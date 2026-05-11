Napoli vs Bologna
Tottenham Hotspur vs Leeds United
Real Betis vs Elche
Osasuna vs Atlético de Madrid
Manchester City vs Crystal Palace
Alavés vs Barcelona
Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Genoa vs Milan
Inter Milan vs Hellas Verona
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Barcelona vs Real Betis
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Arsenal vs Burnley
Trực tiếp bóng đá U17 nữ Triều Tiên - U17 nữ Thái Lan: Không có thêm bàn thắng (U17 châu Á) (Hết giờ)

(Tứ kết giải U17 nữ châu Á) U17 nữ Triều Tiên không thể có thêm bàn thứ 7 trong những phút còn lại.

18h30, 11/5 | Sân 1, Suzhou Taihu Football Sports Centre

U17 nữ Triều Tiên
6 - 0
U17 nữ Thái Lan
(H1: 3-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận
Yu Jong Hyang 17' Xem video
Yu Jong Hyang 20' Xem video
Tamsakul 45+1' Xem video
Ri Kyong Im 47' Xem video
So Ye-Rim 70' Xem video
So Ye Rim 80' Xem video

1’

Trận đấu bắt đầu!

U17 nữ Thái Lan giao bóng. 

4’

Không được!

Triều Tiên có pha lên bóng khá hay nhưng cầu thủ nhận bóng cuối cùng đã rơi vào tư thế việt vị. 

7’

Tạt bóng!

Triều Tiên đục xuống đáy biên trái và bóng được tạt vào trong vòng cấm khá đẹp. Tuy nhiên, thủ môn của Thái Lan đã băng ra bắt gọn. 

9’

Sút xa!

Triều Tiên tiếp tục dồn bóng về bên trái và lần này cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm được tung ra. Bóng đi trúng đích nhưng chưa đủ khó. 

13’

Không vào!

Số 10 của Triều Tiên thoát xuống bên cánh trái, quyết định dứt điểm bằng chân trái vào góc gần. Đáng tiếc, bóng chỉ đi vào cạnh lưới. 

17’

VÀ...OOOOO!!! TRIỀU TIÊN 1-0 THÁI LAN!

Yu Jong Hyang lại thoát xuống bên cánh trái, ngoặt ngang rồi dứt điểm bằng lòng trong chân phải hướng vào góc xa khiến thủ môn Thái Lan không có cơ hội cản phá. 

20’

VÀOOOOOO!!! TRIỀU TIÊN 2-0 THÁI LAN!

Ri Ui Gyong đi bóng bên cánh trái rồi tạt vào trong, Yu Jong Hyang không bị kèm nên thoải mái đánh đầu tung lưới đối thủ. 

25’

Sút xa!

Kim Won-Sim có bóng trước vòng cấm và tung cú dứt điểm. Bóng đi cầu âu nhưng không trúng đích. 

30’

Nguy hiểm!

Triều Tiên bất ngờ dồn quân sang phải và bóng được câu vào vòng cấm. Cú đánh đầu chéo góc được tung ra nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. 

35’

Dứt điểm ngay!

Số 9 và số 10 của Triều Tiên phối hợp trước vòng cấm và số 10 quyết định sút luôn. Đáng tiếc chân trụ không vững khiến lực bay của trái bóng rất nhẹ. 

42’

Không được!

Thái Lan cố gắng phối hợp nhóm nhỏ để đánh vỗ mặt vòng cấm đối thủ nhưng không thành công. 

45+1’

VÀ...OOOOO! TRIỀU TIÊN 3-0 THÁI LAN!

Triều Tiên tấn công bên phải và tạt bóng vào trong. Tamsakul cố phá bóng nhưng không may lại đưa bóng về lưới nhà. Bàn thắng này cũng kết thúc hiệp một. 

Hiệp 1 kết thúc.

Hiệp 2 bắt đầu.

47’

Vào! Vào! 4-0 cho Triều Tiên

Từ tình huống tấn công trung lộ, Ri Kyong Im có cơ hội đối mặt với thủ môn Thái Lan và dễ dàng nâng tỷ số lên 4-0.

54’

Thái Lan phản công yếu ớt!

U17 Thái Lan cướp được bóng và phản công nhanh nhưng họ quá yếu ớt trong khâu triển khai và mất bóng sau đó. 

61’

VÀOOO NHƯNG VIỆT VỊ!

Cầu thủ Triều Tiên nhanh chân dứt điểm tung lưới đối thủ trong vòng cấm nhưng trọng tài đã bắt lỗi việt vị. 

67’

Không được!

Triều Tiên đục xuống đáy biên trái rồi căng ngang vào trong nhưng thủ môn của Thái Lan đã băng ra kịp thời. 

70’

VÀ...OOOOOOO!!! TRIỀU TIÊN 5-0 THÁI LAN!

Số 11 của Triều Tiên nhận bóng trong vòng cấm, xoay xở cực hay rồi tung cú dứt điểm chéo góc tung lưới đối thủ. 

75’

Đánh đầu cận thành!

Bóng được tạt vào trong vòng cấm và cú đánh đầu cận thành được tung ra nhưng bóng đi vọt xà ngang.

80’

VÀ...OOOOO!!! TRIỀU TIÊN 6-0 THÁI LAN!

Bóng được đưa vào vòng cấm và So Ye Rim băng vào đánh đầu cận thành khiến thủ môn Thái Lan không kịp phản xạ. 

85’

Quá yếu ớt!

Số 2 của Triều Tiên đã ngã xuống nhưng số 12 của Thái Lan vẫn không thể bứt tốc qua để ghi bàn. 

90’

Bù giờ!

Hiệp hai có 3 phút bù giờ. 

90+3’

Hết giờ!

Chung cuộc, Triều Tiên thắng 6-0. 

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Kim Son Gyong, Kim So Yon, Pak Kyong Ryong, Ri Ye Rim, Pi Pok Rim, Eh Chong Gum, Kim Won Sim, Ri Ui Gyong, Ri Kyong Im, Yu Jong Hyang, Yo Ryong Yong
Aaewong, Tamsakul, Nuthong, Sonsi, Saengta, Homtago, Wangchin, Limpawanich, Kikutod, Janya, Murdoch

Nhà đương kim vô địch U17 nữ Triều Tiên đã chứng tỏ phong độ đỉnh cao với những màn trình diễn thuyết phục để đứng đầu bảng C với số điểm tối đa. Tiền đạo Yu Jong Hyang là ngôi sao sáng với 6 bàn thắng và 5 kiến ​​tạo, cầu thủ của CLB April 25 SC được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng này tới chiến thắng.

U17 nữ Thái Lan xếp thứ 3 tại bảng A và lách vào vòng knock-out nhờ vé vớt. U17 nữ Triều Tiên sẽ là một thử thách lớn, nhưng huấn luyện viên trưởng Thidarat Wiwasukhu cùng các nữ cầu thủ Thái Lan vẫn nhắm mục tiêu lần đầu tiên lọt vào bán kết kể từ năm 2015.

(Tứ kết U17 nữ châu Á 2026) U17 nữ Nhật Bản bảo toàn thắng lợi tối thiểu để vào bán kết và đoạt vé World Cup.

-11/05/2026 12:50 PM (GMT+7)
