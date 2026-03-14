Ronaldo tiến cử HLV Al Nassr cho ĐT Bồ Đào Nha, qua mặt Mourinho

HLV Jorge Jesus hiện dẫn dắt Al Nassr và ông có mối quan hệ tốt với Ronaldo. Theo nguồn tin từ tờ ESPN, mục tiêu hàng đầu của ông chính là dẫn dắt ĐT Bồ Đào Nha sau World Cup 2026. Hợp đồng của chiến lược gia này với Al Nassr sẽ hết hạn vào tháng 6 năm nay.

Hiện tại, ĐT Bồ Đào Nha đang được dẫn dắt bởi HLV Roberto Martinez, người dự kiến sẽ tại vị đến hết World Cup 2026. Sau giải đấu đó, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) được cho là sẽ đánh giá lại vị trí HLV trưởng.

Đáng chú ý, HLV Jorge Jesus có thể để tương lai của mình được quyết định bởi Ronaldo. CR7 hiện dùng tầm ảnh hưởng của mình để tác động lên FPF. Anh muốn FPF ưu tiên bổ nhiệm HLV Jorge Jesus cho vị trí thuyền trưởng ĐT Bồ Đào Nha thay vì để Jose Mourinho lên nắm quyền sau kỳ World Cup 2026.

Ronaldo mong đợi ngày Jorge Jesus được bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng ĐT Bồ Đào Nha

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Ronaldo và Saudi League đã có vấn đề trong đầu năm nay. Anh tỏ ra bực mình khi Quỹ Đầu tư công Saudi Arabia (PIF) dồn nhiều ưu tiên cho Al Hilal ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026. Việc này dẫn đến CR7 đình công.

Về sau, tình hình tạm thời được giải quyết ổn thỏa. Cuộc thảo luận giữa cầu thủ, ban lãnh đạo CLB và giải đấu được thực hiện để CR7 trở lại thi đấu.

Hiện Ronaldo gặp chấn thương và anh tích cực hồi phục ở Madrid. Siêu sao sinh năm 1985 nỗ lực tìm cách trở lại càng sớm càng tốt để chuẩn bị hướng tới World Cup 2026.