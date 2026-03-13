Thần đồng MU 15 tuổi khiến các đàn anh đội một "tròn mắt", Mbeumo khen rất khỏe

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thép Xanh Nam Định vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Borussia M'gladbach vs St. Pauli
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Olympique Marseille vs Auxerre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Ninh Bình vs Công An Hà Nội
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Inter Milan vs Atalanta
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Borussia Dortmund vs Augsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Getafe
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Lecce
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Udinese vs Juventus
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Elche
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Monaco vs Brest
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Sevilla
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Real Betis vs Celta de Vigo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Stuttgart vs RB Leipzig
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Rennes vs Lille
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sporting CP vs Bodø / Glimt
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Manchester City vs Real Madrid
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Barcelona vs Newcastle United
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Liverpool vs Galatasaray
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Bayern Munich vs Atalanta
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Midtjylland vs Nottingham Forest
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Porto vs Stuttgart
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Aston Villa vs Lille
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Real Betis vs Panathinaikos
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Thần đồng MU 15 tuổi khiến các đàn anh đội một "tròn mắt", Mbeumo khen rất khỏe

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United

Học viện Carrington của MU đang sản sinh ra những tài năng đầy hứa hẹn, nhưng hiếm ai tạo được tiếng vang lớn như JJ Gabriel.

   

JJ Gabriel đã ghi tới 20 bàn thắng chỉ sau 22 lần ra sân cho đội U18 MU. Sau khi lập kỷ lục trở thành cầu thủ trẻ nhất ra mắt đội U18 ở tuổi 14, anh không ít lần được tập luyện cùng đội một "Quỷ đỏ" tại trung tâm huấn luyện Carrington, chứng tỏ được các HLV đánh giá cao. Gần đây, ngôi sao trẻ sinh năm 2010 có mặt trong buổi tập của MU chuẩn bị cho trận gặp Aston Villa tại vòng 30 Ngoại hạng Anh.

Mbeumo là cầu thủ thuộc đội một MU mới nhất lên tiếng về sự phát triển của JJ Gabriel. Trong cuộc phỏng vấn với Zack En Roue Libre (trích dẫn qua Metro Sport), tiền đạo này chia sẻ: "JJ Gabriel rất khỏe, thằng nhóc nhỏ con này khỏe lắm. Đây thực sự là hiện tượng. Cậu ấy mới 15 tuổi. Ban đầu cứ ngỡ cậu ấy chỉ là đứa trẻ, nhưng sau khi tập luyện khá nhiều với chúng tôi, bạn có thể thấy và cảm nhận rõ ràng rằng thằng nhóc này có điều gì đó đặc biệt".

JJ Gabriel (bên phải) có cơ hội tập luyện với Mbeumo

JJ Gabriel (bên phải) có cơ hội tập luyện với Mbeumo

Mbeumo còn nhấn mạnh rằng những gì JJ Gabriel thể hiện trông "dễ dàng" dù không tập với các cầu thủ đồng trang lứa: "Thực ra cậu ấy chơi như một tiền vệ cánh, rất khéo léo rê bóng dù cho có làm việc đó ở khu vực trước vòng cấm. Tôi thấy cậu ấy rất hay, thật đấy".

Chưa hết, Mbeumo cũng dành lời khen cho sự điềm tĩnh của JJ Gabriel: "Trong tình huống đấu tay đôi, thường thì khi còn trẻ các cầu thủ hay do dự. Nhưng tôi thấy cậu ấy đã có sự lạnh lùng. Chúng tôi đã chứng kiến JJ Gabriel ghi những bàn thắng đẹp mắt, cậu ấy có những cú sút tốt. Về mặt kỹ thuật thì JJ Gabriel rất vững".

Dù người hâm mộ đang háo hức chờ xem JJ Gabriel ra sân, quy định về độ tuổi khiến anh khó có thể ra mắt chính thức ở đội một MU trước mùa giải 2026/27. 

MU nổi giận vì lịch thi đấu “khó chịu”, khiếu nại BTC Ngoại hạng Anh
MU nổi giận vì lịch thi đấu “khó chịu”, khiếu nại BTC Ngoại hạng Anh

MU được cho là đã gửi khiếu nại tới Premier League sau khi lịch thi đấu phải đá dày đặc và xuất hiện những quãng nghỉ dài bất thường giữa các vòng...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/03/2026 08:32 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN