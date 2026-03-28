Ronaldo đăng loạt ảnh trở lại tập luyện, báo tin vui cho Al Nassr - Bồ Đào Nha

Ronaldo trở lại tập luyện

Ronaldo đã quay trở lại tập luyện hôm 27/3, chỉ một ngày sau khi trở lại Saudi Arabia. Siêu sao người Bồ Đào Nha đăng tải loạt hình ảnh tập luyện tại cơ sở của Al Nassr, cho thấy những tín hiệu khả quan trong quá trình hồi phục chấn thương.

Ronaldo chia sẻ loạt hình ảnh thực hiện các bài tập trên trang cá nhân

Trước đó, Ronaldo đã sang Tây Ban Nha để điều trị chấn thương gân kheo, trước khi trở lại Saudi Arabia hôm 26/3 sau quãng thời gian tập trung phục hồi. Ở tuổi 41, sự trở lại của CR7 đến vào thời điểm quan trọng, khi Al Nassr chuẩn bị bước vào giai đoạn nước rút của mùa giải.

Cập nhật trên trang cá nhân, Ronaldo chia sẻ loạt hình ảnh thực hiện các bài tập kèm theo chú thích: “Sẵn sàng trở lại”.

Ronaldo đã phải nghỉ thi đấu từ ngày 28/2, thời điểm anh dính chấn thương trong giai đoạn then chốt của mùa giải. Trước đó, đã có những lo ngại về việc thể trạng của Ronaldo có thể bị ảnh hưởng trong những tháng cuối mùa, đặc biệt khi World Cup 2026 đang đến gần.

Tuy nhiên, những tín hiệu mới nhất cho thấy quá trình hồi phục của anh đang đi đúng hướng, làm dấy lên hy vọng về khả năng sớm trở lại tập luyện. Thông điệp lạc quan từ Ronaldo cũng phản ánh sự tự tin ngày càng tăng khi anh nâng cao cường độ tập luyện.

Thời điểm trở lại của CR7 có thể mang ý nghĩa quan trọng, khi Al Nassr dự kiến chạm trán Al Najma vào ngày 4/4 sau loạt trận ĐTQG. Nếu tiến trình hồi phục tiếp tục thuận lợi, anh hoàn toàn có thể góp mặt trong danh sách thi đấu.

Ở cấp độ đội tuyển, HLV Roberto Martinez trước đó cũng đã trấn an dư luận khi giải thích việc Ronaldo vắng mặt trong đợt tập trung gần nhất của Bồ Đào Nha, đồng thời khẳng định chấn thương của CR7 không quá nghiêm trọng. Ông cho biết thời gian hồi phục dự kiến chỉ “một đến hai tuần”, và hiện tại mọi thứ dường như đang diễn ra đúng lộ trình.

Sự trở lại của Ronaldo sẽ là cú hích lớn cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia, trong bối cảnh mùa giải bước vào giai đoạn nước rút và các kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2026 đang được đẩy mạnh.