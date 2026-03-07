Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Ấn Độ - Nhật Bản: Sút phạt đền ghi bàn thứ 5 (Asian Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay

(Bảng C Asian Cup nữ 2026) ĐT nữ Nhật Bản nâng tỷ số lên 5-0 trước Ấn Độ ở thời gian bù giờ hiệp một.

18h, 7/3 | HBF Park

Nữ Ấn Độ
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Ấn Độ - Nhật Bản: Sút phạt đền ghi bàn thứ 5 (Asian Cup) - 1
0 - 5
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Ấn Độ - Nhật Bản: Sút phạt đền ghi bàn thứ 5 (Asian Cup) - 1
Nữ Nhật Bản
(H1: 0-5)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận
Xem video 4' Yamamoto
Xem video 13' Hasegawa
Xem video 20' Miyazawa
Xem video 35' Miyazawa
Xem video 45+5' Seike

Tình huống nổi bật

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Ấn Độ - Nhật Bản: Sút phạt đền ghi bàn thứ 5 (Asian Cup) - 1

HẾT HIỆP MỘT

Nhật Bản tạm dẫn Ấn Độ 5-0.

45+5’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Ấn Độ - Nhật Bản: Sút phạt đền ghi bàn thứ 5 (Asian Cup) - 1

VÀO!! ĐT NỮ NHẬT BẢN GHI BÀN THỨ 5!!

Seike dứt điểm thành công trên chấm phạt đền, nâng tỷ số lên 5-0 cho ĐT nữ Nhật Bản. 

45+4’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Ấn Độ - Nhật Bản: Sút phạt đền ghi bàn thứ 5 (Asian Cup) - 1

PHẠT ĐỀN CHO ĐT NỮ NHẬT BẢN!!

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Sweety phạm lỗi với Kumagai trong vòng cấm nên cho ĐT nữ Nhật Bản hưởng phạt đền. 

45’

BÙ GIỜ HIỆP MỘT

Hiệp 1 có 3 phút bù giờ. 

35’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Ấn Độ - Nhật Bản: Sút phạt đền ghi bàn thứ 5 (Asian Cup) - 1

VÀO!! ĐT NHẬT BẢN GHI BÀN THỨ 4!!

Seike chọc khe, Tanaka nhấc chân nhả bóng tinh tế để Miyazawa thoát xuống sút tung lưới Ấn Độ. 

28’

KIỂM SOÁT BÓNG VƯỢT TRỘI

ĐT nữ Nhật Bản đang kiểm soát bóng vượt trội, không cho Ấn Độ có cơ hội triển khai tấn công. 

20’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Ấn Độ - Nhật Bản: Sút phạt đền ghi bàn thứ 5 (Asian Cup) - 1

VÀO!! ĐT NỮ NHẬT BẢN NÂNG TỶ SỐ LÊN 3-0!!

Từ tình huống phối hợp hay của Nhật Bản, Miyazawa đã không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm ở cự li gần, ghi bàn thứ 3 cho Nhật Bản. 

13’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Ấn Độ - Nhật Bản: Sút phạt đền ghi bàn thứ 5 (Asian Cup) - 1

VÀO!! ĐT NỮ NHẬT BẢN GHI BÀN THỨ 2!!

Yamamoto đi bóng xuống đáy biên và chuyền vào thuận lợi để Hasegawa sút tung lưới Ấn Độ. 

12’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Ấn Độ - Nhật Bản: Sút phạt đền ghi bàn thứ 5 (Asian Cup) - 1

KHÔNG VÀO!!

Hayashi sút bóng liên tiếp nhưng cô vừa không vượt qua được hậu vệ đối phương, vừa đưa bóng lên trời.

4’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Ấn Độ - Nhật Bản: Sút phạt đền ghi bàn thứ 5 (Asian Cup) - 1

VÀO!!! ĐT NỮ NHẬT BẢN GHI BÀN MỞ ĐIỂM!!

Sau vài nhịp đi bóng, Yamamoto đã tung ra cú dứt điểm từ xa đầy ngẫu hứng, ghi bàn mở điểm cho ĐT nữ Nhật Bản. 

1’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Ấn Độ - Nhật Bản: Sút phạt đền ghi bàn thứ 5 (Asian Cup) - 1

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU

Nhật Bản giao bóng.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Ấn Độ - Nhật Bản: Sút phạt đền ghi bàn thứ 5 (Asian Cup) - 1
Panthoi, Sweety, Juli, Sangita, Soumya, Sanju, Pyari Xaxa, Martina, Manisha, Aveka, Sarita
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Ấn Độ - Nhật Bản: Sút phạt đền ghi bàn thứ 5 (Asian Cup) - 1
Hirao, Kumagai, Koga, Miyazawa, Seike, Tanaka, Hasegawa, Yamamoto, Hayashi, Moriya, Chiba

Tái hiện chiến thắng đậm? 

ĐT nữ Ấn Độ từng thua với tỷ số 0-7 khi chạm trán Nhật Bản ở vòng loại Olympic vào năm 2023. Đây rõ ràng là nỗi ám ảnh lớn của Ấn Độ. Ở trận đấu tới, Ấn Độ phải thi đấu cẩn trọng và đặt quyết tâm lớn, bằng không họ có nguy cơ nhận thất bại đậm tương tự trước Nhật Bản. 

ĐT nữ Nhật Bản quyết tìm chiến thắng đậm đà

ĐT nữ Nhật Bản được đánh giá cao nhất ở bảng C với đẳng cấp vượt trội. Tuy nhiên, họ chỉ có được chiến thắng với cách biệt 2 bàn trước ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa trong ngày ra quân. Bởi vậy, ĐT nữ Nhật Bản chắc chắn sẽ muốn kiếm chiến thắng đậm đà trước ĐT Ấn Độ, đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng đấu. Thực tế, ĐT Ấn Độ đã thi đấu khá tốt và chỉ thua 1-2 trước ĐT nữ Việt Nam ở lượt đầu. 

Xem trọn vẹn VCK Giải vô địch nữ châu Á (từ 1/3 đến 21/3) trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Video bóng đá nữ Australia - Iran: Áp đảo hoàn toàn, "vùi dập" đối thủ (Asian Cup)
Video bóng đá nữ Australia - Iran: Áp đảo hoàn toàn, "vùi dập" đối thủ (Asian Cup)

Australia áp đảo hoàn toàn so với đối thủ và bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của Iran.

Bấm xem >>

-07/03/2026 12:10 PM (GMT+7)
