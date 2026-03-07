Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Ấn Độ - Nhật Bản: Sút phạt đền ghi bàn thứ 5 (Asian Cup)

18h, 7/3 | HBF Park Nữ Ấn Độ 0 - 5 Nữ Nhật Bản (H1: 0-5) Thông tin trước trận Nữ Ấn Độ vs Nữ Nhật Bản Nữ Nhật Bản Điểm Panthoi Sweety Juli Sangita Soumya Sanju Pyari Xaxa Martina Manisha Aveka Sarita Điểm Hirao Kumagai Koga Miyazawa Seike Tanaka Hasegawa Yamamoto Hayashi Moriya Chiba Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nữ Ấn Độ Nữ Ấn Độ Nữ Nhật Bản Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Xem video 4' Yamamoto Xem video 13' Hasegawa Xem video 20' Miyazawa Xem video 35' Miyazawa Xem video 45+5' Seike Tình huống nổi bật HẾT HIỆP MỘT Nhật Bản tạm dẫn Ấn Độ 5-0. 45+5’ VÀO!! ĐT NỮ NHẬT BẢN GHI BÀN THỨ 5!! Xem video Seike dứt điểm thành công trên chấm phạt đền, nâng tỷ số lên 5-0 cho ĐT nữ Nhật Bản. 45+4’ PHẠT ĐỀN CHO ĐT NỮ NHẬT BẢN!! Xem video Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Sweety phạm lỗi với Kumagai trong vòng cấm nên cho ĐT nữ Nhật Bản hưởng phạt đền. 45’ BÙ GIỜ HIỆP MỘT Hiệp 1 có 3 phút bù giờ. 35’ VÀO!! ĐT NHẬT BẢN GHI BÀN THỨ 4!! Xem video Seike chọc khe, Tanaka nhấc chân nhả bóng tinh tế để Miyazawa thoát xuống sút tung lưới Ấn Độ. 28’ KIỂM SOÁT BÓNG VƯỢT TRỘI ĐT nữ Nhật Bản đang kiểm soát bóng vượt trội, không cho Ấn Độ có cơ hội triển khai tấn công. 20’ VÀO!! ĐT NỮ NHẬT BẢN NÂNG TỶ SỐ LÊN 3-0!! Xem video Từ tình huống phối hợp hay của Nhật Bản, Miyazawa đã không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm ở cự li gần, ghi bàn thứ 3 cho Nhật Bản. 13’ VÀO!! ĐT NỮ NHẬT BẢN GHI BÀN THỨ 2!! Xem video Yamamoto đi bóng xuống đáy biên và chuyền vào thuận lợi để Hasegawa sút tung lưới Ấn Độ. 12’ KHÔNG VÀO!! Xem video Hayashi sút bóng liên tiếp nhưng cô vừa không vượt qua được hậu vệ đối phương, vừa đưa bóng lên trời. 4’ VÀO!!! ĐT NỮ NHẬT BẢN GHI BÀN MỞ ĐIỂM!! Xem video Sau vài nhịp đi bóng, Yamamoto đã tung ra cú dứt điểm từ xa đầy ngẫu hứng, ghi bàn mở điểm cho ĐT nữ Nhật Bản. 1’ TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU Nhật Bản giao bóng. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Panthoi, Sweety, Juli, Sangita, Soumya, Sanju, Pyari Xaxa, Martina, Manisha, Aveka, Sarita Hirao, Kumagai, Koga, Miyazawa, Seike, Tanaka, Hasegawa, Yamamoto, Hayashi, Moriya, Chiba

Tái hiện chiến thắng đậm?

ĐT nữ Ấn Độ từng thua với tỷ số 0-7 khi chạm trán Nhật Bản ở vòng loại Olympic vào năm 2023. Đây rõ ràng là nỗi ám ảnh lớn của Ấn Độ. Ở trận đấu tới, Ấn Độ phải thi đấu cẩn trọng và đặt quyết tâm lớn, bằng không họ có nguy cơ nhận thất bại đậm tương tự trước Nhật Bản.

ĐT nữ Nhật Bản quyết tìm chiến thắng đậm đà

ĐT nữ Nhật Bản được đánh giá cao nhất ở bảng C với đẳng cấp vượt trội. Tuy nhiên, họ chỉ có được chiến thắng với cách biệt 2 bàn trước ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa trong ngày ra quân. Bởi vậy, ĐT nữ Nhật Bản chắc chắn sẽ muốn kiếm chiến thắng đậm đà trước ĐT Ấn Độ, đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng đấu. Thực tế, ĐT Ấn Độ đã thi đấu khá tốt và chỉ thua 1-2 trước ĐT nữ Việt Nam ở lượt đầu.

