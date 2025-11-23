Trực tiếp bóng đá Elche - Real Madrid: Quyết đòi lại ngôi đầu (La Liga)

Laliga | 3h, 24/11 | Estadio Manuel Martínez Valero Elche 0 - 0 Real Madrid (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Elche vs Real Madrid Real Madrid Điểm Dituro Nunez Affengruber Chust Pedrosa Aguado Josan Febas Mendoza Mir Rodriguez Điểm Courtois Alexander Arnold Asencio Huijsen Carreras Camavinga Valverde Guler Bellingham Vinicius Mbappe Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Elche Elche Real Madrid Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Dituro, Nunez, Affengruber, Chust, Pedrosa, Aguado, Josan, Febas, Mendoza, Mir, Rodriguez Courtois, Alexander Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras, Camavinga, Valverde, Guler, Bellingham, Vinicius, Mbappe

Chủ nhà đang có phong độ không tốt

Giai đoạn mở màn chiến dịch 2025-2026 của Elche diễn ra tương đối thuận lợi. Với thành tích 3 thắng, 6 hòa và 3 thua, đoàn quân của HLV Eder Sarabia đã thu về 15 điểm, tạm xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng, chỉ kém Espanyol - đội đứng thứ sáu - đúng 3 điểm.

Tuy nhiên, Elche vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng ở La Liga kể từ cối tháng 9. Họ để thua 3 và hòa 2 trong 5 vòng đấu gần nhất tại hạng đấu cao nhất Tây Ban Nha.

Nhiệm vụ đòi lại ngôi đầu

Real Madrid có trận hòa đáng thất vọng trước Rayo Vallecano trước khi đợt tập trung ĐTQG tháng 11 bắt đầu. Chính vì thế, họ đã tụt xuống vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau khi Barcelona giành chiến thắng trong trận đấu sớm. Bởi vậy, nhiệm vụ của thầy trò Xabi Alonso là phải giành trọn 3 điểm trước Elche để đòi lại ngôi đầu bảng.