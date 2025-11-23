Trực tiếp bóng đá Elche - Real Madrid: Quyết đòi lại ngôi đầu (La Liga)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Leeds United vs Aston Villa
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
RB Leipzig vs Werder Bremen
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Real Betis vs Girona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Brest vs Metz
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Metz - MET Metz
-
Arsenal vs Tottenham Hotspur
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Getafe vs Atlético de Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Milan
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Lille vs Paris FC
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Elche vs Real Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester United vs Everton
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Ajax vs Benfica
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Napoli vs Qarabağ
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Olympique Marseille vs Newcastle United
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester City vs Bayer Leverkusen
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Bodø / Glimt vs Juventus
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Chelsea vs Barcelona
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Borussia Dortmund vs Villarreal
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Pafos vs Monaco
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Paris Saint-Germain vs Tottenham Hotspur
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Olympiakos Piraeus vs Real Madrid
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Liverpool vs PSV
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Atlético de Madrid vs Inter Milan
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Arsenal vs Bayern Munich
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-

(3h, 24/11, vòng 13 La Liga) Real Madrid cần 3 điểm để đòi lại ngôi đầu từ tay đại kình địch Barcelona.

  

Laliga | 3h, 24/11 | Estadio Manuel Martínez Valero

Elche
Trực tiếp bóng đá Elche - Real Madrid: Quyết đòi lại ngôi đầu (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Elche - Real Madrid: Quyết đòi lại ngôi đầu (La Liga) - 1
Real Madrid
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Elche - Real Madrid: Quyết đòi lại ngôi đầu (La Liga) - 1
Dituro, Nunez, Affengruber, Chust, Pedrosa, Aguado, Josan, Febas, Mendoza, Mir, Rodriguez
Trực tiếp bóng đá Elche - Real Madrid: Quyết đòi lại ngôi đầu (La Liga) - 1
Courtois, Alexander Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras, Camavinga, Valverde, Guler, Bellingham, Vinicius, Mbappe

Chủ nhà đang có phong độ không tốt

Giai đoạn mở màn chiến dịch 2025-2026 của Elche diễn ra tương đối thuận lợi. Với thành tích 3 thắng, 6 hòa và 3 thua, đoàn quân của HLV Eder Sarabia đã thu về 15 điểm, tạm xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng, chỉ kém Espanyol - đội đứng thứ sáu - đúng 3 điểm.

Tuy nhiên, Elche vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng ở La Liga kể từ cối tháng 9. Họ để thua 3 và hòa 2 trong 5 vòng đấu gần nhất tại hạng đấu cao nhất Tây Ban Nha.

Nhiệm vụ đòi lại ngôi đầu

Real Madrid có trận hòa đáng thất vọng trước Rayo Vallecano trước khi đợt tập trung ĐTQG tháng 11 bắt đầu. Chính vì thế, họ đã tụt xuống vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau khi Barcelona giành chiến thắng trong trận đấu sớm. Bởi vậy, nhiệm vụ của thầy trò Xabi Alonso là phải giành trọn 3 điểm trước Elche để đòi lại ngôi đầu bảng. 

Nóng rực bảng xếp hạng La Liga: Barcelona thắng tưng bừng, chiếm ngôi đầu của Real
Nóng rực bảng xếp hạng La Liga: Barcelona thắng tưng bừng, chiếm ngôi đầu của Real

Barcelona có được niềm vui lớn trước Athletic Bilbao ở vòng 13 La Liga, qua đấy tạm vượt mặt Real Madrid.

Bấm xem >>

23/11/2025 16:14 PM (GMT+7)
