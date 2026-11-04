Đỉnh cao tennis Paris Masters: Djokovic gặp "mồi ngon", Alcaraz và Zverev phải căng sức

Djokovic - Hijikata: Khoảng 22h, 4/11 (Vòng 2 Paris Masters)

Novak Djokovic khởi đầu hành trình tại Paris Masters 2026 bằng chiến thắng ngược dòng trước Valentin Vacherot. Ở vòng 2, tay vợt Serbia chỉ phải gặp Rinky Hijikata, đối thủ từng hai lần thất bại trước anh trong mùa giải 2025.

Djokovic (bên trái) vừa ngược dòng hạ Vacherot, hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp trước Hijikata (bên phải)

Djokovic vừa trải qua trận đấu không hề dễ dàng trước Vacherot. Bị dẫn trước sau set đầu tiên thua 6-7, tay vợt 39 tuổi nhanh chóng điều chỉnh lối chơi, thắng 7-5 ở set hai trước khi áp đảo đối thủ 6-1 trong set quyết định. Khả năng duy trì sự ổn định, kiểm soát những loạt bóng bền và tận dụng sai lầm của Vacherot giúp Djokovic hoàn tất màn ngược dòng thuyết phục.

Màn trình diễn này cho thấy Djokovic vẫn có khả năng nâng cao chất lượng thi đấu khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định. Trên mặt sân cứng trong nhà tại Paris, kinh nghiệm và khả năng điều tiết nhịp độ tiếp tục là những lợi thế lớn của cựu số 1 thế giới.

Rinky Hijikata phải trải qua ba trận đấu để giành quyền vào vòng 2, lần lượt đánh bại Jaime Faria, Vit Kopriva và Luciano Darderi, đều sau hai set. Tay vợt Australia có thể bước vào cuộc đối đầu với tâm lý thoải mái, nhưng thử thách lần này hoàn toàn khác biệt.

Djokovic từng thắng Hijikata trong cả hai lần gặp nhau năm 2025. Anh vượt qua đối thủ 6-3, 6-3 tại Brisbane trước khi thắng 6-0, 7-6 tại Miami. Sự chênh lệch về kinh nghiệm, khả năng phòng ngự và chất lượng xử lý bóng khiến Hijikata khó tìm ra phương án gây khó khăn cho Djokovic.

Nếu duy trì phong độ như set hai và set ba trước Vacherot, Djokovic nhiều khả năng sẽ kiểm soát trận đấu từ sớm. Hijikata có thể tạo ra một vài thời điểm cạnh tranh, nhưng cơ hội tạo bất ngờ không được đánh giá cao.

Dự đoán kết quả: Novak Djokovic thắng 2-0.

Alcaraz - Michelsen: Khoảng 1h, 5/11 (Vòng 2 Paris Masters)

Carlos Alcaraz bắt đầu chiến dịch Paris Masters 2026 bằng cuộc chạm trán Alex Michelsen ở vòng 2. Tay vợt người Mỹ từng khiến Alcaraz trải qua trận đấu kéo dài ba set tại Tokyo cách đây một tháng, nhưng thử thách trên mặt sân cứng trong nhà tại Paris lần này được dự báo sẽ khó khăn hơn.

Alcaraz (bên trái) từng phải chơi ba set mới đánh bại Michelsen (bên phải) tại Tokyo. Tái đấu ở Paris, thử thách vẫn không dễ dàng

Thành tích đối đầu đang nghiêng về Alcaraz với tỷ số 1-0. Tuy nhiên, chiến thắng duy nhất của tay vợt Tây Ban Nha không hề dễ dàng. Tại Tokyo, Alcaraz phải mất ba set mới vượt qua Michelsen với tỷ số 7-6(1), 4-6, 6-1. Tay vợt Mỹ cho thấy khả năng gây sức ép bằng những cú giao bóng uy lực và các pha thuận tay nặng, buộc đối thủ phải bước vào set quyết định.

Michelsen có những phẩm chất phù hợp với điều kiện sân cứng trong nhà tại Paris. Khả năng giao bóng tốt cùng lối đánh tấn công chủ động giúp tay vợt Mỹ có cơ hội cạnh tranh, đặc biệt nếu duy trì được tỷ lệ giao bóng một hiệu quả. Alcaraz vì thế không thể chủ quan, nhất là khi đối thủ từng chứng minh có thể kéo anh vào thế trận giằng co.

Điểm khác biệt so với lần gặp tại Tokyo nằm ở sự chuẩn bị của Alcaraz. Khi đó, tay vợt Tây Ban Nha vẫn đang điều chỉnh kỹ thuật giao bóng mới và chưa đạt sự ổn định mong muốn. Một tháng sau, Alcaraz có thêm thời gian để hoàn thiện vũ khí này, qua đó cải thiện khả năng giành điểm nhanh và chủ động kiểm soát các loạt bóng.

Mặt sân cứng trong nhà có tốc độ cao cũng phù hợp với lối đánh tấn công đa dạng của Alcaraz. Michelsen đủ sức tạo ra sức ép trong một set, nhưng để duy trì cường độ trước tốc độ di chuyển, khả năng phòng ngự và sự biến hóa của đối thủ trong cả trận là nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều.

Dự đoán kết quả: Carlos Alcaraz thắng 2-1.

Zverev - Musetti: Khoảng 19h30, 4/11 (Vòng 2 Paris Masters)

Alexander Zverev lần đầu tham dự Paris Masters với tư cách tay vợt số 1 thế giới. Tuy nhiên, Lorenzo Musetti là thử thách đáng gờm khi đang có phong độ tốt và dẫn 3-2 trong thành tích đối đầu.

Zverev (bên phải) lần đầu dự Paris Masters trên cương vị số 1 thế giới, nhưng Musetti (bên trái) đủ sức tạo bất ngờ

Chức vô địch Lyon giúp tay vợt Italia thêm tự tin trước khi đến Paris. Musetti cũng khởi động thuận lợi trên mặt sân cứng trong nhà khi đánh bại Hubert Hurkacz sau hai loạt tie-break. Lối chơi biến hóa, cú trái một tay giàu kỹ thuật và những pha bỏ nhỏ có thể khiến Zverev gặp nhiều khó khăn.

Tay vợt Đức vừa vào bán kết Vienna, thắng Arthur Fery và Tallon Griekspoor trước khi thua Alex de Minaur. Được miễn thi đấu vòng đầu, Zverev có thêm thời gian nghỉ ngơi nhưng chưa có trận làm nóng tại Paris.

Zverev thắng lần gặp gần nhất tại Vienna tháng 10/2025. Trên mặt sân cứng trong nhà, cú giao bóng uy lực và khả năng kiểm soát cuối sân là lợi thế đáng kể của tay vợt Đức. Musetti đủ sức kéo trận đấu vào thế giằng co, nhưng Zverev vẫn có cơ hội lớn giành chiến thắng nếu duy trì sự ổn định.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng 2-1.

Buse - Medvedev: Khoảng 20h, 4/11 (Vòng 2 Paris Masters)

Ignacio Buse gây ấn tượng tại Paris Masters khi đánh bại Zizou Bergs 6-2, 6-4 để giành vé vào vòng 2. Tuy nhiên, Daniil Medvedev là thử thách hoàn toàn khác với kinh nghiệm và đẳng cấp vượt trội.

Medvedev (bên phải) được đánh giá vượt trội Buse (bên trái) nhờ kinh nghiệm và khả năng phòng ngự trên mặt sân cứng

Tay vợt Peru không được đánh giá cao trên mặt sân cứng trong nhà, nhưng đã thích nghi khá nhanh tại Paris. Buse chơi quyết tâm, di chuyển bền bỉ và có khả năng kéo đối thủ vào những loạt bóng dài. Dù vậy, đây mới là lần đầu hai tay vợt chạm trán, trong khi kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao vẫn là điểm khác biệt lớn giữa hai bên.

Medvedev vừa vào bán kết Vienna sau những chiến thắng trước Daniel Merida, Cameron Norrie và Adrian Mannarino, trước khi dừng bước trước Carlos Alcaraz. Phong độ cuối mùa của tay vợt Nga chưa hoàn toàn ổn định, nhưng khả năng trả giao bóng, phòng ngự cuối sân và kinh nghiệm trên mặt sân cứng vẫn vượt trội Buse.

Nếu duy trì thể trạng tốt, Medvedev đủ sức kiểm soát thế trận và giành quyền đi tiếp. Buse có thể gây khó khăn ở một vài thời điểm, nhưng khó tạo bất ngờ trước đối thủ đẳng cấp cao hơn.

Dự đoán kết quả: Daniil Medvedev thắng 2-0.

Lịch thi đấu Paris Masters ngày 4/1