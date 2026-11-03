Xuống hạng là điều tốt cho MU, cơ hội để loại bỏ những "kí sinh trùng"

MU loạn lạc

Ngày 6/11/1986, Sir Alex bước vào Old Trafford và chứng kiến phòng thay đồ ngập trong rượu chè, thứ phải bị xóa bỏ triệt để. Gần 4 thập kỷ sau, MU lại sở hữu đội hình khiến người hâm mộ chỉ muốn la ó và cần được cải tổ mạnh mẽ.

MU là tập thể mất phương hướng, dường như đang trở thành nơi trú ẩn cuối cùng trên thế giới dành cho những cầu thủ không còn đáp ứng được yêu cầu, nhưng vẫn được giữ lại bất chấp mọi chuyện. Dẫu vậy, "tiếng còi mãn cuộc" có lẽ sắp vang lên với HLV Michael Carrick.

Loại bỏ Carrick không giải quyết được vấn đề gì

Tuy nhiên, bất kể người kế nhiệm là Eddie Howe, Julian Nagelsmann hay Antonio Conte, cá tính mạnh mẽ không đủ để kiểm soát phòng thay đồ. Nhà cầm quân mới phải có đủ quyền lực để loại bỏ những cầu thủ không đạt tiêu chuẩn.

Ferguson sở hữu cả hai yếu tố đó. Dẫu vậy, ông vẫn cần tới 6 năm rưỡi để đưa MU trở thành nhà vô địch nước Anh.

Không đời nào Sir Alex chấp nhận những hành động bộc phát của Lisandro Martinez và Bruno Fernandes trong những tuần đã qua. Đó là trách nhiệm của Carrick. Và đó cũng là lý do ông cần phải ra đi. Đừng nghĩ rằng các HLV ngày nay không còn khả năng hành động quyết đoán như Ferguson.

Mikel Arteta từng thẳng tay loại bỏ đội trưởng Arsenal một thời là Aubameyang. Hãy nhìn vào vị thế của đội bóng thành London hiện tại: Họ trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh, chỉ 6 năm rưỡi sau khi Arteta tiếp quản chiếc ghế nóng.

Harry Maguire, Noussair Mazraoui, Luke Shaw và Diogo Dalot đều đã qua thời kỳ đỉnh cao. Và đó mới chỉ là hàng phòng ngự. Mason Mount, Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee... Danh sách những cầu thủ không còn đáp ứng yêu cầu vẫn còn ở Old Trafford.

MU đang trải qua chuỗi trận không thắng tại giải VĐQG tệ nhất kể từ tháng 5/2025. Tất cả những cái tên kể trên đều từng góp mặt trong đội hình khiến "Quỷ đỏ" chỉ cán đích ở vị trí thứ 16 với vỏn vẹn 42 điểm.

Tâm điểm của những vấn đề khi ấy, cũng như hiện tại, vẫn là Bruno Fernandes. Thật khó hiểu khi MU không chấp nhận lời đề nghị trị giá hàng trăm triệu bảng từ các đội bóng Saudi Arabia để đưa tiền vệ này rời khỏi sân Old Trafford.

Fernandes có chuyên môn không tệ, nhưng anh không phải mẫu thủ lĩnh có thể dẫn dắt một đội bóng đến chức vô địch. Trong trận gặp Chelsea, Fernandes để mất bóng tới 31 lần, gần gấp đôi bất kỳ cầu thủ nào khác trên sân Stamford Bridge.

Fernandes và Amad Diallo cũng phải chịu trách nhiệm khi bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn trong hiệp một, vốn có thể giúp MU định đoạt trận đấu ngay trước giờ nghỉ giữa 2 hiệp. Sau giờ giải lao, Morgan Rogers đi bóng xuyên qua trung tâm hàng phòng ngự "Quỷ đỏ", đưa Chelsea vượt lên dẫn trước ở phút 50.

Sau đó, Martinez lao vào Wesley Fofana trong tình huống phạt góc với khuỷu tay lộ rõ ý đồ đánh nguội và phải nhận thẻ vàng thứ hai. Đó lẽ ra nên là hành động cuối cùng của trung vệ người Argentina trong màu áo MU.

Xuống hạng sẽ tốt cho MU

Carrick có thể sắp phải rời Old Trafford, nhưng dường như chỉ có viễn cảnh xuống hạng mới đủ sức khiến tập thể chắp vá gồm những cầu thủ bám trụ tại MU như những con kí sinh trùng mới chịu rời đi.

Kịch bản đó có thể xảy ra sớm hơn nhiều so với những gì một số người dám nghĩ tới. Giờ đây, câu hỏi không còn là liệu MU có thể bị cuốn vào cuộc chiến trụ hạng hay không, bởi họ đã thực sự ở trong cuộc chiến ấy. Đội chủ sân Old Trafford chỉ có 7 điểm sau 9 vòng đấu, xếp ở vị trí thứ 17.

7 trận liên tiếp không thắng tại giải VĐQG, trong đó có hai trận đối đầu với những đội bóng chỉ chơi với 10 người. 4 trận không ghi được bàn thắng, chỉ có Coventry sở hữu thành tích tệ hơn. Không có trận nào giữ sạch lưới. Không có chiến thắng nào trên sân khách. Những con số thực sự đáng báo động với đội bóng ở mùa giải trước còn xếp thứ 3 ở Ngoại hạng Anh.

MU lại rơi vào vòng luẩn quẩn

HLV Ten Hag, người từng dẫn dắt MU đưa ra cảnh báo khiến không ít CĐV "Quỷ đỏ" phải suy ngẫm: "Ở Ngoại hạng Anh, MU hoàn toàn có thể xuống hạng, bởi vì tất cả các đội đều rất mạnh, có những HLV giỏi.

Và nếu bạn lỡ rơi vào tình thế bất lợi 1 lần và thực sự bị cuốn vào vòng xoáy đó, thì đúng vậy, mọi chuyện có thể trở nên rất, rất khó khăn".