khả năng khai thác tốt những tình huống MU mất bóng ở khu vực giữa sân.

Về lịch sử đối đầu, MU đang chiếm ưu thế. Hai đội từng gặp nhau 8 lần ở các giải đấu châu Âu, trong đó "Quỷ đỏ" thắng 5, hòa 1 và thua 2. Đặc biệt, MU toàn thắng cả 4 lần tiếp Roma tại Old Trafford.

Lần gần nhất hai đội chạm trán là tại bán kết Europa League năm 2021. MU thắng 6-2 trên sân nhà ở lượt đi trước khi thua 2-3 tại Italia, qua đó giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 8-5. Những con số lịch sử có thể tạo thêm sự tự tin cho MU, nhưng phong độ hiện tại mới là yếu tố đáng lưu tâm hơn.

Dự đoán tỷ số: MU 1-2 AS Roma

Đội hình dự kiến:

MU: Lammens; Yoro, Maguire, Lisandro Martinez, Dalot; Youri Tielemans, Andrey Santos; Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Bryan Mbeumo.

AS Roma: Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Pisilli, Wesley; Cristante, Matías Soulé; Donyell Malen.

Thông tin lực lượng:

MU: Vắng Sesko, Shaw, Dorgu, Ugarte (chấn thương), Rashford bỏ ngỏ khả năng ra sân

AS Roma: Vắng Kone, Svilar, Dybala, Pellegrini, Muhammed Bah.