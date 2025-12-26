Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trận đấu nổi bật

Trực tiếp bóng đá MU - Newcastle: "Quỷ đỏ" vùng vẫy thoát khủng hoảng (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Newcastle United Manchester United

(3h, 27/12, vòng 18 Ngoại hạng Anh) MU tiếp Newcastle trên sân nhà với những nỗi âu lo. Lực lượng của "Quỷ đỏ" sứt mẻ nghiêm trọng trước khi bước vào trận đấu.

   

Premier League | 3h, 27/12 | Old Trafford

MU
Trực tiếp bóng đá MU - Newcastle: "Quỷ đỏ" vùng vẫy thoát khủng hoảng (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá MU - Newcastle: "Quỷ đỏ" vùng vẫy thoát khủng hoảng (Ngoại hạng Anh) - 1
Newcastle
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá MU - Newcastle: "Quỷ đỏ" vùng vẫy thoát khủng hoảng (Ngoại hạng Anh) - 1
Lammens, Yoro, Heaven, Shaw, Dalot, Casemiro, Martinez, Dorgu, Mount, Cunha, Sesko
Trực tiếp bóng đá MU - Newcastle: "Quỷ đỏ" vùng vẫy thoát khủng hoảng (Ngoại hạng Anh) - 1
Pope, Miley, Thiaw, Schar, Hall, Guimaraes, Tonali, Joelinton, Murphy, Woltemade, Gordon

"Quỷ Đỏ" và bài toán không Fernandes

Lễ Giáng sinh của MU không được vui lắm, khi một người cũ của Man City đã làm “Quỷ Đỏ” thất bại ở vòng đấu trước. Cú đúp của Morgan Rogers mang lại thắng lợi 2-1 cho Aston Villa, và MU không những đứt mạch 4 trận bất bại mà còn tiếp tục đứng ngoài top 5 dù đã có rất nhiều cơ hội vươn lên khu vực này trong 2 tháng qua.

Không những thua, MU còn mất Bruno Fernandes do chấn thương, và họ cũng đã phải nhả Mazraoui, Mbeumo và Diallo về đá tuyển ở CAN. HLV Ruben Amorim càng thêm khổ khi trước trận này, đến lượt Kobbie Mainoo được xác nhận không thể thi đấu vì bị đau trong lúc tập.

MU từ mùa 2022/23 đến nay đã đá 7 trận không có Fernandes trong đội hình và hòa 1 thua 6 trong 7 trận đó. Không chỉ mất nhân vật chủ lực của hàng tấn công, MU còn đang lung lay ở tuyến sau khi đã không giữ sạch lưới trong 10 trận liên tiếp.

Newcastle cũng chịu áp lực lớn

Newcastle đã thua khá đau ở trận derby Tyneside, nhưng tuần trước họ cầm chân Chelsea 2-2 nhờ cú đúp của Nick Woltemade, dù nhiều fan cảm thấy đáng lẽ “The Magpies” đã phải thắng nếu không vì những sai lầm phòng ngự ở hiệp 2. Phong độ bất ổn (6 thắng – 5 hòa – 6 thua) khiến Newcastle vẫn chưa vượt lên top 10, dù vậy họ chỉ còn kém MU 3 điểm.

Khâu ghi bàn mùa này của Newcastle không ổn lắm khi chỉ Woltemade lập công đều đặn. Giờ đến hàng thủ làm HLV Eddie Howe lo nghĩ, Newcastle cũng như MU đã không giữ sạch lưới trong 10 trận liên tiếp, khiến một số trận họ không giữ được 3 điểm dù hàng công được việc. Ngoài ra, phong độ sân khách của đội bóng vùng Đông Bắc khá kém với chỉ 1 trận thắng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

26/12/2025 18:04 PM (GMT+7)
