Trực tiếp bóng đá Man City - Tottenham: Giải mã đối thủ khó chịu (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 18h30, 23/8 | Etihad Man City 0 - 0 Tottenham (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Man City vs Tottenham Tottenham Điểm Trafford Nunes Stones Dias Ait-Nouri Rodri Gonzalez Bernardo Silva Reijnders Marmoush Haaland Điểm Vicario Danso Romero Van De Ven Porro Bentancur Palhinha Spence Sarr Kudus Richarlison Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Man City Man City Tottenham Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Trafford, Nunes, Stones, Dias, Ait-Nouri, Rodri, Gonzalez, Bernardo Silva, Reijnders, Marmoush, Haaland Vicario, Danso, Romero, Van De Ven, Porro, Bentancur, Palhinha, Spence, Sarr, Kudus, Richarlison

🔥Man City quyết tâm đánh bại Tottenham

Tottenham và Man City đều thắng ở trận mở màn Ngoại hạng Anh 2025/26. Trong khi Spurs hạ Burnley với tỷ số 3-0, thì đoàn quân HLV Pep Guardiola khuất phục Wolves với 4 bàn không gỡ. Điều này đồng nghĩa 2 đội đảm bảo được tinh thần duy trì ở trạng thái tốt nhất trước thềm cuộc đại chiến sắp tới.

Man City hiểu rằng Tottenham là đối thủ kỵ rơ của họ trong nhiều mùa giải đã qua. Như ở mùa giải 2024/25, chính Spurs thắng Man City ngay tại Etihad với tỷ số 4-0. "The Citizens" ắt hẳn không muốn kịch bản đáng quên đó tái hiện ở trận đấu tới nên họ sẽ rất quyết tâm để giành chiến thắng.

Thành tích đối đầu giữa Man City và Tottenham

⚔️Trông đợi cuộc đấu giữa Haaand và Richarlison

Haaland và Richarlison có những màn thể hiện đáng nhớ ở trận mở màn Ngoại hạng Anh 2025/26. Họ đều ghi 2 bàn để mang về chiến thắng cho Man City và Tottenham. Với việc 2 ngôi sao trên hàng công đôi bên đạt phong độ cao như vậy, người hâm mộ kỳ vọng họ sẽ tạo nên cuộc cạnh tranh bàn thắng hấp dẫn trên sân Etihad ở trận đấu tới.