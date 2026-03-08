Trực tiếp bóng đá Hà Nội - Công an Hà Nội: Rực lửa derby, xây chắc ngôi đầu (V-League)

V-League | 19h15, 8/3 | SVĐ Hàng Đẫy Hà Nội 0 - 0 Công an Hà Nội (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Hà Nội vs Công an Hà Nội Công an Hà Nội Điểm Văn Xuân Xuân Mạnh Duy Mạnh Adriel Công Nhật Hùng Dũng Luiz Fernando Hai Long Hoàng Hên Văn Quyết Fisher Điểm Nguyễn Filip Văn Hậu Việt Anh Đình Trọng Văn Đô Thành Long Vitao Leo Artur Quang Hải Đình Bắc Alan Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Hà Nội Hà Nội Công an Hà Nội Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Xuân, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Adriel, Công Nhật, Hùng Dũng, Luiz Fernando, Hai Long, Hoàng Hên, Văn Quyết, Fisher Nguyễn Filip, Văn Hậu, Việt Anh, Đình Trọng, Văn Đô, Thành Long, Vitao, Leo Artur, Quang Hải, Đình Bắc, Alan

Cơ hội bỏ xa Ninh Bình

Ninh Bình đã bất ngờ bị đội áp chót Đà Nẵng cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà hôm 7/3. Trên bảng xếp hạng, đội bóng Cố đô Hoa Lư hiện kém Công an Hà Nội 7 điểm và đã đá nhiều hơn 2 trận. Có thể nói, thầy trò HLV Mano Polking đã chạm một tay vào danh hiệu V-League mùa này. Để tiến gần hơn tới chức vô địch, Công an Hà Nội cần đánh bại Hà Nội trên sân Hàng Đẫy trong trận derby thủ đô tối nay (8/3).

