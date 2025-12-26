Trực tiếp bóng đá MU - Newcastle: "Quỷ đỏ" vùng vẫy thoát khủng hoảng (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 3h, 27/12 | Old Trafford MU 0 - 0 Newcastle (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: MU vs Newcastle Newcastle Điểm Lammens Yoro Heaven Shaw Dalot Casemiro Martinez Dorgu Mount Cunha Sesko Điểm Pope Miley Thiaw Schar Hall Guimaraes Tonali Joelinton Murphy Woltemade Gordon Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận MU MU Newcastle Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Lammens, Yoro, Heaven, Shaw, Dalot, Casemiro, Martinez, Dorgu, Mount, Cunha, Sesko Pope, Miley, Thiaw, Schar, Hall, Guimaraes, Tonali, Joelinton, Murphy, Woltemade, Gordon

"Quỷ Đỏ" và bài toán không Fernandes

Lễ Giáng sinh của MU không được vui lắm, khi một người cũ của Man City đã làm “Quỷ Đỏ” thất bại ở vòng đấu trước. Cú đúp của Morgan Rogers mang lại thắng lợi 2-1 cho Aston Villa, và MU không những đứt mạch 4 trận bất bại mà còn tiếp tục đứng ngoài top 5 dù đã có rất nhiều cơ hội vươn lên khu vực này trong 2 tháng qua.

Không những thua, MU còn mất Bruno Fernandes do chấn thương, và họ cũng đã phải nhả Mazraoui, Mbeumo và Diallo về đá tuyển ở CAN. HLV Ruben Amorim càng thêm khổ khi trước trận này, đến lượt Kobbie Mainoo được xác nhận không thể thi đấu vì bị đau trong lúc tập.

MU từ mùa 2022/23 đến nay đã đá 7 trận không có Fernandes trong đội hình và hòa 1 thua 6 trong 7 trận đó. Không chỉ mất nhân vật chủ lực của hàng tấn công, MU còn đang lung lay ở tuyến sau khi đã không giữ sạch lưới trong 10 trận liên tiếp.

Newcastle cũng chịu áp lực lớn

Newcastle đã thua khá đau ở trận derby Tyneside, nhưng tuần trước họ cầm chân Chelsea 2-2 nhờ cú đúp của Nick Woltemade, dù nhiều fan cảm thấy đáng lẽ “The Magpies” đã phải thắng nếu không vì những sai lầm phòng ngự ở hiệp 2. Phong độ bất ổn (6 thắng – 5 hòa – 6 thua) khiến Newcastle vẫn chưa vượt lên top 10, dù vậy họ chỉ còn kém MU 3 điểm.

Khâu ghi bàn mùa này của Newcastle không ổn lắm khi chỉ Woltemade lập công đều đặn. Giờ đến hàng thủ làm HLV Eddie Howe lo nghĩ, Newcastle cũng như MU đã không giữ sạch lưới trong 10 trận liên tiếp, khiến một số trận họ không giữ được 3 điểm dù hàng công được việc. Ngoài ra, phong độ sân khách của đội bóng vùng Đông Bắc khá kém với chỉ 1 trận thắng.