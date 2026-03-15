Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Crystal Palace vs Leeds United
Manchester United vs Aston Villa
Nottingham Forest vs Fulham
Barcelona vs Sevilla
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Real Betis vs Celta de Vigo
Stuttgart vs RB Leipzig
Lazio vs Milan
Rennes vs Lille
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Sporting CP vs Bodø / Glimt
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Manchester City vs Real Madrid
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Barcelona vs Newcastle United
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Liverpool vs Galatasaray
Bayern Munich vs Atalanta
Midtjylland vs Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Roma vs Bologna
Aston Villa vs Lille
Real Betis vs Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Fulham vs Burnley
Everton vs Chelsea
Leeds United vs Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
MU đại chiến Aston Villa: "Chìa khóa" Mbeumo và chiến thuật gây bất ngờ của Carrick

Bước vào trận đấu then chốt trong cuộc đua giành vé dự Champions League với Aston Villa, HLV Michael Carrick sẽ phải đưa ra những lựa chọn quan trọng về chiến thuật, nhân sự.

   

Cuộc chạm trán giữa MU và Aston Villa ở vòng 30 Ngoại hạng Anh (21h, 15/3) có ý nghĩa rất lớn tới cuộc đua giành vé dự Champions League. Cách đây không lâu, đội bóng của HLV Unai Emery từng đứng vững trong nhóm 3 đội dẫn đầu. Tuy nhiên, tình thế thay đổi chóng mặt sau khi họ trải qua 3 vòng toàn hòa và thua.

Hệ quả tất yếu, Aston Villa tụt xuống thứ 4, bằng điểm MU và kém hiệu số bàn thắng bại. Thậm chí, khoảng cách giữa họ với 2 đội xếp sau là Chelsea, Liverpool cũng chỉ vỏn vẹn 3 điểm.

Về phía MU, HLV Michael Carrick rất muốn đội nhà lấy lại phong độ sau trận thua Newcastle 1-2 ở vòng đấu gần nhất. Vì vậy, lựa chọn nhân sự và chiến thuật trở thành yếu tố rất quan trọng với "Quỷ đỏ".

Mbeumo là "lá bài" chiến thuật quan trọng của MU khi đối đầu Aston Villa

Khai thác điểm yếu nơi hàng thủ Aston Villa

Triết lý thi đấu của HLV Emery ở Aston Villa khá rõ ràng: sử dụng hàng phòng ngự dâng cao nhằm bóp nghẹt không gian của đối thủ. Hệ thống này thường kết hợp 2 trung vệ và 2 tiền vệ trung tâm để tạo thành “khối hộp” nơi tuyến giữa, qua đó kiểm soát khu vực trung lộ.

Tuy nhiên thời gian gần đây, cách tiếp cận trên dần bộc lộ rủi ro. Khi một số cầu thủ quan trọng vắng mặt, Aston Villa không gây áp lực đủ lên người cầm bóng ở tuyến trên. Điều đó cho phép các đội bóng đưa bóng xuống sâu, thực hiện những đường chuyền ra sau lưng hàng phòng ngự.

Khi tuyến pressing bị tách rời, đối thủ sẽ có nhiều không gian để tung ra đường chuyền phá bẫy việt vị – điều mà Chelsea tận dụng rất tốt để đánh bại Aston Villa 4-1 ở vòng đấu gần nhất.

“Việt vị giả” – phương án đáng cân nhắc của MU

Bất chấp Benjamin Sesko là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất MU trong năm 2026 (6 bàn), HLV Carrick có thể cân nhắc phương án đưa Amad Diallo trở lại đội hình xuất phát, đồng thời kéo Bryan Mbeumo vào đá trung phong. Chiến thuật này từng phát huy hiệu quả trong các trận thắng Man City (2-0) và Arsenal (thắng 3-2).

Một phương án khác là sử dụng chiêu “việt vị giả”. Với ý tưởng chiến thuật này, tiền đạo cắm chủ động di chuyển vào vị trí việt vị của hàng thủ. Sau đó, bóng được đưa sang cho cầu thủ chạy cánh băng xuống phía sau hàng thủ. Cầu thủ này ngay lập tức căng ngang vào trung lộ cho đồng đội dứt điểm.

Mục đích của chiến thuật "việt vị giả" nhằm kéo giãn hàng phòng ngự, khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ dâng cao. Hiển nhiên, Aston Villa rất e ngại chiến thuật này.

Vai trò của Bryan Mbeumo

Phong độ gần đây của Bryan Mbeumo cũng là chủ đề được chú ý. Lần gần nhất tiền đạo người Cameroon ghi bàn đến trong trận thắng Tottenham hôm 7/2, sau đó anh có thêm 2 pha kiến tạo trong 2 trận.

Tuy nhiên, người hâm mộ có thể nhận thấy Mbeumo chưa đạt phong độ cao nhất thời gian qua. Một phần nguyên nhân đến từ việc anh bị kéo ra đá cánh phải thay vì chơi ở vị trí trung phong. Ngoài ra, lịch thi đấu dày đặc khiến Mbeumo hoạt động nhiều trong khâu pressing và hỗ trợ phòng ngự, dẫn tới quá tải.

Việc kéo Mbeumo đá gần Bruno Fernandes sẽ giúp lối chơi của MU trở nên linh hoạt hơn

Việc Mbeumo được kéo vào trung lộ sẽ giúp anh chơi gần Bruno Fernandes hơn, từ đó mở ra khoảng trống cho các cầu thủ tấn công khác như Matheus Cunha, Amad Diallo hoặc Benjamin Sesko.

MU có lợi thế khi được nghỉ 10 ngày trước trận gặp Aston Villa. Ngược lại, đội khách vừa phải bay sang Pháp "cày ải" ở trận lượt đi vòng 1/8 Europa League gặp Lille. Khi vấn đề thể lực được cải thiện cùng sự thay đổi về vị trí, Mbeumo được kỳ vọng sẽ giúp lối chơi của MU trở nên linh hoạt hơn.

Một vấn đề khác mà MU đối mặt là chấn thương của Lisandro Martinez. Sự thiếu vắng trung vệ thuận chân trái khiến "Quỷ đỏ" gặp khó khăn trong việc triển khai bóng từ tuyến dưới. Dean Scoggins - chuyên gia phân tích chiến thuật của Sun Sports - cho rằng Carrick nên cân nhắc sử dụng Luke Shaw ở vị trí trung vệ để cải thiện khả năng phát động tấn công từ hàng phòng ngự.

6 ông lớn Ngoại hạng Anh thê thảm ở Cúp C1, MU - Liverpool - Chelsea lo đua top 4

-15/03/2026 12:17 PM (GMT+7)
