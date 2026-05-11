Trực tiếp bóng đá U17 nữ Triều Tiên - U17 nữ Thái Lan: Không có thêm bàn thắng (U17 châu Á) (Hết giờ)
(Tứ kết giải U17 nữ châu Á) U17 nữ Triều Tiên không thể có thêm bàn thứ 7 trong những phút còn lại.
18h30, 11/5 | Sân 1, Suzhou Taihu Football Sports Centre
Điểm
Kim Son Gyong
Kim So Yon
Pak Kyong Ryong
Ri Ye Rim
Pi Pok Rim
Eh Chong Gum
Kim Won Sim
Ri Ui Gyong
Ri Kyong Im
Yu Jong Hyang
Yo Ryong Yong
Điểm
Aaewong
Tamsakul
Nuthong
Sonsi
Saengta
Homtago
Wangchin
Limpawanich
Kikutod
Janya
Murdoch
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
1’
Trận đấu bắt đầu!
U17 nữ Thái Lan giao bóng.
4’
Không được!
Triều Tiên có pha lên bóng khá hay nhưng cầu thủ nhận bóng cuối cùng đã rơi vào tư thế việt vị.
7’
Tạt bóng!
Triều Tiên đục xuống đáy biên trái và bóng được tạt vào trong vòng cấm khá đẹp. Tuy nhiên, thủ môn của Thái Lan đã băng ra bắt gọn.
9’
Sút xa!
Triều Tiên tiếp tục dồn bóng về bên trái và lần này cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm được tung ra. Bóng đi trúng đích nhưng chưa đủ khó.
13’
Không vào!
Số 10 của Triều Tiên thoát xuống bên cánh trái, quyết định dứt điểm bằng chân trái vào góc gần. Đáng tiếc, bóng chỉ đi vào cạnh lưới.
17’
VÀ...OOOOO!!! TRIỀU TIÊN 1-0 THÁI LAN!
Yu Jong Hyang lại thoát xuống bên cánh trái, ngoặt ngang rồi dứt điểm bằng lòng trong chân phải hướng vào góc xa khiến thủ môn Thái Lan không có cơ hội cản phá.
20’
VÀOOOOOO!!! TRIỀU TIÊN 2-0 THÁI LAN!
Ri Ui Gyong đi bóng bên cánh trái rồi tạt vào trong, Yu Jong Hyang không bị kèm nên thoải mái đánh đầu tung lưới đối thủ.
25’
Sút xa!
Kim Won-Sim có bóng trước vòng cấm và tung cú dứt điểm. Bóng đi cầu âu nhưng không trúng đích.
30’
Nguy hiểm!
Triều Tiên bất ngờ dồn quân sang phải và bóng được câu vào vòng cấm. Cú đánh đầu chéo góc được tung ra nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.
35’
Dứt điểm ngay!
Số 9 và số 10 của Triều Tiên phối hợp trước vòng cấm và số 10 quyết định sút luôn. Đáng tiếc chân trụ không vững khiến lực bay của trái bóng rất nhẹ.
42’
Không được!
Thái Lan cố gắng phối hợp nhóm nhỏ để đánh vỗ mặt vòng cấm đối thủ nhưng không thành công.
45+1’
VÀ...OOOOO! TRIỀU TIÊN 3-0 THÁI LAN!
Triều Tiên tấn công bên phải và tạt bóng vào trong. Tamsakul cố phá bóng nhưng không may lại đưa bóng về lưới nhà. Bàn thắng này cũng kết thúc hiệp một.
Hiệp 1 kết thúc.
Hiệp 2 bắt đầu.
47’
Vào! Vào! 4-0 cho Triều Tiên
Từ tình huống tấn công trung lộ, Ri Kyong Im có cơ hội đối mặt với thủ môn Thái Lan và dễ dàng nâng tỷ số lên 4-0.
54’
Thái Lan phản công yếu ớt!
U17 Thái Lan cướp được bóng và phản công nhanh nhưng họ quá yếu ớt trong khâu triển khai và mất bóng sau đó.
61’
VÀOOO NHƯNG VIỆT VỊ!
Cầu thủ Triều Tiên nhanh chân dứt điểm tung lưới đối thủ trong vòng cấm nhưng trọng tài đã bắt lỗi việt vị.
67’
Không được!
Triều Tiên đục xuống đáy biên trái rồi căng ngang vào trong nhưng thủ môn của Thái Lan đã băng ra kịp thời.
70’
VÀ...OOOOOOO!!! TRIỀU TIÊN 5-0 THÁI LAN!
Số 11 của Triều Tiên nhận bóng trong vòng cấm, xoay xở cực hay rồi tung cú dứt điểm chéo góc tung lưới đối thủ.
75’
Đánh đầu cận thành!
Bóng được tạt vào trong vòng cấm và cú đánh đầu cận thành được tung ra nhưng bóng đi vọt xà ngang.
80’
VÀ...OOOOO!!! TRIỀU TIÊN 6-0 THÁI LAN!
Bóng được đưa vào vòng cấm và So Ye Rim băng vào đánh đầu cận thành khiến thủ môn Thái Lan không kịp phản xạ.
85’
Quá yếu ớt!
Số 2 của Triều Tiên đã ngã xuống nhưng số 12 của Thái Lan vẫn không thể bứt tốc qua để ghi bàn.
90’
Bù giờ!
Hiệp hai có 3 phút bù giờ.
90+3’
Hết giờ!
Chung cuộc, Triều Tiên thắng 6-0.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Nhà đương kim vô địch U17 nữ Triều Tiên đã chứng tỏ phong độ đỉnh cao với những màn trình diễn thuyết phục để đứng đầu bảng C với số điểm tối đa. Tiền đạo Yu Jong Hyang là ngôi sao sáng với 6 bàn thắng và 5 kiến tạo, cầu thủ của CLB April 25 SC được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng này tới chiến thắng.
U17 nữ Thái Lan xếp thứ 3 tại bảng A và lách vào vòng knock-out nhờ vé vớt. U17 nữ Triều Tiên sẽ là một thử thách lớn, nhưng huấn luyện viên trưởng Thidarat Wiwasukhu cùng các nữ cầu thủ Thái Lan vẫn nhắm mục tiêu lần đầu tiên lọt vào bán kết kể từ năm 2015.
