Trực tiếp bóng đá Barcelona - Aston Villa: Chủ nhà giải mã đối thủ khó chịu (Cúp C1)
(3h, 4/11, Vòng phân hạng) Barca rất cần một chiến thắng trước Aston Villa, nhưng đại diện nước Anh với chuỗi trận toàn thắng cũng không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt.
C1 - Champions League | 3h 04/11 | Spotify Camp Nou
Điểm
Joan Garcia
Farinas
Cubarsi
De Jong
Cancelo
Pedri
Rodri
Fermin
Yamal
Raphinha
Gordon
Điểm
Suzuki
Joao Gomes
Lindelof
Pau Torres
Mings
McGinn
Barkley
Alysson
Buendia
Mbaye
Jackson
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Barca quyết tâm trở lại đường đua
Thầy trò HLV Hansi Flick bước vào trận đấu với quyết tâm biến chiến thắng 6-1 trước Alaves thành điểm khởi đầu để tìm lại phong độ vốn có. Màn hủy diệt vừa qua mang đến nhiều tín hiệu tích cực khi Lamine Yamal và Raphinha cùng tỏa sáng.
Dưới thời Hansi Flick, lối chơi của đội bóng xứ Catalunya vẫn dựa trên khả năng kiểm soát bóng, pressing quyết liệt và đẩy cao đội hình. Dẫu vậy, việc dâng cao cũng khiến họ đối mặt với rủi ro phản công lớn khi đối phương thoát pressing nhanh. Trước một đối thủ sắc bén, đội bóng xứ Catalunya bắt buộc phải đảm bảo sự cân bằng giữa các tuyến nếu không muốn tiếp tục ôm hận.
Aston Villa và cái duyên tại Champions League
Ở chiều ngược lại, Aston Villa dưới sự dẫn dắt của HLV Unai Emery lại chính là thử thách cực kỳ khó chịu khi toàn thắng cả 3 lượt trận đầu tiên tại Cúp C1 (trong đó có chiến thắng 6-0 trước Fenerbahce và 3-1 trước Viking).
Khác với đội chủ nhà, Aston Villa kiên nhẫn phòng ngự và chờ đợi cơ hội trừng phạt sai lầm từ các pha chuyển trạng thái nhanh. Sự tự tin của đội bóng chưa rơi điểm nào tại đấu trường châu lục mùa này sẽ là điểm tựa lớn để đại diện nước Anh làm nên chuyện ngay tại sân khách.
Lực lượng và lịch sử đối đầu
Về lịch sử đối đầu, Barca sở hữu thành tích ấn tượng trước các đại diện nước Anh với 45 chiến thắng, 25 trận hòa và 24 thất bại sau 94 lần đụng độ tại cúp châu Âu.
Trong khi đó, Aston Villa có thành tích cân bằng trước các đội bóng Tây Ban Nha (thắng 5, hòa 4, thua 5 sau 14 trận).
Về lực lượng, Barca gặp tổn thất lớn khi Xavi Espart, Dani Olmo, Jules Kounde, Eric Garcia, Andreas Christensen và Roony Bardghji vắng mặt vì chấn thương cùng án treo giò.
Bên phía Aston Villa, HLV Unai Emery cũng không thể sử dụng Aaron Wan-Bissaka, Matteo Ruggeri, Amadou Onana do chấn thương và Taylor Harwood-Bellis bị treo giò.
JJ Gabriel, tài năng trẻ của lò đào tạo MU muốn tìm bến đỗ mới nhưng gặp khó với những yêu cầu hà khắc.