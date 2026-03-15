Thủ môn Lammens của MU lắm "chiêu trò" hàng đầu Ngoại hạng Anh

🔴 Lammens đẩy luật mới Ngoại hạng Anh tới giới hạn

Senne Lammens gia nhập Man Utd vào mùa hè năm ngoái, đúng thời điểm giải Ngoại hạng Anh áp dụng một luật mới dành cho các thủ môn. Người gác đền 23 tuổi mang lại sự điềm tĩnh trước khung thành mà “Quỷ đỏ” từng thiếu, anh có 5 trận giữ sạch lưới sau 23 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, góp phần giúp “Quỷ đỏ” vươn lên vị trí thứ 3.

Senne Lammens nhanh chóng chiếm suất bắt chính tại MU sau khi gia nhập từ Royal Antwerp

Lammens cũng tỏ ra rất biết chiêu trò. Trước đây luật cũ ở Premier League chỉ giới hạn thủ môn giữ bóng tối đa 6 giây, nhưng gần như không có hình phạt rõ ràng. Đúng ở mùa này Premier League ban hành quy định mới, nếu thủ môn giữ bóng quá 8 giây trọng tài sẽ cho đội đối phương hưởng một quả phạt góc, xem như hình phạt cho hành vi câu giờ.

📊 Thống kê cho thấy Lammens giữ bóng lâu nhất giải

Dù vậy, Lammens tỏ ra rất láu cá trong cách anh giữ bóng. Anh đang dẫn đầu danh sách giữ bóng lâu nhất trong các thủ môn ở Premier League mùa này. Thống kê từ The Athletic cho thấy mỗi khi bắt hoặc ôm gọn bóng, thủ môn người Bỉ giữ bóng trung bình 7,68 giây - chỉ kém giới hạn cho phép 0,32 giây.

Thời gian giữ bóng của Lammens so với các thủ môn tại Ngoại hạng Anh

Người xếp sau Lammens là Bart Verbruggen của Brighton có thời gian giữ bóng trung bình 6,52 giây. Thủ môn số 1 của đội tuyển Anh Jordan Pickford chỉ kém Verbruggen 0,02 giây và là người cuối cùng trong những thủ môn giữ bóng quá 6 giây.

Ở chiều ngược lại, những thủ môn phát bóng nhanh nhất giải gồm David Raya của Arsenal, Djordje Petrovic của Bournemouth và Nick Pope của Newcastle. Trong đó, Pope là người đưa bóng trở lại cuộc chơi nhanh nhất Ngoại hạng Anh. Cựu thủ môn của Burnley trung bình chỉ giữ bóng 3,33 giây, còn Petrovic là 3,42 giây. Người đứng thứ 3 trong danh sách phát bóng nhanh là Raya, khi thủ môn của Arsenal thả bóng sau trung bình 3,96 giây.

Vì sao Lammens lại giữ bóng lâu? Một giả thuyết được đưa ra để lý giải là việc MU có nhiều cầu thủ khá chậm trong việc di chuyển về vị trí trong đội hình sau khi đội giảnh lại quyền kiểm soát bóng, nhất là các tiền vệ. Do đó Lammens không vội ném hay chuyền bóng đi, anh chờ những Casemiro hay đôi lúc là Maguire chuẩn bị rồi mới ném hay đá quả bóng lên.

Thực tế Andre Onana khi còn bắt ở MU cũng đã giữ bóng khá lâu, không vội đưa vào trong cuộc, nên đây có thể là một chỉ thị từ ban huấn luyện cho các thủ môn MU đã có từ lúc Ruben Amorim còn dẫn dắt.