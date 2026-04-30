Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

moyuka-vs-lucie
L'Open 35 de Saint Malo
Moyuka Uchijima 2
Lucie Nguyen Tan 0
jannik-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Jannik Sinner 2
Rafael Jodar 0
marta-vs-linda
Mutua Madrid Open
Marta Kostyuk 2
Linda Noskova 0
arthur-vs-jiri
Mutua Madrid Open
Arthur Fils 2
Jiri Lehecka 0

Tennis đỉnh cao Madrid Open: Zverev phục hận Cobolli, Ruud đối đầu ẩn số Blockx

ATP World Tour Masters 1000 Alexander Zverev

(Tin thể thao, dự đoán tennis) Tứ kết Madrid Open bùng nổ với hai cặp đấu hấp dẫn, Alexander Zverev tái đấu Flavio Cobolli đầy duyên nợ, còn Casper Ruud đối đầu hiện tượng trẻ Alexander Blockx.

  

Alexander Zverev - Flavio Cobolli: Khoảng 1h, 1/5 (tứ kết đơn nam Madrid Open)

Cuộc tái đấu giữa Zverev (Đức, số 3 ATP) và Cobolli (Ý, số 13) tại Madrid Open mang đến kịch bản khó lường, khi cả hai đều đang đạt phong độ cao và đã hiểu rõ điểm mạnh của nhau.

Zverev (bên trái) gặp lại người thắng anh tại Munich Open 2026, Cobolli (bên phải)

Zverev (bên trái) gặp lại người thắng anh tại Munich Open 2026, Cobolli (bên phải)

Zverev tiếp tục cho thấy bản lĩnh của một ứng viên hàng đầu. Dù không ít lần bị đẩy vào thế khó, tay vợt Đức vẫn duy trì sự ổn định nhờ khả năng giao bóng chắc tay và xử lý tốt ở những thời điểm quyết định. Các chiến thắng gần đây đều cho thấy anh kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu, đặc biệt là khả năng tăng tốc ở cuối set, yếu tố thường xuyên tạo khác biệt.

Ở chiều ngược lại, Cobolli đang nổi lên như một “kẻ phá bĩnh” thực thụ trên sân đất nện. Chiến thắng trước Daniil Medvedev là minh chứng rõ ràng cho sự tiến bộ của tay vợt Italia. Lối chơi giàu năng lượng, kết hợp giữa phòng ngự bền bỉ và những pha tấn công bất ngờ giúp Cobolli đủ sức kéo các đối thủ lớn vào thế giằng co.

Thống kê đối đầu phần nào nghiêng về Zverev, nhưng đáng chú ý Cobolli đã thắng ở lần gặp gần nhất trên sân đất nện. Điều đó cho thấy tay vợt Ý hoàn toàn có thể gây khó khăn nếu duy trì được cường độ và sự ổn định trong các game giao bóng.

Dù vậy, xét tổng thể, Zverev vẫn nhỉnh hơn về kinh nghiệm, khả năng kiểm soát thế trận và độ “lì” trong những thời khắc then chốt. Nếu hạn chế sai số, đặc biệt là lỗi giao bóng kép, tay vợt Đức có đủ cơ sở để tái lập thế thượng phong.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng 2-1.

Casper Ruud - Alexander Blockx: Khoảng 18h, 30/4 (tứ kết đơn nam Madrid Open)

Ruud (hạng 15) bước vào trận đấu với phong độ cực kỳ ấn tượng. Tay vợt Na Uy vừa có chiến thắng chất lượng trước Stefanos Tsitsipas, qua đó nối dài chuỗi trận thắng thuyết phục tại Madrid. Lối chơi giàu thể lực, khả năng kiểm soát bóng bền và sự ổn định trong các game cầm giao bóng tiếp tục là điểm tựa giúp Ruud trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Blockx (bên trái) sẽ phải chạm trán nhà đương kim vô địch Madrid Open, Ruud (bên phải)

Blockx (bên trái) sẽ phải chạm trán nhà đương kim vô địch Madrid Open, Ruud (bên phải)

Ở chiều ngược lại, Blockx (Bỉ, hạng 69) chính là một trong những bất ngờ lớn nhất của giải. Tay vợt người Bỉ đã lần lượt đánh bại nhiều đối thủ đáng gờm như Felix Auger-Aliassime và Francisco Cerundolo để tiến vào tứ kết. Điểm mạnh của Blockx nằm ở sự tự tin, khả năng phản công nhanh và tâm lý thi đấu không sợ hãi trước các đối thủ lớn.

Đây là lần đầu hai tay vợt gặp nhau, và sự khác biệt về kinh nghiệm ở những vòng đấu sâu là yếu tố đáng chú ý. Ruud sở hữu bản lĩnh thi đấu đã được kiểm chứng ở các giải lớn, trong khi Blockx dù đang thăng hoa nhưng vẫn là ẩn số khi đối mặt sức ép thực sự ở vòng tứ kết Masters 1000.

Nếu duy trì được sự chắc chắn và kéo trận đấu vào những loạt rally dài, Ruud nhiều khả năng sẽ dần bóp nghẹt thế trận. Tuy nhiên, nếu Blockx tiếp tục duy trì sự hưng phấn và tận dụng tốt các cơ hội bẻ game, trận đấu hoàn toàn có thể xuất hiện bất ngờ.

Dự đoán kết quả: Ruud thắng 2-1.

Hai trận bán kết Madrid Open 2026

Andreeva - Baptiste: Khoảng 21h, 30/4

Mirra Andreeva (hạt giống số 8) chạm trán hiện tượng Hailey Baptiste trong màn so tài giữa bản lĩnh và cảm hứng. Baptiste vừa tạo địa chấn khi lội ngược dòng trước Aryna Sabalenka, trong khi Andreeva ổn định hơn và đang dẫn đối đầu 1-0. Dự đoán: Andreeva thắng 2-1.

Kostyuk - Potapova: Khoảng 2h30, 01/05

Marta Kostyuk thể hiện phong độ hủy diệt khi chưa thua set nào, nhưng Anastasia Potapova lại là câu chuyện cổ tích của giải với hành trình “lucky loser” (nhận suất may mắn). Thành tích đối đầu 2-2 khiến cặp đấu này cân bằng tuyệt đối, nơi sự ổn định của Kostyuk đối đầu tinh thần không còn gì để mất của Potapova. Dự đoán: Kostyuk thắng 2-0.

Lịch thi đấu ngày 30/4

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Tennis ATP 1000 - Madrid Open - tứ kết

Thứ năm, 30/04/2026

18:00

Casper Ruud

Alexander Blockx

On Sports News

Thứ sáu, 01/05/2026

01:00

Flavio Cobolli

Alexander Zverev

On Sports News

Tennis WTA 1000 - Madrid Open - bán kết

Thứ năm, 30/04/2026

21:00

Hailey Baptiste

Mirra Andreeva

Thứ sáu, 01/05/2026

02:30

Marta Kostyuk

Anastasia Potapova

8

Video tennis Mensik - Zverev: Sảy chân ở tie-break, kịch tính set 3 (Madrid Open)
(Vòng 4) Alexander Zverev trải qua những khoảnh khắc "nín thở" khi đối đầu tay vợt hạng 27 thế giới.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/04/2026 08:10 AM (GMT+7)
Tin liên quan
ATP World Tour Masters 1000 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN