Trực tiếp bóng đá Man City - Tottenham: Giải mã đối thủ khó chịu (Ngoại hạng Anh)
(Man City - Tottenham, 18h30, 23/8, vòng 2 Ngoại hạng Anh) Man City rất muốn đánh bại Tottenham để trả lại món nợ để thua đậm trước Spurs trên sân nhà Etihad ở mùa bóng trước.
Premier League | 18h30, 23/8 | Etihad
Điểm
Trafford
Nunes
Stones
Dias
Ait-Nouri
Rodri
Gonzalez
Bernardo Silva
Reijnders
Marmoush
Haaland
Điểm
Vicario
Danso
Romero
Van De Ven
Porro
Bentancur
Palhinha
Spence
Sarr
Kudus
Richarlison
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
🔥Man City quyết tâm đánh bại Tottenham
Tottenham và Man City đều thắng ở trận mở màn Ngoại hạng Anh 2025/26. Trong khi Spurs hạ Burnley với tỷ số 3-0, thì đoàn quân HLV Pep Guardiola khuất phục Wolves với 4 bàn không gỡ. Điều này đồng nghĩa 2 đội đảm bảo được tinh thần duy trì ở trạng thái tốt nhất trước thềm cuộc đại chiến sắp tới.
Man City hiểu rằng Tottenham là đối thủ kỵ rơ của họ trong nhiều mùa giải đã qua. Như ở mùa giải 2024/25, chính Spurs thắng Man City ngay tại Etihad với tỷ số 4-0. "The Citizens" ắt hẳn không muốn kịch bản đáng quên đó tái hiện ở trận đấu tới nên họ sẽ rất quyết tâm để giành chiến thắng.
Thành tích đối đầu giữa Man City và Tottenham
⚔️Trông đợi cuộc đấu giữa Haaand và Richarlison
Haaland và Richarlison có những màn thể hiện đáng nhớ ở trận mở màn Ngoại hạng Anh 2025/26. Họ đều ghi 2 bàn để mang về chiến thắng cho Man City và Tottenham. Với việc 2 ngôi sao trên hàng công đôi bên đạt phong độ cao như vậy, người hâm mộ kỳ vọng họ sẽ tạo nên cuộc cạnh tranh bàn thắng hấp dẫn trên sân Etihad ở trận đấu tới.
