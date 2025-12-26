Trực tiếp bóng đá MU - Newcastle: "Quỷ đỏ" vùng vẫy thoát khủng hoảng (Ngoại hạng Anh)
(3h, 27/12, vòng 18 Ngoại hạng Anh) MU tiếp Newcastle trên sân nhà với những nỗi âu lo. Lực lượng của "Quỷ đỏ" sứt mẻ nghiêm trọng trước khi bước vào trận đấu.
Premier League | 3h, 27/12 | Old Trafford
Lammens
Yoro
Heaven
Shaw
Dalot
Casemiro
Martinez
Dorgu
Mount
Cunha
Sesko
Pope
Miley
Thiaw
Schar
Hall
Guimaraes
Tonali
Joelinton
Murphy
Woltemade
Gordon
"Quỷ Đỏ" và bài toán không Fernandes
Lễ Giáng sinh của MU không được vui lắm, khi một người cũ của Man City đã làm “Quỷ Đỏ” thất bại ở vòng đấu trước. Cú đúp của Morgan Rogers mang lại thắng lợi 2-1 cho Aston Villa, và MU không những đứt mạch 4 trận bất bại mà còn tiếp tục đứng ngoài top 5 dù đã có rất nhiều cơ hội vươn lên khu vực này trong 2 tháng qua.
Không những thua, MU còn mất Bruno Fernandes do chấn thương, và họ cũng đã phải nhả Mazraoui, Mbeumo và Diallo về đá tuyển ở CAN. HLV Ruben Amorim càng thêm khổ khi trước trận này, đến lượt Kobbie Mainoo được xác nhận không thể thi đấu vì bị đau trong lúc tập.
MU từ mùa 2022/23 đến nay đã đá 7 trận không có Fernandes trong đội hình và hòa 1 thua 6 trong 7 trận đó. Không chỉ mất nhân vật chủ lực của hàng tấn công, MU còn đang lung lay ở tuyến sau khi đã không giữ sạch lưới trong 10 trận liên tiếp.
Newcastle cũng chịu áp lực lớn
Newcastle đã thua khá đau ở trận derby Tyneside, nhưng tuần trước họ cầm chân Chelsea 2-2 nhờ cú đúp của Nick Woltemade, dù nhiều fan cảm thấy đáng lẽ “The Magpies” đã phải thắng nếu không vì những sai lầm phòng ngự ở hiệp 2. Phong độ bất ổn (6 thắng – 5 hòa – 6 thua) khiến Newcastle vẫn chưa vượt lên top 10, dù vậy họ chỉ còn kém MU 3 điểm.
Khâu ghi bàn mùa này của Newcastle không ổn lắm khi chỉ Woltemade lập công đều đặn. Giờ đến hàng thủ làm HLV Eddie Howe lo nghĩ, Newcastle cũng như MU đã không giữ sạch lưới trong 10 trận liên tiếp, khiến một số trận họ không giữ được 3 điểm dù hàng công được việc. Ngoài ra, phong độ sân khách của đội bóng vùng Đông Bắc khá kém với chỉ 1 trận thắng.
