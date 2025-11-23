Trực tiếp bóng đá Elche - Real Madrid: Quyết đòi lại ngôi đầu (La Liga)
(3h, 24/11, vòng 13 La Liga) Real Madrid cần 3 điểm để đòi lại ngôi đầu từ tay đại kình địch Barcelona.
Laliga | 3h, 24/11 | Estadio Manuel Martínez Valero
Điểm
Dituro
Nunez
Affengruber
Chust
Pedrosa
Aguado
Josan
Febas
Mendoza
Mir
Rodriguez
Điểm
Courtois
Alexander Arnold
Asencio
Huijsen
Carreras
Camavinga
Valverde
Guler
Bellingham
Vinicius
Mbappe
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Chủ nhà đang có phong độ không tốt
Giai đoạn mở màn chiến dịch 2025-2026 của Elche diễn ra tương đối thuận lợi. Với thành tích 3 thắng, 6 hòa và 3 thua, đoàn quân của HLV Eder Sarabia đã thu về 15 điểm, tạm xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng, chỉ kém Espanyol - đội đứng thứ sáu - đúng 3 điểm.
Tuy nhiên, Elche vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng ở La Liga kể từ cối tháng 9. Họ để thua 3 và hòa 2 trong 5 vòng đấu gần nhất tại hạng đấu cao nhất Tây Ban Nha.
Nhiệm vụ đòi lại ngôi đầu
Real Madrid có trận hòa đáng thất vọng trước Rayo Vallecano trước khi đợt tập trung ĐTQG tháng 11 bắt đầu. Chính vì thế, họ đã tụt xuống vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau khi Barcelona giành chiến thắng trong trận đấu sớm. Bởi vậy, nhiệm vụ của thầy trò Xabi Alonso là phải giành trọn 3 điểm trước Elche để đòi lại ngôi đầu bảng.
Barcelona có được niềm vui lớn trước Athletic Bilbao ở vòng 13 La Liga, qua đấy tạm vượt mặt Real Madrid.
