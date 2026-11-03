Trực tiếp bóng đá Barcelona - Aston Villa: Chủ nhà giải mã đối thủ khó chịu (Cúp C1)

C1 - Champions League | 3h 04/11 | Spotify Camp Nou Barcelona 0 - 0 Aston Villa (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Barcelona vs Aston Villa Aston Villa Điểm Joan Garcia Farinas Cubarsi De Jong Cancelo Pedri Rodri Fermin Yamal Raphinha Gordon Điểm Suzuki Joao Gomes Lindelof Pau Torres Mings McGinn Barkley Alysson Buendia Mbaye Jackson Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Barcelona Barcelona Aston Villa Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Joan Garcia, Farinas, Cubarsi, De Jong, Cancelo, Pedri, Rodri, Fermin, Yamal, Raphinha, Gordon Suzuki, Joao Gomes, Lindelof, Pau Torres, Mings, McGinn, Barkley, Alysson, Buendia, Mbaye, Jackson

Barca quyết tâm trở lại đường đua

Thầy trò HLV Hansi Flick bước vào trận đấu với quyết tâm biến chiến thắng 6-1 trước Alaves thành điểm khởi đầu để tìm lại phong độ vốn có. Màn hủy diệt vừa qua mang đến nhiều tín hiệu tích cực khi Lamine Yamal và Raphinha cùng tỏa sáng.

Dưới thời Hansi Flick, lối chơi của đội bóng xứ Catalunya vẫn dựa trên khả năng kiểm soát bóng, pressing quyết liệt và đẩy cao đội hình. Dẫu vậy, việc dâng cao cũng khiến họ đối mặt với rủi ro phản công lớn khi đối phương thoát pressing nhanh. Trước một đối thủ sắc bén, đội bóng xứ Catalunya bắt buộc phải đảm bảo sự cân bằng giữa các tuyến nếu không muốn tiếp tục ôm hận.

Aston Villa và cái duyên tại Champions League

Ở chiều ngược lại, Aston Villa dưới sự dẫn dắt của HLV Unai Emery lại chính là thử thách cực kỳ khó chịu khi toàn thắng cả 3 lượt trận đầu tiên tại Cúp C1 (trong đó có chiến thắng 6-0 trước Fenerbahce và 3-1 trước Viking).

Khác với đội chủ nhà, Aston Villa kiên nhẫn phòng ngự và chờ đợi cơ hội trừng phạt sai lầm từ các pha chuyển trạng thái nhanh. Sự tự tin của đội bóng chưa rơi điểm nào tại đấu trường châu lục mùa này sẽ là điểm tựa lớn để đại diện nước Anh làm nên chuyện ngay tại sân khách.

Lực lượng và lịch sử đối đầu

Về lịch sử đối đầu, Barca sở hữu thành tích ấn tượng trước các đại diện nước Anh với 45 chiến thắng, 25 trận hòa và 24 thất bại sau 94 lần đụng độ tại cúp châu Âu.

Trong khi đó, Aston Villa có thành tích cân bằng trước các đội bóng Tây Ban Nha (thắng 5, hòa 4, thua 5 sau 14 trận).

Về lực lượng, Barca gặp tổn thất lớn khi Xavi Espart, Dani Olmo, Jules Kounde, Eric Garcia, Andreas Christensen và Roony Bardghji vắng mặt vì chấn thương cùng án treo giò.

Bên phía Aston Villa, HLV Unai Emery cũng không thể sử dụng Aaron Wan-Bissaka, Matteo Ruggeri, Amadou Onana do chấn thương và Taylor Harwood-Bellis bị treo giò.