Trực tiếp bóng đá Real Betis - Girona: Đội Antony nắm nhiều lợi thế (La Liga)

Laliga | 22h15, 23/11 | Estadio de La Cartuja Real Betis 0 - 0 Girona (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Real Betis vs Girona ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Alvaro Valles, Bellerin, Natan, Bartra, Rodriguez, Amrabat, Fornals, Antony, Lo Celso, Riquelme, Hernandez Gazzaniga, Martinez, Reis, Rincon, Moreno, Tsygankov, Ounahi, Witsel, Martin, Roca, Vanat

Real Betis bước vào vòng 13 La Liga với tinh thần lên cao khi đang xếp thứ 5 tại BXH với 20 điểm và chỉ còn cách Atletico đúng 5 điểm. Mục tiêu của thầy trò HLV Pellegrini giờ không chỉ là giữ chỗ trong top 5, mà còn muốn thổi hơi nóng vào nhóm dẫn đầu.

Trái ngược hoàn toàn, Girona đang chìm sâu trong khủng hoảng. Đội bóng của HLV Míchel Sanchez rơi xuống vị trí thứ 18 với vỏn vẹn 10 điểm. Phong độ tụt dốc khiến Girona phải đối mặt thử thách lớn khi làm khách trước một Betis đang chơi ngày càng ổn định.

Với phong độ bất bại 4 trận liên tiếp, Real Betis còn có điểm tựa quan trọng từ sân nhà - nơi họ mới thua duy nhất 1 trận trong 6 lần đón khách gần đây. Ngược lại, Girona từ đầu mùa 2025/26 đến nay mới có đúng 1 chiến thắng trên sân khách.

Không dừng lại ở đó, lịch sử đối đầu cũng chống lại Girona: 10 lần gặp nhau gần nhất, họ chỉ thắng Betis đúng 1 trận. Với những gì đang diễn ra, rất có thể Real Betis sẽ tận dụng triệt để cơ hội để bỏ túi 3 điểm ở màn so tài sắp tới.