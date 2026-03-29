Trực tiếp bóng đá Mexico - Bồ Đào Nha: Chờ "mưa" bàn thắng xuất hiện

Giao Hữu | 8h, 29/3 | Estadio Azteca Mexico 0 - 0 Bồ Đào Nha (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Mexico vs Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha Điểm Rangel Ledezma Montes Vasquez Gallardo Gutierrez Fidalgo Pineda Alvarado Jimenez Vega Điểm Sa Cancelo A. Silva Inacio Mendes J. Neves R. Neves Fernandes Neto Ramos Felix Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Mexico Mexico Bồ Đào Nha Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Rangel, Ledezma, Montes, Vasquez, Gallardo, Gutierrez, Fidalgo, Pineda, Alvarado, Jimenez, Vega Sa, Cancelo, A. Silva, Inacio, Mendes, J. Neves, R. Neves, Fernandes, Neto, Ramos, Felix

Chờ "mưa" bàn thắng xuất hiện

Bồ Đào Nha và Mexico có phong độ ghi bàn khá ấn tượng trong thời gian gần đây. Với Mexico, họ ghi 7 bàn sau 4 trận đấu đã qua. Trong khi đó, Bồ Đào Nha còn thể hiện bộ mặt ấn tượng hơn với 12 lần ghi bàn vào lưới đối thủ ở 4 trận gần nhất.

Với tình hình như vậy kèm theo tính chất của trận đấu giao hữu, người hâm mộ kỳ vọng Bồ Đào Nha và Mexico sẽ tạo nên cơn mưa bàn thắng ở trận đấu tới.

Những lần đôi bên gặp nhau trong quá khứ có kịch bản hấp dẫn. Cụ thể, 2 đội tạo ra 11 bàn thắng trong 4 trận đấu.