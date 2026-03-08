Trực tiếp bóng đá Hà Nội - Công an Hà Nội: Rực lửa derby, xây chắc ngôi đầu (V-League)
(19h15, 8/3, vòng 15) Công an Hà Nội sẽ tiến gần hơn tới chức vô địch V-League nếu đánh bại Hà Nội trong trận derby thủ đô.
V-League | 19h15, 8/3 | SVĐ Hàng Đẫy
Điểm
Văn Xuân
Xuân Mạnh
Duy Mạnh
Adriel
Công Nhật
Hùng Dũng
Luiz Fernando
Hai Long
Hoàng Hên
Văn Quyết
Fisher
Điểm
Nguyễn Filip
Văn Hậu
Việt Anh
Đình Trọng
Văn Đô
Thành Long
Vitao
Leo Artur
Quang Hải
Đình Bắc
Alan
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Cơ hội bỏ xa Ninh Bình
Ninh Bình đã bất ngờ bị đội áp chót Đà Nẵng cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà hôm 7/3. Trên bảng xếp hạng, đội bóng Cố đô Hoa Lư hiện kém Công an Hà Nội 7 điểm và đã đá nhiều hơn 2 trận. Có thể nói, thầy trò HLV Mano Polking đã chạm một tay vào danh hiệu V-League mùa này. Để tiến gần hơn tới chức vô địch, Công an Hà Nội cần đánh bại Hà Nội trên sân Hàng Đẫy trong trận derby thủ đô tối nay (8/3).
(Vòng 14) Công an Hà Nội đã trải qua những giây phút vô cùng khó khăn trước HAGL, đặc biệt trong hiệp đấu đầu tiên.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-08/03/2026 11:59 AM (GMT+7)