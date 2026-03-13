Thần đồng MU 15 tuổi khiến các đàn anh đội một "tròn mắt", Mbeumo khen rất khỏe

JJ Gabriel đã ghi tới 20 bàn thắng chỉ sau 22 lần ra sân cho đội U18 MU. Sau khi lập kỷ lục trở thành cầu thủ trẻ nhất ra mắt đội U18 ở tuổi 14, anh không ít lần được tập luyện cùng đội một "Quỷ đỏ" tại trung tâm huấn luyện Carrington, chứng tỏ được các HLV đánh giá cao. Gần đây, ngôi sao trẻ sinh năm 2010 có mặt trong buổi tập của MU chuẩn bị cho trận gặp Aston Villa tại vòng 30 Ngoại hạng Anh.

Mbeumo là cầu thủ thuộc đội một MU mới nhất lên tiếng về sự phát triển của JJ Gabriel. Trong cuộc phỏng vấn với Zack En Roue Libre (trích dẫn qua Metro Sport), tiền đạo này chia sẻ: "JJ Gabriel rất khỏe, thằng nhóc nhỏ con này khỏe lắm. Đây thực sự là hiện tượng. Cậu ấy mới 15 tuổi. Ban đầu cứ ngỡ cậu ấy chỉ là đứa trẻ, nhưng sau khi tập luyện khá nhiều với chúng tôi, bạn có thể thấy và cảm nhận rõ ràng rằng thằng nhóc này có điều gì đó đặc biệt".

JJ Gabriel (bên phải) có cơ hội tập luyện với Mbeumo

Mbeumo còn nhấn mạnh rằng những gì JJ Gabriel thể hiện trông "dễ dàng" dù không tập với các cầu thủ đồng trang lứa: "Thực ra cậu ấy chơi như một tiền vệ cánh, rất khéo léo rê bóng dù cho có làm việc đó ở khu vực trước vòng cấm. Tôi thấy cậu ấy rất hay, thật đấy".

Chưa hết, Mbeumo cũng dành lời khen cho sự điềm tĩnh của JJ Gabriel: "Trong tình huống đấu tay đôi, thường thì khi còn trẻ các cầu thủ hay do dự. Nhưng tôi thấy cậu ấy đã có sự lạnh lùng. Chúng tôi đã chứng kiến JJ Gabriel ghi những bàn thắng đẹp mắt, cậu ấy có những cú sút tốt. Về mặt kỹ thuật thì JJ Gabriel rất vững".

Dù người hâm mộ đang háo hức chờ xem JJ Gabriel ra sân, quy định về độ tuổi khiến anh khó có thể ra mắt chính thức ở đội một MU trước mùa giải 2026/27.