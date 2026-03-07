Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Ấn Độ - Nhật Bản: Sút phạt đền ghi bàn thứ 5 (Asian Cup)
(Bảng C Asian Cup nữ 2026) ĐT nữ Nhật Bản nâng tỷ số lên 5-0 trước Ấn Độ ở thời gian bù giờ hiệp một.
18h, 7/3 | HBF Park
Điểm
Panthoi
Sweety
Juli
Sangita
Soumya
Sanju
Pyari Xaxa
Martina
Manisha
Aveka
Sarita
Điểm
Hirao
Kumagai
Koga
Miyazawa
Seike
Tanaka
Hasegawa
Yamamoto
Hayashi
Moriya
Chiba
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
HẾT HIỆP MỘT
Nhật Bản tạm dẫn Ấn Độ 5-0.
45+5’
VÀO!! ĐT NỮ NHẬT BẢN GHI BÀN THỨ 5!!
Seike dứt điểm thành công trên chấm phạt đền, nâng tỷ số lên 5-0 cho ĐT nữ Nhật Bản.
45+4’
PHẠT ĐỀN CHO ĐT NỮ NHẬT BẢN!!
Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Sweety phạm lỗi với Kumagai trong vòng cấm nên cho ĐT nữ Nhật Bản hưởng phạt đền.
45’
BÙ GIỜ HIỆP MỘT
Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
35’
VÀO!! ĐT NHẬT BẢN GHI BÀN THỨ 4!!
Seike chọc khe, Tanaka nhấc chân nhả bóng tinh tế để Miyazawa thoát xuống sút tung lưới Ấn Độ.
28’
KIỂM SOÁT BÓNG VƯỢT TRỘI
ĐT nữ Nhật Bản đang kiểm soát bóng vượt trội, không cho Ấn Độ có cơ hội triển khai tấn công.
20’
VÀO!! ĐT NỮ NHẬT BẢN NÂNG TỶ SỐ LÊN 3-0!!
Từ tình huống phối hợp hay của Nhật Bản, Miyazawa đã không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm ở cự li gần, ghi bàn thứ 3 cho Nhật Bản.
13’
VÀO!! ĐT NỮ NHẬT BẢN GHI BÀN THỨ 2!!
Yamamoto đi bóng xuống đáy biên và chuyền vào thuận lợi để Hasegawa sút tung lưới Ấn Độ.
12’
KHÔNG VÀO!!
Hayashi sút bóng liên tiếp nhưng cô vừa không vượt qua được hậu vệ đối phương, vừa đưa bóng lên trời.
4’
VÀO!!! ĐT NỮ NHẬT BẢN GHI BÀN MỞ ĐIỂM!!
Sau vài nhịp đi bóng, Yamamoto đã tung ra cú dứt điểm từ xa đầy ngẫu hứng, ghi bàn mở điểm cho ĐT nữ Nhật Bản.
1’
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU
Nhật Bản giao bóng.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Tái hiện chiến thắng đậm?
ĐT nữ Ấn Độ từng thua với tỷ số 0-7 khi chạm trán Nhật Bản ở vòng loại Olympic vào năm 2023. Đây rõ ràng là nỗi ám ảnh lớn của Ấn Độ. Ở trận đấu tới, Ấn Độ phải thi đấu cẩn trọng và đặt quyết tâm lớn, bằng không họ có nguy cơ nhận thất bại đậm tương tự trước Nhật Bản.
ĐT nữ Nhật Bản quyết tìm chiến thắng đậm đà
ĐT nữ Nhật Bản được đánh giá cao nhất ở bảng C với đẳng cấp vượt trội. Tuy nhiên, họ chỉ có được chiến thắng với cách biệt 2 bàn trước ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa trong ngày ra quân. Bởi vậy, ĐT nữ Nhật Bản chắc chắn sẽ muốn kiếm chiến thắng đậm đà trước ĐT Ấn Độ, đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng đấu. Thực tế, ĐT Ấn Độ đã thi đấu khá tốt và chỉ thua 1-2 trước ĐT nữ Việt Nam ở lượt đầu.
Xem trọn vẹn VCK Giải vô địch nữ châu Á (từ 1/3 đến 21/3) trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.
Australia áp đảo hoàn toàn so với đối thủ và bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của Iran.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-07/03/2026 12:10 PM (GMT+7)